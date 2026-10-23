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    Eva Pavli: Sterilni namesto uporniški

    Ljubljančanka Eva Pavli napoveduje izid prve plošče, ki jo bo poimenovala Ledeni čaj.
    Eva Pavli je tik pred izidom prve plošče FOTO Tjaša Barbo
    Galerija
    Eva Pavli je tik pred izidom prve plošče FOTO Tjaša Barbo
    Robi Loboda
    23. 10. 2026 | 08:00
    8:27
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    Ljubljančanka Eva Pavli, ki se lahko pohvali z diplomama iz opernega petja in slikarstva, se kot pevka predstavlja z urbanimi ritmi in besedili, tudi v skladbi Ledeni čaj, s katero napoveduje izid istoimenske prve plošče. V njej se vrne v obdobje okoli leta 2000, »v čas druženja po blokih, trenirk, poletnih večerov in neke brezskrbnosti«, kot pravi.

     

    Ko sva govorila pred petimi leti, ste s skladbo Mižim napovedovali izid EP-albuma s petimi skladbami in dejali: »Saj ne potrebujem celotne plošče, ker je zdaj bolj aktualno, da se izdajajo posamezne pesmi kot plošče.« Zdaj boste novembra izdali ploščo. Kaj se je v tem času spremenilo?

    Uf, vse! (smeh) Tisto je bil čas korone, čas negotovosti. Mislim, da smo se zdaj spet malo razvadili in smo tudi v umetniškem smislu malo bolj sproščeni in odprti za nove stvari. Morda se mi je izdaja plošče zdela naslednji smiseln korak. Nekako je treba obeležiti svoje ustvarjanje. Danes sem malenkost bolj zrela, malo bolj mi je vseeno za kritike od zunaj, postala pa sem tudi prvič mami. To me je od vsega najbolj spremenilo in zaznamovalo. Kot ženska sem se uresničila, saj neskončno uživam v materinski vlogi. Saj ne rečem, včasih je zelo težko, a je to tudi vedno poplačano z neskončno ljubeznijo. V tem življenjskem obdobju lahko rečem, da čutim tudi največ umetniškega navdiha doslej. Zdi se mi, da končno delam tisto, kar mi je všeč, in se res ne oziram, kaj mislijo drugi oz. kaj bi morda drugi rekli, da bi bilo prav, da počnem.

    Eva Pavli: Ledeni čaj, izid 22. novembra

    Maja ste album napovedovali z družbenokritično skladbo današnjih časov Zakaj?, zdaj je tu Ledeni čaj z bolj brezbrižnim poletnim vzdušjem in časom sproščenih zabav, časom, ki ga v video­spotu predstavljate z obdobjem okoli leta 2000. Kakšne spomine imate na tisto obdobje?

    Na novi plošči dajem veliko poudarka notranjemu dialogu. Glasbeniki imamo to moč, da lahko prek glasbe sporočamo svoje misli, in to se mi zdi briljantno. Glasba je bila vedno uporniška. Danes smo postali precej sterilni in politično korekt­ni, zato moramo biti precej previdni, kako zapakiramo besedilo, da ne bo pretežko, saj si s tem enostavno zapreš vrata pred množico, ki bi sicer konzumirala tvojo glasbo. Moraš biti ravno prav udaren, a ne preveč grob, da te ljudje še želijo poslušati. Sama poskušam povedati, kar želim, a to zapakirati v poezijo. Tako ljudje lahko slišijo vse, če si le dovolijo. Ledeni čaj pa je v nasprotju z Zakaj? skladba o dveh, ki preprosto uživata v svojem odnosu in se znata prepuščati trenutku. Mislim, da je danes to zelo težko, saj smo ujeti v to, da moramo biti dosegljivi v vsakem trenutku, neprestano operativni v vseh pogledih, napredovati in vse to stalno beležiti. Bog ne daj, da bi kdo lenaril. No, včasih je bilo povsem drugače. Brez telefonov in družabnih omrežij smo se brezskrbno prepuščali toku življenja. Res pa je, da je to le moj spomin na mladost.

    Ko me kak turist vpraša, kam naj gre na dober žur, ga lahko napotim le na Metelkovo, pa še tam ni nujno, da se bo kaj dogajalo, čeprav je petek.

    Obdobje sproščenih zabav je, sploh zdaj, ko ste mlada mamica, verjetno preteklost. Kaj bi opisovala skladba vaših današnjih dni?

    Težko rečem, da se ne zabavam, je pa zabava verjetno danes precej drugačna, kot je bila včasih. Danes veliko bolj uživam v dobri družbi, dobri hrani in vinu. Nekajkrat na leto si pustim, da me malo odpelje, in si privoščim kako dobro zabavo ali koncert, a moram povedati tudi, da me Ljubljana s svojo ponudbo zabav ne navdušuje preveč, saj se mi zdi, da je bolj slaba. Ko me kak turist vpraša, kam naj gre na dober žur, ga lahko napotim le na Metelkovo, pa še tam ni nujno, da se bo kaj dogajalo, čeprav je petek. Skladba današnjih dni na plošči nosi naslov Če bi lahko in govori o notranjem miru, o tem, da se prepuščam trenutku, ter o tem, da bi najraje čas zamrznila, če bi le lahko.

    V Ledenem čaju je verz: »Jaz gledam prazne ceste, kako bežijo stran, na radiu pa pesem, ki jo na pamet znam.« Vaša glasba je urbana in v kakšnih skladbah se vam pridruži tudi raper (Ezra, Emkej). Kaj bi se moralo vrteti v avtu na radiu, da bi znali na pamet in se pridružili s petjem? Seveda pa ste tudi akademska operna pevka. Se z glasom pridružite kakšni ariji na radiu Ars?

    V avtu po navadi poslušam kakšen ultra ghetto rap, UK drill ali kaj takega, da se basi dobro tresejo (smeh). Na moji izbrani glasbeni listi je za približno tri dni glasbe. A po drugi strani po­slušam tudi veliko klasike. Niti ne nujno opere, predvsem poslušam veliko klavirske glasbe: Chopina, Rahmaninova, Schuberta, Šoštakoviča, pa obožujem tudi Elgarja, Mahlerja in seveda Beethovna. Po koroni se mi je operno petje zamerilo. Čutila sem odpor. Potem pa sem spoznala mentorico Alenko Slokar Bajc, ki me je spet vrnila na operne tire, in zdi se mi, da mi gre dobro kot še nikoli. Predvsem pa spet neizmerno uživam v opernem petju.

    Ste vsestranska umetnica. Koliko ste še aktivni na tisti bolj resni umetniški strani (kot operna pevka in slikarka)? Slednje je še najbolj vidno v vaših videospotih. Tudi muzikali vam niso bili tuji.

    Res je, da sem doštudirala slikarstvo na likovni akademiji, a za slikanje trenutno nimam dovolj časa. Priznam, da ustvarjanje z rokami zelo pogrešam, in kadar imam možnost za ustvarjanje, kar zaživim. A treba je preživeti, glasba je trenutno, poleg parfumske znamke Juno, moj glavni vir dohodka. Petje tudi poučujem, nastopam na korporativnih dogodkih in ustvarjam avtorsko glasbo. Sem nekdo, ki ga zanima preveč stvari, a z leti sem se naučila, da vsega pač ne morem. (smeh)

    Eva Pavli FOTO Tjaša Barbo
    Eva Pavli FOTO Tjaša Barbo

    Prej omenjeni Emkej se vam je pridružil v skladbi Juno, po kateri ste poimenovali tudi linijo svojih parfumov. Kako pa ste se znašli v teh vodah?

    Parfumska znamka Juno je pri­šla zelo spontano. Sprva kot hobi, strast do nišnih parfumov, potem pa se je to razvilo v resen posel, na katerega – seveda – nisem bila pripravljena. Sproti se učim in lahko si mislite, kako je, ko se umetnik sam loti take zadeve (smeh). A lahko se pohvalim, da sem ravno pred kratkim podpisala dogovor, da bomo parfume prodajali tudi na trgu DACH, tako da počasi širim svoje Juno lovke.

    Album izide prihodnji mesec. Imate v načrtu tudi koncertno promocijo?

    Tako kot skladba tudi album nosi naslov Ledeni čaj. To bo odličen album in vesela sem, da sem malo »tenstala« te komade. Na albumu so vse skladbe udarne, v precej hitrem tempu, plesni ritmi. Sem mnenja, da se mora glasba malo »prijeti«, da te ljudje vzljubijo in pridejo na tvoj koncert, zato jim bom dala po izidu nekaj mesecev, da se to zgodi. V marcu prihodnje leto pa načrtujem predstavitev albuma, ki bo nekaj posebnega, in že komaj čakam, da vam lahko povem kaj več.

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    Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 13:51
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    Zgodbe  |  Skrivnost znanosti iz panja
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    Pokukali smo v zakulisje: kako nastane steklenička z matičnim mlečkom (video)

    Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 07:21
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    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
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    Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

    Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
    20. 10. 2026 | 09:17
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    Novice  |  Znanoteh
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    Paket res pričakujete. Bi prepoznali lažno sporočilo o dostavi?

    Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 12:28
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

    Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
    19. 10. 2026 | 09:44
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ORODJE

    Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 08:38
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Na sodišču so jo izključili, zaposleni pa so bili razočarani

    Letošnja, že 18. konferenca podjetja Mikrografija pod naslovom »Inteligentno poslovanje v praksi – od podatkov do rezultatov«.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 14:06
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    Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

    VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
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    Kanadska študija, v kateri so sodelovali Slovenci, s presenetljivimi rezultati

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
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    Po 15 letih je vodstvo jasno povedalo, kdo je zaslužen za uspeh

    Zgodba o rasti, tehnološkem napredku in nenehnih spremembah je zgodba o ljudeh, ki so s svojim znanjem in predanostjo postavljali temelje razvoja.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:18
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