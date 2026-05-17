  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Fehtarji: Žanr? Podeželski rock'n'roll

    Fantje iz gorenjske narodnozabavne zasedbe Fehtarji se pripravljajo na veliki koncert v Križankah.
    Fehtarji so izdali ploščo Strici so mi povedali FOTO Foto Jaka Bizjak/Neo Visuals
    Galerija
    Fehtarji so izdali ploščo Strici so mi povedali FOTO Foto Jaka Bizjak/Neo Visuals
    Robi Loboda
    17. 5. 2026 | 08:00
    10:37
    A+A-

    Na koncertu v Križankah bodo Fehtarji predstavili skladbe s pravkar izdane plošče Strici so mi povedali, ki je v obliki videoalbuma sicer že prepotovala Slovenijo v kinematografih. Pred napovedano jesensko turnejo pa bo najprej čas za oddih na hrvaški obali, pravi kitarist Matic Plevel.

     

    Pravkar ste izdali tretjo ploščo Strici so mi povedali, ki pa ste jo že prej predstavili po slovenskih kinodvoranah v obliki videoalbuma. Sicer ne gre za novost, saj so leta 1984 videoalbum posneli že Pankrti za ploščo Rdeči album ...

    Ja, v bistvu hvala, ker ste omenili zgodbo Pankrtov in njihovega Rdečega albuma. Če smo čisto natančni, so oni takrat res uporabljali videoobliko albuma, ampak ni šlo za igrani videoalbum v takem smislu, kot smo ga pripravili mi. Podobno je recimo naredila tudi Maja Keuc in je vsako pesem spremljal videospot. Mi smo šli korak dlje v tem, da ima vsak spot svojo zgodbo, igrane prizore, like in povezano vizualno pripoved. Če smo torej čisto natančni, lahko rečemo, da smo pripravili prvi slovenski igrani videoalbum. Že nekaj časa smo razmišljali, da bi se bilo zanimivo malo odmakniti od klasičnega načina izdaje albumov. Živimo v času digitalnih platform, ki omogočajo drugačen način poslušanja glasbe. V devetdesetih letih si recimo kupil kaseto ali CD, ga dal v radio in poslušal cel album. Potem se je nekaj časa zelo delalo na singlih, zdaj pa se zaradi digitalnih platform spet vrača možnost, da ljudje poslušajo celoten album in si sami izberejo svoje najljubše pesmi.

    Fehtarji: Strici so mi povedali, četrtek, 18. junija, Ljubljana, Križanke

    Kako ste bili zadovoljni z odzivom v kinih?

    Odzivi na predpremierah so bili res lepi. V Kranju je bil aplavz skoraj ves čas za­ključnih napisov, kar je trajalo nekaj minut. Res je, da so bili tam naši prijatelji in družina ter ljudje, ki so sodelovali pri projektu, ampak ravno oni bi nam tudi prvi povedali, če bi zgrešili. Hvala bogu se to ni zgodilo.

    Fehtarji FOTO Foto Jaka Bizjak/Neo Visuals
    Fehtarji FOTO Foto Jaka Bizjak/Neo Visuals

    Če ste prejšnjo ploščo napovedovali kot prvo avtorsko ploščo, pa novo opisujete kot najbolj raznoliko. Od harmonike do močnih kitar in kitarskih solaž, od poskočnic do balad ...

    Tokratni album res prinaša kar precej različnih stilov. Na eni strani je naš tako imenovani podeželski rock'n'roll, pri katerem klasičnemu kvintetu dodamo pihala in električno kitaro. Potem so tukaj skladbe za tiste, ki imajo radi bolj narodnozabavne ritme in melodije, na drugi strani pa imamo tudi bolj žurerske, »našraufane« komade. Pri pesmi Miško se recimo dotaknemo turbofolka, zvena, ki smo ga morda včasih poznali pri Nataliji Verboten in Atomik Harmonik, samo v bolj sodobni obliki. Posneli smo tudi balado, ker smo Fehtarji veliki ljubitelji glasbe osemdesetih in devetdesetih, ko so balade kraljevale na lestvicah. Poleg tega je na albumu še bolj kitarski komad Vahtarjeva hči.

    Kako izberete skladbe in kakšno glasbo si Fehtarji vrtite doma?

    Pesmi izbiramo tako, da avtorjem predstavimo ideje in teme, potem pa počakamo na prve osnutke oziroma demoposnetke. Sprva smo želeli posneti deset pesmi, ampak ker so nam bili všeč različni žanri in zgodbe, smo se na koncu odločili, da jih bo štirinajst. Veliko pri izbiri narekuje tudi občinstvo. Na koncertih zelo hitro vidiš, kaj ljudje začutijo, kaj po­trebujejo. Tudi doma poslušamo zelo različno glasbo. Jaz imam rad slovenske bende, kot so Pop Design, Flirrt, pa tudi Bon Jovi in Guns N' Roses. Domen veliko posluša Magnifica in slovenske popevke. Samo je velik ljubitelj coun­tryja, vokalne glasbe, Blaž pa je leksikon slovenske in hrvaške glasbe, po drugi strani posluša tudi Elvisa Presleyja in country.

    Kvartet se zdaj predstavlja z razširjeno zasedbo. Avtorsko sodelovanje z Matjažem in Uršo Vlašič je stalnica, v zasedbi pa imate še drugega kitarista, Maja Vlašiča, ki smo ga prek ekranov z njegovo rožnato kitaro spoznali v zasedbi Diamanti, hišnem bendu oddaje V petek zvečer z Blažem Švabom in Melani Mekicar v voditeljskih vlogah. Verjetno se je sodelovan­je ponujalo samo po sebi?

    Pri nas smo kvartet že zdavnaj prerasli, že na prvem nastopu smo se predstavili z razširjeno ekipo. Tudi naši aranžmaji so to narekovali, se pravi, najprej so bili zraven bas, elek­trična kitara, potem smo dodali še našega velikega prijatelja in avtorja Alena Klepčarja na klaviaturah, pevko in tako naprej. Drugače pa z Matjažem Vlašičem sodelujemo že kar nekaj časa. On je tudi naš vzornik in prijatelj. Kadar ne vemo, kako bi se kakšne stvari lotili, ga pokličemo. Urša Vlašič je zdaj prvič sodelovala z nami kot avtorica pesmi, napisane posebej za nas. Sicer smo v preteklosti že posneli njeno pesem Lažem ti, ljubica, ampak je šlo za priredbo. Z Majem Vlašičem pa smo nekako generacijsko prijatelji, tako po glasbeni plati kot tudi zunaj glasbe. Kadar je naš prvi kitarist Marko Hrvatin odsoten, vedno vskoči Maj in odigra kitare. Ker se je v zadnjem času kot avtor že precej uveljavil, smo ga prosili, ali bi za nas pripravil kakšno pesem.

    Verjetno Ljubljana nima bolj šik in romantičnega prostora za koncert, kot so Križanke. Ambient, zidovi, ki jih obdaja Plečnikova mojstrovina, na drugi strani zvezde, vonj poletne noči v Ljubljani … Kaj hočeš lepšega?

    Ploščo boste čez dober mesec predstavili na velikem koncertu v Križankah, kjer obljubljate pravi spektakel. Kaj bodo obiskovalci videli in slišali?

    Verjetno Ljubljana nima bolj šik in romantičnega prostora za koncert, kot so Križanke. Ambient, zidovi, ki jih obdaja Plečnikova mojstrovina, na drugi strani zvezde, vonj poletne noči v Ljubljani … Kaj hočeš lepšega? In prav zato smo Fehtarji mnenja, da mora vsak bend, ki se ima za resen bend, vsaj enkrat v svoji karieri odigrati koncert v Križankah. Po drugi strani pa v Križankah že kar precej let ni bilo harmonike in ravno zato smo se odločili, da bomo predstavitev novega albuma naredili prav tam. Križanke s svojo velikostjo in odrom omogočajo tudi postavitev sodobne produkcije, zato bo koncert močno temeljil na vizualni plati in učinkih.

    Pričakovali bi, da bo med napovedanimi koncerti čez poletno sezono na vaši splet­ni strani kar nekaj datumov, a napoved za Križanke tam zaenkrat sameva. Kakšni so načrti?

    Aktivnosti Fehtarjev se po Križankah nadaljujejo 11. julija z nastopom na največjem in najstarejšem slovenskem glasbenem festivalu Pivo in cvetje v Laškem. Zelo ponosni smo, da bomo tam že drugo leto zapored, letos celo na večjem, legendarnem odru Zlatorog. Potem si bomo vzeli nekaj časa za dopust, krajši premor in priprave, saj jeseni načrtujemo začetek turneje. Smo si pa koncertno pavzo vzeli precej namensko, saj smo bili v zadnjem letu in pol, sploh v zadnjih mesecih, res ogrom­no skupaj. Veliko časa smo preživeli v studiu, na snemanju videospotov, pripravah in promociji celotnega projekta. Zato si bomo poleti vzeli nekaj časa za oddih, da si malo napolnimo baterije.

    Kako uskladite čas dopustov, da se ne križajo z drugimi obveznostmi? In kam vas najbolj vleče na počitnice?

    Zadeva je zelo preprosta. Za Blaža približno vsako leto vemo, kdaj gre na dopust, saj je velik ljubitelj Dalmacije in tamkajšnjih otokov, drugi fantje pa se temu malo prilagodimo. Fehtarji tako ali tako nismo vsak konec tedna na odru, zato še vedno ostane dovolj časa za naše nastope, vmes pa si vsak po svoje organizira tudi dopust. Blaž je torej velik ljubitelj Hrvaške in Dalmacije, največkrat ga najdete v Pakoštanih. Domen zelo rad obiskuje Krk, meni sta posebej pri srcu Mali Lošinj in Cres, tudi Samo najpogosteje zavije proti hrvaški obali. Fehtarji smo v poletnem času pravzaprav precej podobni večini Slovencev, tudi mi smo redni obiskovalci sosednje Hrvaške.

    V času prejšnje plošče ste bili v stikih tudi z Luko Dončićem. Sledil vam je na instagramu, nato ste ga obiskali v Dallasu in igrali tudi v Stožicah na tekmi slovenske košarkarske reprezentance. Se to prijateljstvo nadaljuje? Vas mika tudi Los Angeles?

    Ja, v času nastajanja prejšnje plošče smo po nekem naključju prišli v Dallas na srečanje z Lukom Dončićem in si tam ogledali eno njegovo tekmo. Ko smo naslednje leto, torej lani, igrali v Torontu, smo tudi načrtovali ogled njegove tekme. Imeli smo že kupljene vstopnice za tekmo v Clevelandu, ampak so ga ravno dve noči prej iz Dallasa prodali Lakersom, tako da smo potem iz Clevelanda leteli v Los Angeles, kjer smo se srečali z Anžetom Kopitarjem.

    Se pa že zdaj veselimo in sanjamo, da bi tudi prihodnje leto obiskali Združene države Amerike, ker se tam res dobro počutimo. Ko prideš v mesta, kot so Los Angeles, Nashville ali Cleveland, ki imajo po eni strani mlado, po drugi pa zelo bogato glasbeno zgodovino, dobiš ogromno idej za glasbo, snemanje albumov, nove pesmi, vizualno podobo koncertov in podobne stvari. Moram reči, da Fehtarji zelo radi črpamo navdih iz Severne Amerike oziroma Združenih držav Amerike, ker so nam po glasbeni plati res zelo blizu.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Ansambel Zvita feltna šteje 20 let

    Letos fantje iz primorske skupine Zvita feltna praznujejo dvajset let od nastanka, ki se je zgodil čisto naključno.
    29. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Ozadje šova Kmetija: Bolj kmečko in bolj surovo

    Kako poteka snemanje resničnostnega šova Kmetija – od iskanja posestva do končne montaže posnetega materiala.
    4. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Vili Resnik: Zaradi genske okvare v pevske vode

    Vili Resnik, ki letos šteje 30 let od začetka samostojne glasbene kariere, je pravkar izdal zimsko skladbo Nihče ni sam, ko pada sneg.
    8. 12. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reportaža

    Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

    Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
    Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Čas pošasti: kako Janšev zadnji veliki met ruši socialno državo

    Povsem nasprotno od resnice je, da je bil v ponedeljek sprejet zakon, »ki razbremenjuje vse« in bo »koristil vsem«.
    Janez Markeš 16. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Dileme opozicije: Kaj početi?

    Medtem ko je SDS preživela brodolom sleherne Janševe vlade in se celo okrepila, je bila vsaka Janševa vlada usodna za – največjo opozicijsko stranko.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 16. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NBA

    Lindsey Vonn s posebno vlogo pri LA Lakers, posebej ganljivo o LeBronu Jamesu

    Ameriška smučarska šampionka je imela po obisku tekme košarkarjev moštva Los Angeles Lakers v ligi NBA mešane občutke.
    Miha Šimnovec 16. 5. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V TRENDU

    Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

    Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 14:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Aplikacija, ki olajša nakupovanje

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Kdo bo jutri odločal o podatkih vašega podjetja?

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

    Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
    15. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Zavarovanja ne odražajo podnebne realnosti

    Naravne nesreče so po podatkih svetovne pozavarovalnice Munich Re v zadnjih letih povzročile rekordne gospodarske škode.
    Miran Varga 16. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Digitalna podpora pri največjih življenjskih odločitvah

    Za gradnjo, prenovo in nakup nepremičnin platforme uporabnikom prihranijo čas ter pomagajo pri boljših finančnih odločitvah.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Manj razpršenih lokacij, več tehnoloških centrov

    Pomembnost je uravnoteženje vlaganj med strateško infrastrukturo, avtomatizacijo in aktivnim upravljanjem poslovnih nepremičnin.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Kakovostna gradnja

    Med kriteriji kakovostne gradnje tudi zaščita pred hrupom in ohranjanje toplote

    Šele ko stavba preseže zahteve, ki jih mora izpolnjevati po zakonu, lahko začnemo govoriti o kakovosti.
    Milka Bizovičar 16. 5. 2026 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    vikendFehtarjinarodno zabavna glasbaMatic Plevel

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Napad

    V Modeni moški z avtom zapeljal med pešce, nato še z nožem poškodoval eno osebo

    Oblasti so 31-letnega osumljenca identificirali kot italijanskega državljana maroškega porekla.
    17. 5. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije tedna

    Najboljše fotografije tedna po izboru uredništva Dela.
    Dejan Mijović 17. 5. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Franciji 2026

    Za francoski boj s Pogačarjem se pripravlja tudi s porschejem

    Britanec je regeneracijski teden pred poletnim delom sezone izkoristil na Nürburgringu, kjer je s Porschejem 911 GT3 RS odpeljal zelo hiter krog.
    17. 5. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Pismo iz Azije

    Srebro s političnim odsevom

    Sivi lasje pri ljudeh, mlajših od 40 let, naj bi bili znamenje pešanja življenjske energije, kar skrbi tudi svetovne politike.
    Zorana Baković 17. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ebola

    Zaradi ebole so razglasili mednarodni alarm

    Najnovejši izbruh so potrdili v provinci Ituri na severovzhodu DR Kongo, ki meji na Ugando in Južni Sudan.
    17. 5. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Franciji 2026

    Za francoski boj s Pogačarjem se pripravlja tudi s porschejem

    Britanec je regeneracijski teden pred poletnim delom sezone izkoristil na Nürburgringu, kjer je s Porschejem 911 GT3 RS odpeljal zelo hiter krog.
    17. 5. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Pismo iz Azije

    Srebro s političnim odsevom

    Sivi lasje pri ljudeh, mlajših od 40 let, naj bi bili znamenje pešanja življenjske energije, kar skrbi tudi svetovne politike.
    Zorana Baković 17. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ebola

    Zaradi ebole so razglasili mednarodni alarm

    Najnovejši izbruh so potrdili v provinci Ituri na severovzhodu DR Kongo, ki meji na Ugando in Južni Sudan.
    17. 5. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So ledeni možje mit ali resnica?

    So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    INTERNET

    Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

    Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
    11. 5. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PREHRANSKA DOPOLNILA

    Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

    Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOGODEK

    Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

    Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Povešene veke niso le estetska tema

    Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Spomladanski oddih ob morju

    Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

    Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

    »Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenci končno unovčili svoje ideje

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PAMETNA SAMOOSKRBA

    Kako s položnico za elektriko kupiti elektrarno?

    Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
    12. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Karpalni kanal: zakaj prsti mravljinčijo, roka pa izgublja moč?

    Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

    Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
    13. 5. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NEVERJETNO

    Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

    Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenski velikan ruši stara pravila

    Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Več kot milijon nevarnih dogodkov na slovenskih cestah

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

    Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
    12. 5. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

    Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
    11. 5. 2026 | 10:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo