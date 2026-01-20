Draga televizija, zakaj ni novih oddaj Jutro na Planetu? Zakaj simultano prevajanje kljub podnapisom?

Jutro na Planetu

Kaj se dogaja z oddajo Jutro na Planetu? Do zdaj je bila oddaja sveža, dnevna, zdaj pa kar ponavljate stare oddaje ...

Elizabeta po elektronski pošti

Vikend odgovarja

S Planet TV so že pred časom sporočili, da se je s 1. januarjem oddaja poslovila, zapisali so: »Po uspešnih štirih letih in številnih zgodbah ustvarjalcev vsebin Jutra na Planetu smo se odločili, da je čas, da te bogate vsebine in zgodbe še bolj približamo našim gledalcem. Zato vas vabimo, da nas spremljate vsak dan ob 18. uri v informativni oddaji Planet 18. Zdaj vas bodo tam prepoznavni obrazi očarali s številnimi novimi, še bolj poglobljenimi in prijetnimi temami.«

Aleš Smrekar, voditelj oddaje Vse naše igre. FOTO: arhiv RTV.

Televiziji Slovenija

Velika pohvala oddaji Vse naše igre. Vsebine so zastavljene tako zanimivo, da pritegnejo tudi »nešportnike«. Čestitke voditelju Alešu Smrekarju, ki je svoje pestro radijsko vodenje izjemno prenesel na televizijo – užitek ga je bilo poslušati, prav tako goste, glasbo, skeče. Čestitke ustvarjalcem, le tako naprej! Komaj čakamo naslednje oddaje. Pa tudi sicer se nacionalna televizija lahko pohvali z zanimivimi vsebinami.

Valerija po elektronski pošti

Televiziji Slovenija

Že nekaj časa opažamo prakso simultanega prevajanja, čeprav so dodani podnapisi. Občasno se to zgodi tudi pri slovensko govorečih ljudeh (npr. zdravniki iz UKC Ljubljana). Zanima me, zakaj je to potrebno, saj se pri tem ne sliši več originalnega jezika govorečih.

Laura po elektronski pošti

Kako izklopiti zvočne podnapise? FOTO: arhiv.

Televiziji Slovenija

Na vašem televizijskem sprejemniku imate verjetno pomotoma vklopljeno storitev zvočnih podnapisov. Storitev ni namenjena splošni populaciji naših gledalcev, ampak uporabnikom z okvaro vida ali motnjo branja, ki ne zmorejo prebrati podnapisov. Podnapise »bere« govorna sinteza za slovenski jezik, ki jo sicer osebe z okvaro vida uporabljajo tudi v vsakdanjem življenju za branje elektronskih tekstov. Za videče, ki nismo vajeni uporabe sintetičnih glasov, pa je lahko moteča. Sinteze govora imajo napake, ki pa se z razvojem novih tehnologij zmanjšujejo in »branje« postaja vedno bolj podobno naravnemu. Storitev zvočnih podnapisov lahko izklopite v meniju televizorja ali v t. i. set-o-boxu – odvisno od operaterja. Več o tem si lahko preberete na: https://www.rtvslo.si/dostopno/o-tehnikizvocnih-podnapisov/506554.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija