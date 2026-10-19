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    Vikend

    Društvo mrtvih pesnikov: Porabili že vse slovenske besede

    Novomeška zasedba Društvo mrtvih pesnikov, za katero je več kot tri desetletja delovanja, je pred dnevi izdala skladbo Apokalipsa.
    Društvo mrtvih pesnikov z Apokalipso najavlja novo ploščo FOTO Ian Vedrenjak
    Galerija
    Društvo mrtvih pesnikov z Apokalipso najavlja novo ploščo FOTO Ian Vedrenjak
    Robi Loboda
    19. 10. 2026 | 08:00
    10:33
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    Z Apokalipso napovedujejo izid devete studijske plošče, ki bo na voljo prihodnje leto. Snemanje videospota v centru Ljubljane je pritegnilo kar nekaj pozornosti mimoidočih, Alan Vitezič, gonilna sila zasedbe, pa je razložil, kako se je bilo utapljati v kupu plastike

     

    Kar nekaj časa je preteklo od zadnjega singla Vojno se igrava, ko smo vas videli v renesančno-baročnih opravah. Zdaj je tu Apokalipsa – vaš pogled na potrošništvo in plastiko, s katerim za prihodnje leto napovedujete ploščo. Kaj lahko pričakujemo?

    Bend še vedno zori, se razvija in zdi se, da smo kot vino, ki z leti dozoreva in dobiva tisti pravi okus. Nekje na polovici poti smo si zadali cilj, da postanemo ambasadorji slovenske besede v glasbi. In to je motiv tudi naše devete studijske plošče, ki raz­iskuje današnji čas hitro spreminjajočih se vrednot. Teksti, ki razkrivajo senčne in sončne plati družbe, in glasba, ki je pozitivna, melodična, brezčasna.

    Videospot za Apokalipso ste snemali na Nazorjevi sredi Ljubljane. Ste bili deležni kakšne pozornosti mimoidočih?

    Pri marsikateri ideji za videospot se na koncu izkaže, da je težje izvedljiva, kot smo pričakovali. Spomnim se snemanja video­spota v Šmarjeških Toplicah, kjer smo si zamislili, da bi izpraznili leseni bazen, postavili scenografijo in nato spustili vodo, da nas prekrije. Izvirna ideja z nekaj napakami, na katere nismo računali: bazen se napolni v 24 urah, mi smo imeli na voljo le tri ure. Poleg tega je vroča voda v hlad­nem zunanjem zraku izparevala in dvigovala se je para, vzgon vode pa je dvignil scenografijo, da se je zrušila in zaplavala na gladini. Pri snemanju za Apokalipso smo imeli manj težav. Zbrali smo skoraj šest kubikov plastenk, v katerih naj bi se člani benda utopili, a nam jih nikakor ni uspelo spraviti v izložbo. Snemali smo na najbolj vroč poletni večer in v steklenih boksih ni bilo zraka ob temperaturi 40 in več stopinj. A mimoidočih turistov v Ljubljani to ni motilo, da si ne bi ogledali in navdušeno spremljali predstave benda.

    Društvo mrtvih pesnikov, petek, 20. novembra, Blunout, Domžale

    V vaši več kot 35 let dolgi karieri je »kar nekaj časa je preteklo od« kar pogost motiv. Po vašem največjem uspehu s ploščo Neki rabm, da te ne pozabm je kmalu sledila prva pavza, ki je trajala dve leti, nato pa smo se kar malo navadili, da zdaj ste, zdaj pa vas ni. Kaj so razlogi?

    Mi nimamo občutka, da nas ni na sceni, saj vsako leto odigramo vsaj 20 koncertov. Medtem pišemo pesmi, načrtujemo nove projekte in snemamo. Daljšo pavzo smo imeli po albumu 20:00, ko smo se razšli z Borutom Tiranom, ki je bil nekaj časa gonilna sila benda. Takrat smo se povezali s producentom Žaretom Pakom in po štirih letih in pol je nastal album Vojna in mir, ki je postavil temelje, na katerih še zdaj gradimo. Novi album pa snemamo povsem brez časovnice in pritiska.

    Društvo mrtvih pesnikov FOTO Ian Vedrenjak
    Društvo mrtvih pesnikov FOTO Ian Vedrenjak

    Prav s tretjo ploščo Neki rabm, da te ne pozabm ste vi prevzeli vajeti v skupini v svoje roke in vas od takrat vidimo kot šefa benda ...

    Sebe vidim predvsem kot avtorja. Ideje mi ves čas brnijo v glavi in na srečo imam bend, s katerim jih lahko delim. Blizu so mi kratke forme, igre besed in struktur, bi pa izredno težko spisal roman. Na začetku sem imel ogromen cmok v grlu, ko sem bendu predstavil svoje prve pesmi. A ko smo jih posneli in pokazali občinstvu, jih je to sprejelo za svoje in postale so zaščitni znak DMP. Avtorski podpis se z leti spreminja, ker se spreminjam tudi sam. Včasih se mi zdi, da sem porabil že vse slovenske besede. A potem se spet rodi nova ideja in nastane nov komad.

    Za pomoč se danes vedno lahko obrne na umetno inteligenco ...

    DMP prisegamo na NI, tako imenovano naravno inteligenco. Gre za podoben proces kot pri umet­ni inteligenci, s to razliko, da naš um brska le po podatkih in čustvih, ki so v nas samih. Avtorsko delo, ki nastane na ta način, je povsem naše, unikatno, čeprav je odvisno od preteklih impulzov, ki smo jih kdaj slišali, videli. Že naziv umetna inteligenca se mi zdi sporen, saj UI črpa iz bazena idej, ki so jih v preteklosti ustvarili ljudje. Torej gre bolj za krajo kot nove stvaritve.

    Vaš sin Jon se je pred štirimi leti predstavil na EMI Freš, lani tudi na EMI. Koliko vašega vpliva je bilo, da se je odločil za glasbeno pot? Vas ima za mentorja ali je bolj v stilu »fotr, pusti me na miru, bom jaz po svoje«? Zdaj ga na koncertih tudi vabite na oder.

    Že nekaj časa lahko poslušate naslednjo generacijo DMP. Martin, sin basista Tomaža Koncilije, igra v skupini Plateau, Jon pa se je odločil za samostojno pot. Že kot majhen je z velikimi očmi spremljal naš bend in še danes je iskren oboževalec. Ampak velja tudi obratno. Tako kot se je Jon učil od mene, sem se jaz marsikaj naučil od njega. Res sva na frekvenci in sodelujeva tako pri glasbi kot vizualnih podobah, kot so videospoti. Ko je bil star devet let in se je igral z lego kockami, sem mu zavrtel Lego House Eda Sheerana in Ed je postal njegov idol. Jon je bil tako vztrajen, da je do 16. leta povsem sam spisal kakšnih 20 pesmi v angleščini. Ko jih je nama s Petrom Deklevo zaigral, sva oba zajokala. Zdaj ustvarja v slovenskem jeziku, študira komponiranje in kmalu boste lahko slišali njegovo novo pesem Sled.

    Podpiram sodelovanje Slovenije na Evroviziji in za naslednjega izvajalca predlagam Mrfy, ki je zame najbolj izviren glasbeni produkt, ki ga premoremo.

    Kaj pa DMP? Vas nikoli ni mikalo, da bi na Emi predstavili kakšen komad?

    Spremljam Emo in Evrovizijo. Nekateri glasbeniki uporabijo Emo za promocijo in Jon Vitezič se je na ta način uspešno izstrelil v glasbeno orbito. Ko posnamemo kakšen res dober komad, se včasih v bendu pogovarjamo tudi o Emi. Tudi sam sem že spisal kakšen komad prav za nastop na Evroviziji. A nismo privrženci plejbeka in nastopamo le v živo. Če bi se prijavili, bi bil naš nastop provokacija ali parodija s sporočilom. Podpiram sodelovanje Slovenije na Evroviziji in za naslednjega izvajalca predlagam Mrfy, ki je zame najbolj izviren glasbeni produkt, ki ga premoremo.

    Skupna točka Jonu Viteziču in DMP je vseprisotni kitarist in producent Peter Dekleva, ki ga skozi desetletja poznamo iz številnih zasedb, zadnja leta še posebej iz Hamo & Tribute 2 Love. Kako si ga delite? Je bolj vaš, njihov, Jonov, od vseh?

    Pero, kot ga ljubkovalno kličemo, je od vseh (smeh). Ne delimo si ga le glasbeniki, delijo si ga tudi oboževalke in oboževalci. Navdušuje s svojo kitarsko melodičnostjo in pozitivno energijo, ki jo prinese v prostor. Kdor ga prvi »bookira«, ga dobi. Na njegovo vlogo pri Tribute 2 Love gledam z občudovanjem, kot da je z nami na odru. Tu ni tekmovalnosti. Slovenski bendi smo dovolj zreli, da smo kot nekakšna potujoča družina in ne zavistni sosedje, ki drug drugemu kopljejo jamo. Včasih pa ga pred koncertom nalašč malo zbodem z vprašanjem, ali ve s katerim bendom igra danes (smeh).

    Društvo mrtvih pesnikov FOTO Ian Vedrenjak
    Društvo mrtvih pesnikov FOTO Ian Vedrenjak

    Kaj je bilo tisto, da ste, ko ste potrebovali kitarista, pomislili na Petra, ki je bil takrat celo na Japonskem?

    Zabavna zgodba. Pisalo se je leto 2009. Po odhodu kitarista Jerneja Zorana smo naredili seznam želenih kitaristov in na njem je bilo le eno ime: Peter Dekleva. A po nekaj klicih smo ugotovili, da je Peter na Japonskem. In naš bobnar Marko Zajc, ki je tako odločen, da preskoči tudi najvišji zid, mu je poslal kratko elektronsko sporočilo: »A bi igral v našem bendu?« Po nekaj dneh smo dobili kratek odgovor: »Itak.« Ko se je vrnil iz Japonske, je takoj predlagal, da za promocijo albuma v Kinu Šiška pokličemo še klaviaturista Boštjana Artička. In bend v tej sestavi deluje še danes. Smo kot dobro podmazan stroj, ki se ne ustavi.

    Kakšni pa so danes spomini na čas, ko so vas kot kitarista povabili k skupini Proteus, ki se je potem preimenovala v DMP?

    Tudi to je zgodba za anale. Fantje iz glasbene šole so pri štirinajstih ustanovili bend z imenom Proteus. Skupaj smo bili pri pouku teorije glasbe in spomnim se, da smo imeli vsi razen Tomaža zelo slabe ocene pri petju solfeg­gia. Minus dve. Sam sem celo otroštvo sanjal o tem, da bi bil v bendu, a ko so me po pol leta delovanja povabili, da se jim priključim kot kitarist, sem bil v dilemi. Kakšen bo to bend, če smo bolj ali manj vsi slabi pevci. A vztrajnost in vizija sta naredili svoje. Najprej smo osvojili Novo mesto, potem odrinili čez Karteljevo in kmalu zmagali na Pop delavnici leta 1993. Vse drugo je zgodovina.

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    VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

    Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
    15. 10. 2026 | 13:14
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    Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
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    5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

    Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 09:25
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAŠČITA

    Ste res tako varni, kot mislite?

    Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
    16. 10. 2026 | 12:55
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    Magazin  |  Zanimivosti
    KAKOVOST

    Škof: »Japonska zahteva, da se preizkušanja izvedejo pri njih« (video)

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    15. 10. 2026 | 10:20
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRESENETLJIVO

    50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

    Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
    15. 10. 2026 | 09:42
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    Zakaj nekatere ženske uspejo, druge pa ostajajo v ozadju?

    Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
    Promo Delo 9. 10. 2026 | 13:09
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    Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
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    Le nekaj kapljic, za njimi pa desetletja tradicije

    September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 09:37
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