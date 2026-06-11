Etien Velikonja: Presenetili bodo Portugalci

Že nekaj časa vas spremljamo v studiu Arene Sport. Kaj je pri televizijskem delu točno tako, kot ste pričakovali, da bo? In kaj vas je najbolj presenetilo?

Delo strokovnega sodelavca je precej podobno temu, kar sem si predstavljal – spremljan­je številnih tekem, veliko priprav, analiz in usklajevanja pred oddajo in med njo. Nastop pred kamerami, ki ga lahko spremljajo gledalci, je le manjši del celotnega procesa. Težko bi rekel, da me je kaj zares presenetilo. Prej bi dejal, da me navdušujeta število ljudi, ki stojijo za končnim izdelkom, in povezanost ekipe. Timsko delo in usklajenost poskrbita, da vse skupaj poteka brezhibno.

Ko na svetovnem prvenstvu ni naše reprezentance, me nostalgija še iz časov Ronalda (R9) vedno vleče k Brazilcem. Bom pa tokrat pesti stiskal tudi za svoje tihe favorite – Portugalce.

Je pa svetovno prvenstvo v nogometu poseben športni dogodek, ki ga spremlja res ogromno ljudi, ne samo nogometni navdušenci. Kako vidite zanimanje širše javnosti in kako to vpliva na delo strokovnega sodelavca?

Svetovno prvenstvo je največji nogometni dogodek, saj poveže ljudi z vsega sveta, tudi tiste, ki nogometa sicer ne spremljajo redno. Zato mora biti analiza dovolj strokovna za največje navdušence, hkrati pa razumljiva tudi širšemu občinstvu. To je seveda hud izziv, saj se ti med oddajo po glavi vrti »nogometni film«, obenem pa razmišljaš o tem, da v pravem trenutku uporabiš prave besede. Sčasoma je postalo lažje, k temu pa veliko prispevata tudi uigrana ekipa za omizjem in sproščeno vzdušje.

Svetovna prvenstva so v preteklosti postregla z mnogo nepozabnih trenutkov, kateri je vaš najljubši?

Najljubši so mi trenutki, povezani s slovensko reprezentanco. Omenil bi prvi nastop Slovenije na svetovnem prvenstvu leta 2002 v Južni Koreji in na Japonskem ter seveda svetovno prvenstvo leta 2010 v Južni Afriki in prvo zmago Slovenije na tem tekmovanju. Ker sem bil del izjemne ekipe v kvalifikacijah za SP 2010, ostaja nekaj grenkega priokusa, saj sem prepričan, da mi je huda poškodba kolena preprečila, da bi svetovno prvenstvo doživel tudi kot igralec.

Na Areni Sport bodo prenašali vse 104 tekme, zagnali novo studijsko oddajo Mundial 104, ki bo na sporedu vsak tekmovalni dan, voditelji bodo Nataša Gavranić, Dani Bavec in Alen Hodžić. Tu bodo še Sara Pakiž, Miha Trošt in Luka Skarlovnik, voditelji dnevnega informativnega ogrevanja pred studijskim programom, in bogat nabor hišnih nogometnih strokovnjakov, med njimi so Nejc Vidmar, Denis Šme, Marcos Tavares, Boban Jović, Simon Rožman, Dejan Grabić, Mustafa Nukić in Etien Velikonja. FOTO: Matjaž Tavčar.

Ste kdaj kako tekmo svetovnega prvenstva gledali na posebni lokaciji?

Imel sem privilegij spremljati tekmo v živo v Južni Koreji. Na prvi tekmi med Slovenijo in Španijo sem na igrišče prinesel slovensko zastavo. Izkušnja je bila zares nepozabna.

Če niste v studiu, kako je za vas videti popoln ogled pomembne nogometne tekme, kaj ne sme manjkati?

Dobra družba – pa naj bodo to moji otroci, ki radi spremljajo nogomet, ali prijatelji.

Kdo bo svetovni prvak? In kdo bi moral biti?

Glede na številne kakovostne reprezentance, format tekmovanja in žreb skupin se najbolj veselim zaključnega dela prvenstva, saj v začetni fazi ne bo večjih presenečenj. To pomeni, da bomo v izločilnih bojih spremljali tako rekoč vse največje reprezentance. Francija ima vrhunsko ekipo, Španija izjemno mlado generacijo, Anglija ima selektorja, ki je tokrat dal prednost ekipi pred individualno kvaliteto, in bo zato zelo nevarna. Brazilija in Argentina sta vedno med favoriti. Če pa moram izbrati eno reprezentanco, bom tokrat stavil na presenečenje Portugalcev, predvsem zaradi njihove izjemne kakovosti na sredini igrišča.

Za koga boste pesti stiskali vi?

Ko na svetovnem prvenstvu ni naše reprezentance, me nostalgija še iz časov Ronalda (R9) vedno vleče k Brazilcem. Bom pa tokrat pesti stiskal tudi za svoje tihe favorite – Portugalce.