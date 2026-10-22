Draga televizija, kje so plezali lopovi? Kam je izginil Magnifico?

Televiziji Slovenija

Ogledala sem si zadnjo epizodo serije Trezor in me zanima, kako ste snemali prizore, ko lopovi plezajo s stavbe na stavbo. Ste uporabili kaskaderje ali ...?

Mateja po elektronski pošti

Televizija Slovenija odgovarja

Prizori plezanja v seriji Trezor so bili posneti v studiu pred zelenim ozadjem. Posnetke smo nato s pomočjo vizualnih učinkov združili s posnetki resnične lokacije in tako ustvarili vtis, da se dogajanje odvija med stavbami.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Imate vprašanje? Mnenje? Pišite na: vikend@delo.si

Televiziji Slovenija

Zanima me, zakaj kljub napovedi ni bilo intervjuja z Magnificom v oddaji Vesne Milek Kaj ima ljubezen s tem.

Elizabeta po elektronski pošti

Vesna Milek. FOTO: Adrian Pregelj/RTVS

Televizija Slovenija odgovarja

Oddaja Kaj ima ljubezen s tem? z Robertom Pešutom - Magnificom in Draganom Bjelogrlićem je bila posneta konec septembra, še pred objavo kandidature Roberta Pešuta na lokalnih volitvah. Tudi termin predvajanja je bil določen pred objavo kandidature. Pravila RTV Slovenija za izrabo programskega časa med volilno kampanjo za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov 2026 omejujejo pojavljanje kandidatov v drugih programskih vsebinah. Termin predvajanja smo zato prestavili na čas po lokalnih volitvah, minulo soboto pa smo predvajali oddajo s Severino.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Kanalu A

Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom: Rop diamantov v Antwerpnu. FOTO: Kanal A

Razveselil sem se nove dokumentarne serije Največji ropi s Pierceom Brosnanom, ki se mi zdi zelo primeren pripovedovalec za tako serijo. Tudi vsebina se mi zdi predstavljena dovolj privlačno za ogled. A dva skoraj po deset minut dolga oglasna bloka se mi zdita pa čisto pretirana za epizodo, ki traja 55 minut.

Andrej po elektronski pošti