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    Vikend

    Draga televizija, boste predvajali svetovni fenomen?

    Vikendov bralec Gregor sprašuje, ali bo na naših televizijah lahko gledal Zvezdne steze, Elizabeta hvali Poletno avanturo, Jelka pa je pogrešila hrvaškega Survivorja.
    Nobena od naših televizij nima namena prdvajati nobene od sezon Zvezdnih stez. Najbolj reprezentativna od vseh je verjetno Zvezdne steze: nova generacija 1987–1994. FOTO: Paramount
    Galerija
    Nobena od naših televizij nima namena prdvajati nobene od sezon Zvezdnih stez. Najbolj reprezentativna od vseh je verjetno Zvezdne steze: nova generacija 1987–1994. FOTO: Paramount
    V. K.
    17. 9. 2026 | 08:00
    2:26
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    Vsem televizijam

    Zanima me, ali namerava katera od slovenskih televizij predvajati katero koli od serij Zvezdne steze. Gre za svetovni fenomen, ki pa je pri nas že dolgo povsem spregledan.

    Gregor po elektronski pošti

    Izvirne Zvezdne steze so nastale leta 1966. FOTO: Paramount
    Izvirne Zvezdne steze so nastale leta 1966. FOTO: Paramount

    Televizija Slovenija odgovarja

    Hvala za vaše sporočilo in zanimanje. Tudi sami bi si želeli, da bi lahko gledalcem ponudili več starejših priljubljenih nadaljevank, med njimi tudi serije Zvezdne steze, vendar so naše možnosti za njihov odkup žal omejene.

    Služba za komuniciranje RTV Slovenija

    Imate vprašanje? Mnenje? Pišite na:

    vikend@delo.si

    Pop TV odgovarja

    Pravic za serijo Zvezdne steze nimamo zakupljenih.

    Odnosi z javnostmi Pop TV

    Zadnja serija Zvezdnih stez so Čudni novi svetovi iz 2022. FOTO: Paramount
    Zadnja serija Zvezdnih stez so Čudni novi svetovi iz 2022. FOTO: Paramount

    Planet TV odgovarja

    V bližnji prihodnosti predvajanja Zvezdnih stez žal nimamo v načrtu.

    Odnosi z javnostmi Planet TV

     

    Televiziji Slovenija

    Poletna avantura. FOTO: TVS
    Poletna avantura. FOTO: TVS

    V soboto se je iztekla 10. oddaja Poletna avantura. Zelo zanimiva, poučna in komična. Tekmovanja med Ondino in Dinom so bila privlačna. Slovenija ima veliko lepih krajev in lahko nas prihodnje leto spet popeljeta po njih.

    Elizabeta po elektronski pošti

     

    Voyu

    Predvajali ste hrvaški Survivor. Zakaj ste ga tako hitro umaknili, glede na to, da je imel nekaj manj kot 40 epizod? Ga boste uvrstili nazaj?

    Jelka po elektronski pošti

    Survivor Hrvaška. FOTO Pop TV
    Survivor Hrvaška. FOTO Pop TV

    Voyo odgovarja

    Zadnja sezona hrvaškega Survivorja je še vedno v celoti na voljo za ogled. Vse epizode si lahko na Voyu ogledate kjer koli in kadar koli.

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    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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