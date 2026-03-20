Draga televizija, kdo je avtor glasbe za Takšno je življenje in ali bo 2. sezona?

Televiziji Slovenija

Kdo je napisal glasbo za serijo Takšno je življenje in kdo je izbiral pesmi, ki se predvajajo med epizodami? Zelo mi je všeč. In še: ali boste posneli tudi drugo sezono?

Danica po elektronski pošti

Televizija Slovenija odgovarja

Glasbo za serijo Takšno je življenje sta ustvarila Janez Dovč in Goran Krmac, ki sta zasnovala tudi njeno glasbeno podobo. Glede morebitnega nadaljevanja lahko za zdaj povemo le, da bomo gledalce o vseh morebitnih novostih v zvezi s serijo obveščali.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Pop TV

V ZDA je na ogled že 27. sezona serije Zakon in red: Enota za posebne primere, vi pa predvajajte samo ponovitve starih sezon. Nameravate odkupiti kako novo?

Lili po elektronski pošti

Zakon in red: Enota za posebne primere.

Pop TV odgovarja

Odkupljene imamo že pravice za nove sezone te zelo priljubljene serije in gledalci bodo kmalu lahko spremljali sezono, ki je na našem programu še nismo predvajali.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Televiziji Slovenija in Pop TV

Prosim, če bi lahko nekdo novinarje in voditelje naučil kaj slovnice, izgovarjave in naglaševanja besed. Nisem slavist, a eno je sleng, drugo je televizija, še zlasti javna. Prvič: kako se uporablja glagola moči in morati. Kot da ne bi več vedeli, kaj kateri glagol pomeni. Npr. »bi mogu«, »sem mogu«, »bom mogu«, »bi mogli« itd. namesto »... moral«. Drugič: večina voditeljev in reporterjev ne zna več pravilno izgovarjati besed s širokim e – »smučarski poleti«, »svet zavoda«, ampak izgovarjajo polete z ozkim e (kot »poletje na morju«, »svet je v težavah« itd.). Tretjič: v zadnjem času zelo popularni izraz »déležniki« (tisti, ki ima délež) velika večina izgovarja napačno z naglasom na zadnjem e – »deléžniki«. V vseh teh primerih napačna uporaba pomeni nekaj povsem drugega kot to, kar povedo. To ni razvoj jezika, to je napačen pomen, malomarnost in tega si javna televizija ne sme dovoliti. Res bi bil že čas, da lektorji, fonetiki in odgovorni uredniki opravijo svojo dolžnost glede tega.

In na koncu lepo prosim, če voditelj oddaje Nedeljsko popoldne Jože neha motoviliti s svojimi stavki, ki jih nikoli ne more končati, in nas neha posiljevati s pretirano »ljubljanščino« (ali karkoli že je), saj to ni RTV Ljubljana, ampak RTV Slovenija. Eno je dopustna uporaba narečja, drugo pa pretiravanje.

Bojan iz Nove Gorice