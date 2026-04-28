Dunja Vrhovnik: Najboljši nasvet mi je dalo življenje

Iz Koroške prihaja ustvarjalka, ki svojo glasbeno pot gradi tiho, a odločno. Dunja Vrhovnik je kitaristka, pevka, kantavtorica, skladateljica, besedilopiska in glasbena producentka, ki jo je širša javnost opazila po nastopu v oddaji Slovenija ima talent leta 2018. Od takrat je sodelovala v številnih tv-oddajah in pri dobrodelnih projektih. Med epidemijo je obiskovala domove starejših po Sloveniji ter s pesmijo prinašala toplino in bližino. Njeno ustvarjanje je usmerjeno v moč vsebine. S skladbo Srečo treba je deliti, ki je prvi singel s prihajajočega albuma, je združila osnovne šole svoje regije in z otroki posnela videospot. Pesem nosi jasno sporočilo: sreča ni nekaj, kar bi zadržali zase. Več ko je podarimo, več je imamo. Prikupna Dunja nam je zaupala nekaj svojih navdihov.

Jutra rada začenjam …

Z mislijo na ljubljeno osebo, nasmehom in, poudarjam, brez kave, ker je ne pijem. (smeh)

Glasba, ker …

Me rešuje, navdihuje in potiska naprej.

Najljubši spomin na Slovenija ima talent …

To, da se dveh nastopov sploh ne spomnim, ker sem bila tako vzhičena, in potem sem na televiziji videla, da sem »razturala«, tako da sem ugotovila, da je to dober recept za uspeh. (smeh)

Projekt Srečo je treba deliti …

Je do zdaj največji in najlepši projekt v mojem življenju.

Videospot z otroki ...

Je nekaj unikatnega. Prav privoščila bi vsakemu glasbeniku, da bi lahko to enkrat doživel, ker je res avtentično, iskreno.

Sreča je zame osebno …

Takrat, ko jo delim z drugimi.

Koroška, ker …

Je zelena, sveža in predvsem moja.

Verjamem v …

Dobre ljudi.

»Pod glasbo, aranžma in produkcijo sem se podpisala jaz, pod besedilo pa Etijana Lesjak. Posebno noto daje projektu tudi ustvarjalna ekipa: snemalec videospotov je njen brat Aljoša Vrhovnik, ki sodeluje tudi kot pianist, režijo videospota pa je prevzel Klemen Uršnik,« je o skladbi Srečo treba je deliti povedala Dunja Vrhovnik. FOTO: osebni arhiv.

Ne verjamem v …

To, da, ko si enkrat »star«, se ne moreš več spremeniti kot oseba. To ni res. Vsak je lahko boljši, če želi.

Ko potrebujem navdih …

Ne naredim ničesar. Ko pride sam od sebe, se pa ustvarja glasba.

Večkrat sanjam o …

Ne bom povedala. (smeh)

Najboljši nasvet mi je …

Dalo življenje.

Ljudje, ki jih spustim blizu …

So redki. A ko jih, spoznajo najmehkejšo različico mene.

Največja vrednota je zame …

Spoštovanje.

Če bi lahko, bi …

Se danes naspala. (smeh)

Ne bi mogla brez …

Notranjega miru.

Odpotovala bi …

Trenutno nikamor.

Moj guru dobrega počutja …

Zagotovo glasba. Včasih je bil to nogomet. (smeh)

Na odru sem …

Levinja. Po pričevanju drugih. (smeh)

V prihodnjem življenju bom ...

Še vedno ženska, ki ljubi glasbo.