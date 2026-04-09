Draga televizija, ali bo 2. sezona serije Takšno je življenje? Plus: ta reklama je res preveč prostaška ...

Televiziji Slovenija

Ali boste še snemali serijo Takšno je življenje, in če boste, kdaj pride na spored?

Milka po elektronski pošti

Televizija Slovenija odgovarja

Na TV Slovenija se pripravljamo na produkcijo nove sezone nadaljevanke Takšno je življenje, o terminu predvajanja pa bomo gledalce obvestili, ko bodo na voljo konkretnejše informacije.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Pop TV

Kdaj lahko spet pričakujemo nadaljevanje odlične serije Pomladno upanje?

Melanija in Breda po elektronski pošti

Pomladno upanje. FOTO: Pop TV

Pop TV odgovarja

Serija Pomladno upanje (Fruhling) se najprej vrne na spored s ponovitvami že videnih sezon (od junija naprej), nato pa bomo jeseni nadaljevali s svežimi epizodami.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Moteč oglas

Ali še koga moti reklama oziroma sporočilo »če ste poslušali kasete, zdaj poslušajte svojo rit«? Meni se zdi izjemno prostaško in vulgarno, še posebno ker nam to sporoča javna ustanova. Po­slušamo jo pa kar naprej, ničkolikokrat na dan. Čeprav sem ciljna publika, me to sporočilo odvrača od tega, k čemur poziva.

Anastazija po elektronski pošti

Odziv na odgovor Pop TV

Odgovor Pop TV o zvoku v Fokusu.

V prejšnjem Vikendu smo objavili pritožbe bralcev, da ob koncu tedna v oddaji 24UR niso dobro slišali povedanega zaradi pre­glasne podložene glasbe, s Pop TV pa so odgovorili, da se je zgodila neljuba tehnična napaka. Zdaj se nam je oglasil bralec, ki pravi: »Sem dolgoletni videosnemalec in montažer, vem, kako stvari potekajo v praksi, zato težko sprejmem odgovor Pop TV, da je šlo za tehnično napako. Kriv je njihov montažer, ker glasbe ni znižal 8 do 10 decibelov, ampak občutno premalo, zato je glasba preglasila vsakega govorca. Z dvema klikoma bi to uredil v montažnem programu in bi zvenelo popolnoma drugače.«