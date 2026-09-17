Draga televizija, boste predvajali svetovni fenomen?

Vsem televizijam

Zanima me, ali namerava katera od slovenskih televizij predvajati katero koli od serij Zvezdne steze. Gre za svetovni fenomen, ki pa je pri nas že dolgo povsem spregledan.

Gregor po elektronski pošti

Izvirne Zvezdne steze so nastale leta 1966. FOTO: Paramount

Televizija Slovenija odgovarja

Hvala za vaše sporočilo in zanimanje. Tudi sami bi si želeli, da bi lahko gledalcem ponudili več starejših priljubljenih nadaljevank, med njimi tudi serije Zvezdne steze, vendar so naše možnosti za njihov odkup žal omejene.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

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Pop TV odgovarja

Pravic za serijo Zvezdne steze nimamo zakupljenih.

Odnosi z javnostmi Pop TV

Zadnja serija Zvezdnih stez so Čudni novi svetovi iz 2022. FOTO: Paramount

Planet TV odgovarja

V bližnji prihodnosti predvajanja Zvezdnih stez žal nimamo v načrtu.

Odnosi z javnostmi Planet TV

Televiziji Slovenija

Poletna avantura. FOTO: TVS

V soboto se je iztekla 10. oddaja Poletna avantura. Zelo zanimiva, poučna in komična. Tekmovanja med Ondino in Dinom so bila privlačna. Slovenija ima veliko lepih krajev in lahko nas prihodnje leto spet popeljeta po njih.

Elizabeta po elektronski pošti

Voyu

Predvajali ste hrvaški Survivor. Zakaj ste ga tako hitro umaknili, glede na to, da je imel nekaj manj kot 40 epizod? Ga boste uvrstili nazaj?

Jelka po elektronski pošti

Survivor Hrvaška. FOTO Pop TV

Voyo odgovarja

Zadnja sezona hrvaškega Survivorja je še vedno v celoti na voljo za ogled. Vse epizode si lahko na Voyu ogledate kjer koli in kadar koli.

Odnosi z javnostmi Pop TV