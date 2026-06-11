Etien Velikonja: Presenetili bodo Portugalci

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Delo strokovnega sodelavca je precej podobno temu, kar sem si predstavljal – spremljanje številnih tekem, veliko priprav, analiz in usklajevanja pred oddajo in med njo. Nastop pred kamerami, ki ga lahko spremljajo gledalci, je le manjši del celotnega procesa. Težko bi rekel, da me je kaj zares presenetilo. Prej bi dejal, da me navdušujeta število ljudi, ki stojijo za končnim izdelkom, in povezanost ekipe. Timsko delo in usklajenost poskrbita, da vse skupaj poteka brezhibno.
Ko na svetovnem prvenstvu ni naše reprezentance, me nostalgija še iz časov Ronalda (R9) vedno vleče k Brazilcem. Bom pa tokrat pesti stiskal tudi za svoje tihe favorite – Portugalce.
Svetovno prvenstvo je največji nogometni dogodek, saj poveže ljudi z vsega sveta, tudi tiste, ki nogometa sicer ne spremljajo redno. Zato mora biti analiza dovolj strokovna za največje navdušence, hkrati pa razumljiva tudi širšemu občinstvu. To je seveda hud izziv, saj se ti med oddajo po glavi vrti »nogometni film«, obenem pa razmišljaš o tem, da v pravem trenutku uporabiš prave besede. Sčasoma je postalo lažje, k temu pa veliko prispevata tudi uigrana ekipa za omizjem in sproščeno vzdušje.
Najljubši so mi trenutki, povezani s slovensko reprezentanco. Omenil bi prvi nastop Slovenije na svetovnem prvenstvu leta 2002 v Južni Koreji in na Japonskem ter seveda svetovno prvenstvo leta 2010 v Južni Afriki in prvo zmago Slovenije na tem tekmovanju. Ker sem bil del izjemne ekipe v kvalifikacijah za SP 2010, ostaja nekaj grenkega priokusa, saj sem prepričan, da mi je huda poškodba kolena preprečila, da bi svetovno prvenstvo doživel tudi kot igralec.
Imel sem privilegij spremljati tekmo v živo v Južni Koreji. Na prvi tekmi med Slovenijo in Španijo sem na igrišče prinesel slovensko zastavo. Izkušnja je bila zares nepozabna.
Dobra družba – pa naj bodo to moji otroci, ki radi spremljajo nogomet, ali prijatelji.
Glede na številne kakovostne reprezentance, format tekmovanja in žreb skupin se najbolj veselim zaključnega dela prvenstva, saj v začetni fazi ne bo večjih presenečenj. To pomeni, da bomo v izločilnih bojih spremljali tako rekoč vse največje reprezentance. Francija ima vrhunsko ekipo, Španija izjemno mlado generacijo, Anglija ima selektorja, ki je tokrat dal prednost ekipi pred individualno kvaliteto, in bo zato zelo nevarna. Brazilija in Argentina sta vedno med favoriti. Če pa moram izbrati eno reprezentanco, bom tokrat stavil na presenečenje Portugalcev, predvsem zaradi njihove izjemne kakovosti na sredini igrišča.
Ko na svetovnem prvenstvu ni naše reprezentance, me nostalgija še iz časov Ronalda (R9) vedno vleče k Brazilcem. Bom pa tokrat pesti stiskal tudi za svoje tihe favorite – Portugalce.
Komentarji