Draga televizija, zakaj voditeljice Dnevnika nosijo špičake? Hvala za Pogačarja!

Televiziji Slovenija

Pri prebiranju Poletnega klepeta z voditeljico Dnevnika Vito Vlašič sem opazila prijetno šaljiv naslov Nujni element za vodenje: udobni čevlji. Pri spremljanju informativnega programa (Dnevnik, Slovenska kronika) me vsakič »zbodejo« koničasti čevlji voditeljic. Na začetku oddaje kamera za hip pokaže voditeljico (ali voditelja) od glave do pete. Simpatična voditeljica Vita Vlašič ima tako kot vse druge vedno obute ne ravno udobne salonarje. Saj je med salonarji in športno obutvijo dovolj izbire za manj vpadljivo, a ravno tako elegantno. Morda gre za dlakocepsko vprašanje, pa vendar: ali morajo voditeljice za nastop pred kamero nujno vedno obuti take čevlje, čeprav v studiu stojijo? Kljub temi mojega vprašanja (ki nikakor ni mišljena nesramno) pohvalim delo nekaterih odličnih novinarjev informativnih oddaj.

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Televizija Slovenija odgovarja

Hvala za vaše sporočilo in za pohvalne besede o delu naših novinarjev. Televizija je vizualni medij, zato je tudi videz voditeljev pomemben del celostne podobe informativnega programa. Za njihov videz skrbijo stilisti v sodelovanju z voditelji, pri čemer skupaj izberejo garderobo in obutev, ki ustrezata poslovnemu slogu oddaje ter hkrati omogočata udoben nastop pred kamero. Pri izbiri obutve si prizadevamo najti ustrezno ravnovesje med vizualno podobo in praktičnimi vidiki televizijskega nastopa.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Tadej Pogačar v Komendi

Slo., Komenda, 31.7.2026, Kriterij Tadeja Pogačarja, foto: Dejan Javornik

Zelo sem bila vesela, da je bil v petek prenos kolesarjenja Tadeja Pogačarja, ki ga je organiziral v domači Komendi. Čeprav so kolesarji v nedogled vozili en kratek krog, je bilo vzdušje ob progi zares lepo in mi je bilo žal, da nisem bila tam. Tudi zato, ker sem šele pozneje izvedela, da je po koncu kolesarske vožnje tam nastopil še Magnifico. Upam, da se to drugo leto ponovi in da bom prišla.

Maja iz Ljubljane

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Italijanski Odisej v angleščini

V soboto je bila na televiziji nekakšna stara različica filma Odisej, za katerega sem slišal, da je italijanski, a so govorili v angleškem jeziku. Kaj je torej prav?

Igor iz Kopra

Odisej 1954

Vikend odgovarja

Koprodukcijski film Odisej, ki so ga posneli leta 1954, je bil za italijanski trg posnet v italijanščini, za mednarodni trg pa je bila različica v angleškem jeziku, in to so predvajali na Televiziji Slovenija. Med samim snemanjem igralcem namreč sploh niso snemali zvoka in so tako vsi igralci med snemanjem lahko govorili vsak v svojem jeziku, tako da recimo niti ameriškim igralcem s Kirkom Douglasom na čelu, niti italijanskim igralcem, med njimi Silvani Mangano, med igro ni bilo treba govoriti njim tujega jezika. Vsi dialogi so bili v obeh jezikih naknadno posneti v postprodukciji. To je podobno kot pri sinhronizaciji animiranih filmov, kjer so glasovi v različnih jezikih posneti naknadno.