Eva Pavli: Sterilni namesto uporniški

Ljubljančanka Eva Pavli, ki se lahko pohvali z diplomama iz opernega petja in slikarstva, se kot pevka predstavlja z urbanimi ritmi in besedili, tudi v skladbi Ledeni čaj, s katero napoveduje izid istoimenske prve plošče. V njej se vrne v obdobje okoli leta 2000, »v čas druženja po blokih, trenirk, poletnih večerov in neke brezskrbnosti«, kot pravi.

Ko sva govorila pred petimi leti, ste s skladbo Mižim napovedovali izid EP-albuma s petimi skladbami in dejali: »Saj ne potrebujem celotne plošče, ker je zdaj bolj aktualno, da se izdajajo posamezne pesmi kot plošče.« Zdaj boste novembra izdali ploščo. Kaj se je v tem času spremenilo?

Uf, vse! (smeh) Tisto je bil čas korone, čas negotovosti. Mislim, da smo se zdaj spet malo razvadili in smo tudi v umetniškem smislu malo bolj sproščeni in odprti za nove stvari. Morda se mi je izdaja plošče zdela naslednji smiseln korak. Nekako je treba obeležiti svoje ustvarjanje. Danes sem malenkost bolj zrela, malo bolj mi je vseeno za kritike od zunaj, postala pa sem tudi prvič mami. To me je od vsega najbolj spremenilo in zaznamovalo. Kot ženska sem se uresničila, saj neskončno uživam v materinski vlogi. Saj ne rečem, včasih je zelo težko, a je to tudi vedno poplačano z neskončno ljubeznijo. V tem življenjskem obdobju lahko rečem, da čutim tudi največ umetniškega navdiha doslej. Zdi se mi, da končno delam tisto, kar mi je všeč, in se res ne oziram, kaj mislijo drugi oz. kaj bi morda drugi rekli, da bi bilo prav, da počnem.

Eva Pavli: Ledeni čaj, izid 22. novembra

Maja ste album napovedovali z družbenokritično skladbo današnjih časov Zakaj?, zdaj je tu Ledeni čaj z bolj brezbrižnim poletnim vzdušjem in časom sproščenih zabav, časom, ki ga v video­spotu predstavljate z obdobjem okoli leta 2000. Kakšne spomine imate na tisto obdobje?

Na novi plošči dajem veliko poudarka notranjemu dialogu. Glasbeniki imamo to moč, da lahko prek glasbe sporočamo svoje misli, in to se mi zdi briljantno. Glasba je bila vedno uporniška. Danes smo postali precej sterilni in politično korekt­ni, zato moramo biti precej previdni, kako zapakiramo besedilo, da ne bo pretežko, saj si s tem enostavno zapreš vrata pred množico, ki bi sicer konzumirala tvojo glasbo. Moraš biti ravno prav udaren, a ne preveč grob, da te ljudje še želijo poslušati. Sama poskušam povedati, kar želim, a to zapakirati v poezijo. Tako ljudje lahko slišijo vse, če si le dovolijo. Ledeni čaj pa je v nasprotju z Zakaj? skladba o dveh, ki preprosto uživata v svojem odnosu in se znata prepuščati trenutku. Mislim, da je danes to zelo težko, saj smo ujeti v to, da moramo biti dosegljivi v vsakem trenutku, neprestano operativni v vseh pogledih, napredovati in vse to stalno beležiti. Bog ne daj, da bi kdo lenaril. No, včasih je bilo povsem drugače. Brez telefonov in družabnih omrežij smo se brezskrbno prepuščali toku življenja. Res pa je, da je to le moj spomin na mladost.

Ko me kak turist vpraša, kam naj gre na dober žur, ga lahko napotim le na Metelkovo, pa še tam ni nujno, da se bo kaj dogajalo, čeprav je petek.

Obdobje sproščenih zabav je, sploh zdaj, ko ste mlada mamica, verjetno preteklost. Kaj bi opisovala skladba vaših današnjih dni?

Težko rečem, da se ne zabavam, je pa zabava verjetno danes precej drugačna, kot je bila včasih. Danes veliko bolj uživam v dobri družbi, dobri hrani in vinu. Nekajkrat na leto si pustim, da me malo odpelje, in si privoščim kako dobro zabavo ali koncert, a moram povedati tudi, da me Ljubljana s svojo ponudbo zabav ne navdušuje preveč, saj se mi zdi, da je bolj slaba. Ko me kak turist vpraša, kam naj gre na dober žur, ga lahko napotim le na Metelkovo, pa še tam ni nujno, da se bo kaj dogajalo, čeprav je petek. Skladba današnjih dni na plošči nosi naslov Če bi lahko in govori o notranjem miru, o tem, da se prepuščam trenutku, ter o tem, da bi najraje čas zamrznila, če bi le lahko.

V Ledenem čaju je verz: »Jaz gledam prazne ceste, kako bežijo stran, na radiu pa pesem, ki jo na pamet znam.« Vaša glasba je urbana in v kakšnih skladbah se vam pridruži tudi raper (Ezra, Emkej). Kaj bi se moralo vrteti v avtu na radiu, da bi znali na pamet in se pridružili s petjem? Seveda pa ste tudi akademska operna pevka. Se z glasom pridružite kakšni ariji na radiu Ars?

V avtu po navadi poslušam kakšen ultra ghetto rap, UK drill ali kaj takega, da se basi dobro tresejo (smeh). Na moji izbrani glasbeni listi je za približno tri dni glasbe. A po drugi strani po­slušam tudi veliko klasike. Niti ne nujno opere, predvsem poslušam veliko klavirske glasbe: Chopina, Rahmaninova, Schuberta, Šoštakoviča, pa obožujem tudi Elgarja, Mahlerja in seveda Beethovna. Po koroni se mi je operno petje zamerilo. Čutila sem odpor. Potem pa sem spoznala mentorico Alenko Slokar Bajc, ki me je spet vrnila na operne tire, in zdi se mi, da mi gre dobro kot še nikoli. Predvsem pa spet neizmerno uživam v opernem petju.

Ste vsestranska umetnica. Koliko ste še aktivni na tisti bolj resni umetniški strani (kot operna pevka in slikarka)? Slednje je še najbolj vidno v vaših videospotih. Tudi muzikali vam niso bili tuji.

Res je, da sem doštudirala slikarstvo na likovni akademiji, a za slikanje trenutno nimam dovolj časa. Priznam, da ustvarjanje z rokami zelo pogrešam, in kadar imam možnost za ustvarjanje, kar zaživim. A treba je preživeti, glasba je trenutno, poleg parfumske znamke Juno, moj glavni vir dohodka. Petje tudi poučujem, nastopam na korporativnih dogodkih in ustvarjam avtorsko glasbo. Sem nekdo, ki ga zanima preveč stvari, a z leti sem se naučila, da vsega pač ne morem. (smeh)

Eva Pavli FOTO Tjaša Barbo

Prej omenjeni Emkej se vam je pridružil v skladbi Juno, po kateri ste poimenovali tudi linijo svojih parfumov. Kako pa ste se znašli v teh vodah?

Parfumska znamka Juno je pri­šla zelo spontano. Sprva kot hobi, strast do nišnih parfumov, potem pa se je to razvilo v resen posel, na katerega – seveda – nisem bila pripravljena. Sproti se učim in lahko si mislite, kako je, ko se umetnik sam loti take zadeve (smeh). A lahko se pohvalim, da sem ravno pred kratkim podpisala dogovor, da bomo parfume prodajali tudi na trgu DACH, tako da počasi širim svoje Juno lovke.

Album izide prihodnji mesec. Imate v načrtu tudi koncertno promocijo?

Tako kot skladba tudi album nosi naslov Ledeni čaj. To bo odličen album in vesela sem, da sem malo »tenstala« te komade. Na albumu so vse skladbe udarne, v precej hitrem tempu, plesni ritmi. Sem mnenja, da se mora glasba malo »prijeti«, da te ljudje vzljubijo in pridejo na tvoj koncert, zato jim bom dala po izidu nekaj mesecev, da se to zgodi. V marcu prihodnje leto pa načrtujem predstavitev albuma, ki bo nekaj posebnega, in že komaj čakam, da vam lahko povem kaj več.