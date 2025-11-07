Elle Fanning: Predator je najhujše bitje tam zunaj, kajne?

Elle Fanning namesto ranljive junakinje, kakršno pogosto upodablja, tokrat igra neustrašno androidko, ki tokrat ne beži pred pošastjo, ampak se ji postavi nasproti. V pogovoru z novinarji je razkrila, kako je bilo stopiti v vlogo »robota nahrbtnika« in zakaj verjame, da režiser Dan Trachtenberg piše vloge močnih žensk.

Kaj vas je pritegnilo k temu liku in projektu?

Šlo je za več stvari. Najprej to, da sem bila velika oboževalka filma Plen (Prey). Med pandemijo sem si ga ogledala na Huluju in odprl mi je povsem nov svet, ki ga je ustvaril naš režiser Dan Trachtenberg. Resnično me je navdušil – še posebno s tem, koliko srca in čustev mu je uspelo vdihniti v film. Tega od filma iz franšize Predator res ne pričakuješ.

Scenarij za Mrtvo zemljo je prišel povsem nepričakovano. Bilo je čudovito presenečenje. Takrat sem bila v New Yorku, pravkar sem končala gledališko predstavo in še en film in nisem vedela, kam bom šla naprej. Potem me je poklical Dan in mi povedal, da bi rad, da zaigram Thio. Poslal mi je scenarij, prebrala sem ga in imeli smo klic prek zooma, na katerem mi je pokazal osupljive ilustracije sveta ter razložil svojo zamisel, kaj želi, da ta zgodba postane. Bilo ga je res vznemirljivo poslušati, kako strastno govori o tem.

Scenarij se mi je zdel naravnost nor! Pomislila sem: »Počakaj malo, nimam nog, sem robot in v bistvu sem nahrbtnik? Kako boste to izvedli?« To je bilo moje glavno vprašanje: kako bomo to uresničili? A Dan je bil tako prepričan o svoji ideji, da sem se želela podati na to pot. (Mimogrede, na ta račun je bilo veliko šal – da grem dobesedno z njim na pot, ker sem bila robot nahrbtnik.) Izziv sem bila pripravljena sprejeti. Česa takega še nisem počela in vedela sem, da bom, če se tega lotim, morala dati vse od sebe. In preden sem se zavedela, sem že odpotovala na Novo Zelandijo.

Kako je bilo snemati na Novi Zelandiji?

Nova Zelandija je čudovita. Še nikoli prej nisem bila tam. Večinoma smo snemali na Severnem otoku, na res osupljivih lokacijah. Povsod so kraji s črnim pes­kom, čudovite skale in slapovi – igralcu je to vedno v veliko pomoč. Zelo si želim, da bi se tja nekoč vrnila in tam preživela več časa.

Lahko poveste nekaj o svojem liku Thii?

Moj lik, Thia, je izjemno razvit robot, ki so ga prepolovili in je obtičal v jastrebovem gnezdu na Genni, smrtonosnem planetu, kjer te lahko ubije vse. Opazuje, kako ta planet deluje, ko spozna Deka – Predatorja vrste Yautja. Čeprav mu sprva služi kot nekakšno orodje, postaneta nepričakovana zaveznika.

FOTO: Blitz

Kaj pa Dimitrius Schuster-Koloamatangi? Kako zabavno je bilo delati z njim in kaj je vnesel v lik Deka?

Dimitrius je izjemen. Neizmerno ga imam rada. Je res poseben – zabaven, prijazen in slišali smo ga že od daleč, saj je vedno nosil s seboj svoj boombox! Težko je biti v tisti njegovi preobleki, a je bil kljub temu vedno dobre volje. Mislim, da je prav to tisto, zaradi česar sta on in film tako edinstvena.

Komaj čakam, da bodo ljudje videli, da gre za najbolj izrazitega Predatorja doslej, saj se ves čas v resnici vidi Dimitriusov obraz. Tudi z vizualnimi učinki (VFX) so ohranili vse njegove obrazne izraze in čustva. Moral se je na­učiti jezika Yautja, popolnoma novega jezika, ustvarjenega za film, in ves čas je dobival nove replike, ki se jih je moral naučiti v tem jeziku. Zelo sem bila hvaležna, da sem ga imela ob sebi, saj je bil edini drug igralec na sneman­ju. Prizore sva večinoma igrala skupaj, hrbet ob hrbtu – njegove Predatorjeve kite so mi ves čas švigale čez obraz (smeh), a sem njegovo prisotnost čutila v vsakem prizoru. Res je izjemen fant.

FOTO: Blitz

Dan je znan po filmih z močnimi ženskimi liki. Ali sta o tem govorila, še preden ste se lotili snemanja?

Da, vsekakor. Dan piše čudovite, močne in odločne ženske like, kar me je prepričalo že pri Plenu, kjer mlada bojevnica pridobiva samozavest, ko se razvija. Dan ima hčerko, zato mislim, da zelo premišljeno piše zgodbe o ženskah, ki so mu lahko za zgled in ga navdihujejo s svojo močjo, neustrašnostjo in kompleksnostjo. To me je pritegnilo tudi pri scenariju Mrtve zemlje, saj je Thia morda robot, a je izjem­no kompleksna in nikakor ne enodimenzionalna.

Lahko pojasnite, kako ste posneli prizore, v katerih vaš lik nima nog?

Veliko je bilo dela z žicami. Ko sem bila pripeta na Dimitriusov hrbet, sem morala sedeti prepasana oziroma so mi noge z žicami dvignili, saj bi sicer ovirale njegovo gibanje. Večino časa sem bila v položaju v obliki črke L, kot da sedim v gugalnici, pritrjena na njegov hrbet. Kadar sem morala biti na tleh, so izkopali jarke, v katere sem se usedla. Kar naprej je bilo treba nekaj kopati – bodisi v studiu bodisi na lokaciji. Naučiti sem se morala gladkega gibanja in manevriranja, saj je Thia robot in to počne brez napora.

Ste morali opraviti kakšno kaskadersko vadbo?

Da. Imela sem veliko treninga za kaskaderske prizore in delo z žicami. Sama sem precej šport­na – v mladosti sem se veliko ukvarjala s športom – in rada se fizično popolnoma predam vlogi, zato sem bila takoj za stvar. Trening ni bil zelo dolg, dober mesec dela z ekipo kaskaderjev, predvsem za koreografijo bojnih prizorov in pripravo telesa za delo z žicami. Za to je treba imeti res močan trup.

Z Dimitriusom sva bila ves čas pripeta hrbet ob hrbet in skupaj privezana letela po zraku. Ekipa je ustvarila žične naprave, kakršnih še ni bilo. Šlo je tudi za uravnavanje teže in ravnotežja ter učenje t. i. metode samokolnice, pri kateri sem sedela na samokolnici, Dimitrius pa me je dobesedno nosil s hojo. Samokolnico so pozneje z vizualnimi učinki odstranili, on pa me je moral vseeno peljati v klanec in početi še marsikaj drugega.

Vse skupaj je bilo zelo fizično, še posebno boji, ki so mi bili med najljubšimi prizori. V enem smo sodelovale moji kaskaderski dvojnici, Rosalie BuTon in Abigail Swain, in jaz in sem neizmerno uživala. Bilo je zahtevno, a res zabavno.

Kaj je po vašem tisto, zaradi česar franšiza Predator že desetletja navdušuje občinstvo? Nad čim bodo ob novem filmu najbolj navdušeni oboževalci?

Predator je najhujše bitje tam zunaj, kajne? Težko si predstav­ljamo kaj bolj krvoločnega in strašnega. V tem smislu je po­stal ikona. Običajno je tisti, proti kateremu navijate, a tokrat me veseli, da bomo videli tudi njegovo človeškost – čeprav ostaja krvoločen do obisti. V tem filmu bomo izvedeli več o njem in njegovi kulturi. Mrtva zemlja pa prinaša popolnoma novo poglavje. Poln je presenečenj.

Veselim se, da bodo oboževalci izvedeli več o Yautjah in jih tokrat videli v vlogi protagonistov. Všeč mi je tudi, da film vključuje komične vložke. Iskreno upam, da si ga bodo ljudje ogledali v kinu, saj je res velik in epski – to je film, ki ga želiš gledati s prijatelji in se o njem pogovarjati. Upam tudi, da bo v kinodvorane privabil veliko žensk.