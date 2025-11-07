  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Elle Fanning: Predator je najhujše bitje tam zunaj, kajne?

    Tri leta je bila Katarina Velika, zdaj pa Elle Fanning prihaja velika platna v presenetljivi vlogi – v akcijskem trilerju Predator: Mrtva zemlja.
    Thia (Elle Fanning) in Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) sta protagonista filma Predator: Mrtva zemlja. FOTO: Blitz
    Galerija
    Thia (Elle Fanning) in Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) sta protagonista filma Predator: Mrtva zemlja. FOTO: Blitz
    M. K.
    7. 11. 2025 | 09:00
    8:44
    A+A-

    Elle Fanning namesto ranljive junakinje, kakršno pogosto upodablja, tokrat igra neustrašno androidko, ki tokrat ne beži pred pošastjo, ampak se ji postavi nasproti. V pogovoru z novinarji je razkrila, kako je bilo stopiti v vlogo »robota nahrbtnika« in zakaj verjame, da režiser Dan Trachtenberg piše vloge močnih žensk.

     

    Kaj vas je pritegnilo k temu liku in projektu?

    Šlo je za več stvari. Najprej to, da sem bila velika oboževalka filma Plen (Prey). Med pandemijo sem si ga ogledala na Huluju in odprl mi je povsem nov svet, ki ga je ustvaril naš režiser Dan Trachtenberg. Resnično me je navdušil – še posebno s tem, koliko srca in čustev mu je uspelo vdihniti v film. Tega od filma iz franšize Predator res ne pričakuješ.

    Scenarij za Mrtvo zemljo je prišel povsem nepričakovano. Bilo je čudovito presenečenje. Takrat sem bila v New Yorku, pravkar sem končala gledališko predstavo in še en film in nisem vedela, kam bom šla naprej. Potem me je poklical Dan in mi povedal, da bi rad, da zaigram Thio. Poslal mi je scenarij, prebrala sem ga in imeli smo klic prek zooma, na katerem mi je pokazal osupljive ilustracije sveta ter razložil svojo zamisel, kaj želi, da ta zgodba postane. Bilo ga je res vznemirljivo poslušati, kako strastno govori o tem.

    Scenarij se mi je zdel naravnost nor! Pomislila sem: »Počakaj malo, nimam nog, sem robot in v bistvu sem nahrbtnik? Kako boste to izvedli?« To je bilo moje glavno vprašanje: kako bomo to uresničili? A Dan je bil tako prepričan o svoji ideji, da sem se želela podati na to pot. (Mimogrede, na ta račun je bilo veliko šal – da grem dobesedno z njim na pot, ker sem bila robot nahrbtnik.) Izziv sem bila pripravljena sprejeti. Česa takega še nisem počela in vedela sem, da bom, če se tega lotim, morala dati vse od sebe. In preden sem se zavedela, sem že odpotovala na Novo Zelandijo.

    Scenarij se mi je zdel naravnost nor! Pomislila sem: »Počakaj malo, nimam nog, sem robot in v bistvu sem nahrbtnik? Kako boste to izvedli?«

    Kako je bilo snemati na Novi Zelandiji?

    Nova Zelandija je čudovita. Še nikoli prej nisem bila tam. Večinoma smo snemali na Severnem otoku, na res osupljivih lokacijah. Povsod so kraji s črnim pes­kom, čudovite skale in slapovi – igralcu je to vedno v veliko pomoč. Zelo si želim, da bi se tja nekoč vrnila in tam preživela več časa.

    Lahko poveste nekaj o svojem liku Thii?

    Moj lik, Thia, je izjemno razvit robot, ki so ga prepolovili in je obtičal v jastrebovem gnezdu na Genni, smrtonosnem planetu, kjer te lahko ubije vse. Opazuje, kako ta planet deluje, ko spozna Deka – Predatorja vrste Yautja. Čeprav mu sprva služi kot nekakšno orodje, postaneta nepričakovana zaveznika.

    FOTO: Blitz
    FOTO: Blitz

    Kaj pa Dimitrius Schuster-Koloamatangi? Kako zabavno je bilo delati z njim in kaj je vnesel v lik Deka?

    Dimitrius je izjemen. Neizmerno ga imam rada. Je res poseben – zabaven, prijazen in slišali smo ga že od daleč, saj je vedno nosil s seboj svoj boombox! Težko je biti v tisti njegovi preobleki, a je bil kljub temu vedno dobre volje. Mislim, da je prav to tisto, zaradi česar sta on in film tako edinstvena.

    Komaj čakam, da bodo ljudje videli, da gre za najbolj izrazitega Predatorja doslej, saj se ves čas v resnici vidi Dimitriusov obraz. Tudi z vizualnimi učinki (VFX) so ohranili vse njegove obrazne izraze in čustva. Moral se je na­učiti jezika Yautja, popolnoma novega jezika, ustvarjenega za film, in ves čas je dobival nove replike, ki se jih je moral naučiti v tem jeziku. Zelo sem bila hvaležna, da sem ga imela ob sebi, saj je bil edini drug igralec na sneman­ju. Prizore sva večinoma igrala skupaj, hrbet ob hrbtu – njegove Predatorjeve kite so mi ves čas švigale čez obraz (smeh), a sem njegovo prisotnost čutila v vsakem prizoru. Res je izjemen fant.

    FOTO: Blitz
    FOTO: Blitz

    Dan je znan po filmih z močnimi ženskimi liki. Ali sta o tem govorila, še preden ste se lotili snemanja?

    Da, vsekakor. Dan piše čudovite, močne in odločne ženske like, kar me je prepričalo že pri Plenu, kjer mlada bojevnica pridobiva samozavest, ko se razvija. Dan ima hčerko, zato mislim, da zelo premišljeno piše zgodbe o ženskah, ki so mu lahko za zgled in ga navdihujejo s svojo močjo, neustrašnostjo in kompleksnostjo. To me je pritegnilo tudi pri scenariju Mrtve zemlje, saj je Thia morda robot, a je izjem­no kompleksna in nikakor ne enodimenzionalna.

    Lahko pojasnite, kako ste posneli prizore, v katerih vaš lik nima nog?

    Veliko je bilo dela z žicami. Ko sem bila pripeta na Dimitriusov hrbet, sem morala sedeti prepasana oziroma so mi noge z žicami dvignili, saj bi sicer ovirale njegovo gibanje. Večino časa sem bila v položaju v obliki črke L, kot da sedim v gugalnici, pritrjena na njegov hrbet. Kadar sem morala biti na tleh, so izkopali jarke, v katere sem se usedla. Kar naprej je bilo treba nekaj kopati – bodisi v studiu bodisi na lokaciji. Naučiti sem se morala gladkega gibanja in manevriranja, saj je Thia robot in to počne brez napora.

    Ste morali opraviti kakšno kaskadersko vadbo?

    Da. Imela sem veliko treninga za kaskaderske prizore in delo z žicami. Sama sem precej šport­na – v mladosti sem se veliko ukvarjala s športom – in rada se fizično popolnoma predam vlogi, zato sem bila takoj za stvar. Trening ni bil zelo dolg, dober mesec dela z ekipo kaskaderjev, predvsem za koreografijo bojnih prizorov in pripravo telesa za delo z žicami. Za to je treba imeti res močan trup.

    Z Dimitriusom sva bila ves čas pripeta hrbet ob hrbet in skupaj privezana letela po zraku. Ekipa je ustvarila žične naprave, kakršnih še ni bilo. Šlo je tudi za uravnavanje teže in ravnotežja ter učenje t. i. metode samokolnice, pri kateri sem sedela na samokolnici, Dimitrius pa me je dobesedno nosil s hojo. Samokolnico so pozneje z vizualnimi učinki odstranili, on pa me je moral vseeno peljati v klanec in početi še marsikaj drugega.

    Vse skupaj je bilo zelo fizično, še posebno boji, ki so mi bili med najljubšimi prizori. V enem smo sodelovale moji kaskaderski dvojnici, Rosalie BuTon in Abigail Swain, in jaz in sem neizmerno uživala. Bilo je zahtevno, a res zabavno.

    Kaj je po vašem tisto, zaradi česar franšiza Predator že desetletja navdušuje občinstvo? Nad čim bodo ob novem filmu najbolj navdušeni oboževalci?

    Predator je najhujše bitje tam zunaj, kajne? Težko si predstav­ljamo kaj bolj krvoločnega in strašnega. V tem smislu je po­stal ikona. Običajno je tisti, proti kateremu navijate, a tokrat me veseli, da bomo videli tudi njegovo človeškost – čeprav ostaja krvoločen do obisti. V tem filmu bomo izvedeli več o njem in njegovi kulturi. Mrtva zemlja pa prinaša popolnoma novo poglavje. Poln je presenečenj.

    Veselim se, da bodo oboževalci izvedeli več o Yautjah in jih tokrat videli v vlogi protagonistov. Všeč mi je tudi, da film vključuje komične vložke. Iskreno upam, da si ga bodo ljudje ogledali v kinu, saj je res velik in epski – to je film, ki ga želiš gledati s prijatelji in se o njem pogovarjati. Upam tudi, da bo v kinodvorane privabil veliko žensk.

    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Romi

    Maja Regina: Poroke mladoletnih niso del kulture, pač pa posledica revščine

    Romska družba je odsev družbe kot celote, poudarja učiteljica, ki že vrsto let dela z Romi. »Tudi mi bomo morali storiti korak naprej.«
    Simona Bandur 6. 11. 2025 | 11:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš o napetostih na Dolenjskem: »Slovenija je na tem, da poči«

    Žerdin in Markeš sta v ospredje postavila volitve v New Yorku, pobudo Inštituta 8. marec, situacijo na Dolenjskem in sodno odločitev glede vdora v prostore RTV.
    5. 11. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump zahteval pokop filibustra, a se mu upirajo celo republikanci

    Torkove volitve so pokazale, da večinska javnost za ustavitev delovanja vlade ne krivi levice.
    Barbara Kramžar 7. 11. 2025 | 02:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Vikendov intervjuElle FanningPredator

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Kaos na ameriškem nebu: Zaradi blokade prisilno ukinjajo na tisoče poletov

    Zvezna uprava za letalstvo uvaja postopne reze na 40 ključnih letališčih, saj kontrolorji letenja delajo brez plač in opozarjajo na varnostna tveganja.
    7. 11. 2025 | 09:31
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Liga NFL

    Po sedmih mesecih na begu zaradi poskusa umora aretiran zvezdnik lige NFL

    Antonio Brown je bil pred desetletjem eden najboljših igralcev v ligi NFL, a tudi vedno težavna osebnost, ki je zdaj v resnih težavah v Dubaju.
    7. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Intervju

    Žan Papič: To sem spoznal ob drugem odhodu na zdravljenje v Idrijo

    Iskren, duhovit in globok: komik Žan Papič o humorju, duševnih stiskah, ljubezni in ciklih življenja, ki ga vedno znova vračajo na oder.
    Teja Roglič 7. 11. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Beseda ni konj

    Rotovnik: To, kar se je zgodilo z Dramo, je zgodovinski zdrs kulturne politike

    Kljub temu pa »gradbenih strojev na lokaciji, kjer bo stal novi Nuk, tudi še ni ne videti ne slišati«.
    7. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Hud požar

    V požaru poškodovani dve stanovanji, gmotna škoda velika

    Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vzroka požara.
    7. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Intervju

    Žan Papič: To sem spoznal ob drugem odhodu na zdravljenje v Idrijo

    Iskren, duhovit in globok: komik Žan Papič o humorju, duševnih stiskah, ljubezni in ciklih življenja, ki ga vedno znova vračajo na oder.
    Teja Roglič 7. 11. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Beseda ni konj

    Rotovnik: To, kar se je zgodilo z Dramo, je zgodovinski zdrs kulturne politike

    Kljub temu pa »gradbenih strojev na lokaciji, kjer bo stal novi Nuk, tudi še ni ne videti ne slišati«.
    7. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Hud požar

    V požaru poškodovani dve stanovanji, gmotna škoda velika

    Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vzroka požara.
    7. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kdo so ljudje, ki spakirajo »kufre«, ko pride do incidenta, in gredo?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Zakaj izbrati slovenski oblak?

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Verjemi v jutri: 100.000 evrov za projekte, ki spreminjajo svet

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo