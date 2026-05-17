Na koncertu v Križankah bodo Fehtarji predstavili skladbe s pravkar izdane plošče Strici so mi povedali, ki je v obliki videoalbuma sicer že prepotovala Slovenijo v kinematografih. Pred napovedano jesensko turnejo pa bo najprej čas za oddih na hrvaški obali, pravi kitarist Matic Plevel.

Pravkar ste izdali tretjo ploščo Strici so mi povedali, ki pa ste jo že prej predstavili po slovenskih kinodvoranah v obliki videoalbuma. Sicer ne gre za novost, saj so leta 1984 videoalbum posneli že Pankrti za ploščo Rdeči album ...

Ja, v bistvu hvala, ker ste omenili zgodbo Pankrtov in njihovega Rdečega albuma. Če smo čisto natančni, so oni takrat res uporabljali videoobliko albuma, ampak ni šlo za igrani videoalbum v takem smislu, kot smo ga pripravili mi. Podobno je recimo naredila tudi Maja Keuc in je vsako pesem spremljal videospot. Mi smo šli korak dlje v tem, da ima vsak spot svojo zgodbo, igrane prizore, like in povezano vizualno pripoved. Če smo torej čisto natančni, lahko rečemo, da smo pripravili prvi slovenski igrani videoalbum. Že nekaj časa smo razmišljali, da bi se bilo zanimivo malo odmakniti od klasičnega načina izdaje albumov. Živimo v času digitalnih platform, ki omogočajo drugačen način poslušanja glasbe. V devetdesetih letih si recimo kupil kaseto ali CD, ga dal v radio in poslušal cel album. Potem se je nekaj časa zelo delalo na singlih, zdaj pa se zaradi digitalnih platform spet vrača možnost, da ljudje poslušajo celoten album in si sami izberejo svoje najljubše pesmi.

Fehtarji: Strici so mi povedali, četrtek, 18. junija, Ljubljana, Križanke

Kako ste bili zadovoljni z odzivom v kinih?

Odzivi na predpremierah so bili res lepi. V Kranju je bil aplavz skoraj ves čas za­ključnih napisov, kar je trajalo nekaj minut. Res je, da so bili tam naši prijatelji in družina ter ljudje, ki so sodelovali pri projektu, ampak ravno oni bi nam tudi prvi povedali, če bi zgrešili. Hvala bogu se to ni zgodilo.

Če ste prejšnjo ploščo napovedovali kot prvo avtorsko ploščo, pa novo opisujete kot najbolj raznoliko. Od harmonike do močnih kitar in kitarskih solaž, od poskočnic do balad ...

Tokratni album res prinaša kar precej različnih stilov. Na eni strani je naš tako imenovani podeželski rock'n'roll, pri katerem klasičnemu kvintetu dodamo pihala in električno kitaro. Potem so tukaj skladbe za tiste, ki imajo radi bolj narodnozabavne ritme in melodije, na drugi strani pa imamo tudi bolj žurerske, »našraufane« komade. Pri pesmi Miško se recimo dotaknemo turbofolka, zvena, ki smo ga morda včasih poznali pri Nataliji Verboten in Atomik Harmonik, samo v bolj sodobni obliki. Posneli smo tudi balado, ker smo Fehtarji veliki ljubitelji glasbe osemdesetih in devetdesetih, ko so balade kraljevale na lestvicah. Poleg tega je na albumu še bolj kitarski komad Vahtarjeva hči.

Kako izberete skladbe in kakšno glasbo si Fehtarji vrtite doma?

Pesmi izbiramo tako, da avtorjem predstavimo ideje in teme, potem pa počakamo na prve osnutke oziroma demoposnetke. Sprva smo želeli posneti deset pesmi, ampak ker so nam bili všeč različni žanri in zgodbe, smo se na koncu odločili, da jih bo štirinajst. Veliko pri izbiri narekuje tudi občinstvo. Na koncertih zelo hitro vidiš, kaj ljudje začutijo, kaj po­trebujejo. Tudi doma poslušamo zelo različno glasbo. Jaz imam rad slovenske bende, kot so Pop Design, Flirrt, pa tudi Bon Jovi in Guns N' Roses. Domen veliko posluša Magnifica in slovenske popevke. Samo je velik ljubitelj coun­tryja, vokalne glasbe, Blaž pa je leksikon slovenske in hrvaške glasbe, po drugi strani posluša tudi Elvisa Presleyja in country.

Kvartet se zdaj predstavlja z razširjeno zasedbo. Avtorsko sodelovanje z Matjažem in Uršo Vlašič je stalnica, v zasedbi pa imate še drugega kitarista, Maja Vlašiča, ki smo ga prek ekranov z njegovo rožnato kitaro spoznali v zasedbi Diamanti, hišnem bendu oddaje V petek zvečer z Blažem Švabom in Melani Mekicar v voditeljskih vlogah. Verjetno se je sodelovan­je ponujalo samo po sebi?

Pri nas smo kvartet že zdavnaj prerasli, že na prvem nastopu smo se predstavili z razširjeno ekipo. Tudi naši aranžmaji so to narekovali, se pravi, najprej so bili zraven bas, elek­trična kitara, potem smo dodali še našega velikega prijatelja in avtorja Alena Klepčarja na klaviaturah, pevko in tako naprej. Drugače pa z Matjažem Vlašičem sodelujemo že kar nekaj časa. On je tudi naš vzornik in prijatelj. Kadar ne vemo, kako bi se kakšne stvari lotili, ga pokličemo. Urša Vlašič je zdaj prvič sodelovala z nami kot avtorica pesmi, napisane posebej za nas. Sicer smo v preteklosti že posneli njeno pesem Lažem ti, ljubica, ampak je šlo za priredbo. Z Majem Vlašičem pa smo nekako generacijsko prijatelji, tako po glasbeni plati kot tudi zunaj glasbe. Kadar je naš prvi kitarist Marko Hrvatin odsoten, vedno vskoči Maj in odigra kitare. Ker se je v zadnjem času kot avtor že precej uveljavil, smo ga prosili, ali bi za nas pripravil kakšno pesem.

Ploščo boste čez dober mesec predstavili na velikem koncertu v Križankah, kjer obljubljate pravi spektakel. Kaj bodo obiskovalci videli in slišali?

Verjetno Ljubljana nima bolj šik in romantičnega prostora za koncert, kot so Križanke. Ambient, zidovi, ki jih obdaja Plečnikova mojstrovina, na drugi strani zvezde, vonj poletne noči v Ljubljani … Kaj hočeš lepšega? In prav zato smo Fehtarji mnenja, da mora vsak bend, ki se ima za resen bend, vsaj enkrat v svoji karieri odigrati koncert v Križankah. Po drugi strani pa v Križankah že kar precej let ni bilo harmonike in ravno zato smo se odločili, da bomo predstavitev novega albuma naredili prav tam. Križanke s svojo velikostjo in odrom omogočajo tudi postavitev sodobne produkcije, zato bo koncert močno temeljil na vizualni plati in učinkih.

Pričakovali bi, da bo med napovedanimi koncerti čez poletno sezono na vaši splet­ni strani kar nekaj datumov, a napoved za Križanke tam zaenkrat sameva. Kakšni so načrti?

Aktivnosti Fehtarjev se po Križankah nadaljujejo 11. julija z nastopom na največjem in najstarejšem slovenskem glasbenem festivalu Pivo in cvetje v Laškem. Zelo ponosni smo, da bomo tam že drugo leto zapored, letos celo na večjem, legendarnem odru Zlatorog. Potem si bomo vzeli nekaj časa za dopust, krajši premor in priprave, saj jeseni načrtujemo začetek turneje. Smo si pa koncertno pavzo vzeli precej namensko, saj smo bili v zadnjem letu in pol, sploh v zadnjih mesecih, res ogrom­no skupaj. Veliko časa smo preživeli v studiu, na snemanju videospotov, pripravah in promociji celotnega projekta. Zato si bomo poleti vzeli nekaj časa za oddih, da si malo napolnimo baterije.

Kako uskladite čas dopustov, da se ne križajo z drugimi obveznostmi? In kam vas najbolj vleče na počitnice?

Zadeva je zelo preprosta. Za Blaža približno vsako leto vemo, kdaj gre na dopust, saj je velik ljubitelj Dalmacije in tamkajšnjih otokov, drugi fantje pa se temu malo prilagodimo. Fehtarji tako ali tako nismo vsak konec tedna na odru, zato še vedno ostane dovolj časa za naše nastope, vmes pa si vsak po svoje organizira tudi dopust. Blaž je torej velik ljubitelj Hrvaške in Dalmacije, največkrat ga najdete v Pakoštanih. Domen zelo rad obiskuje Krk, meni sta posebej pri srcu Mali Lošinj in Cres, tudi Samo najpogosteje zavije proti hrvaški obali. Fehtarji smo v poletnem času pravzaprav precej podobni večini Slovencev, tudi mi smo redni obiskovalci sosednje Hrvaške.

V času prejšnje plošče ste bili v stikih tudi z Luko Dončićem. Sledil vam je na instagramu, nato ste ga obiskali v Dallasu in igrali tudi v Stožicah na tekmi slovenske košarkarske reprezentance. Se to prijateljstvo nadaljuje? Vas mika tudi Los Angeles?

Ja, v času nastajanja prejšnje plošče smo po nekem naključju prišli v Dallas na srečanje z Lukom Dončićem in si tam ogledali eno njegovo tekmo. Ko smo naslednje leto, torej lani, igrali v Torontu, smo tudi načrtovali ogled njegove tekme. Imeli smo že kupljene vstopnice za tekmo v Clevelandu, ampak so ga ravno dve noči prej iz Dallasa prodali Lakersom, tako da smo potem iz Clevelanda leteli v Los Angeles, kjer smo se srečali z Anžetom Kopitarjem.

Se pa že zdaj veselimo in sanjamo, da bi tudi prihodnje leto obiskali Združene države Amerike, ker se tam res dobro počutimo. Ko prideš v mesta, kot so Los Angeles, Nashville ali Cleveland, ki imajo po eni strani mlado, po drugi pa zelo bogato glasbeno zgodovino, dobiš ogromno idej za glasbo, snemanje albumov, nove pesmi, vizualno podobo koncertov in podobne stvari. Moram reči, da Fehtarji zelo radi črpamo navdih iz Severne Amerike oziroma Združenih držav Amerike, ker so nam po glasbeni plati res zelo blizu.