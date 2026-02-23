  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Če Göring ni bil norec – kaj to pomeni za nas?

    V kino prihaja film Nürnberg, ki predstavi zadnje dejanje Tretjega rajha: ko je zlo stopilo pred sodišče.
    Vlogo Hermanna Göringa je odigral Russell Crowe. FOTO: Blitz
    Galerija
    Vlogo Hermanna Göringa je odigral Russell Crowe. FOTO: Blitz
    Mateja Košir
    23. 2. 2026 | 08:00
    8:29
    A+A-

    Leta 1945 sta si nasproti stala nacist Hermann Göring in ameriški vojaški psihiater Douglas Kelley. Prvi je čakal na sojenje na nürnberških procesih, drugi je ugotavljal, kaj ga je gnalo v to, da je zakrivil nezaslišano zlo. V kino prihaja film Nürnberg, ki pa ni samo psihološka ali sodna drama, je razmislek o lekciji, ki nam jo je dala zgodovina, in opomin, naj je ne pozabimo, da je ne bomo ponovili.

    Film se sicer začne novembra 1945, a njegova žalostna zgodba žal sega v obdobje pred tem. Prvo veliko koncentracijsko taborišče, ki so ga odkrili zavezniki, je bil Majdanek na Poljskem julija 1944. Januarja 1945 so ruski vojaki prišli v Auschwitz, taborišče, kamor so Nemci deportirali več kot milijon ljudi, ob osvoboditvi pa jih je bilo živih le nekaj tisoč. Bergen-Belsen so Britanci osvobodili aprila 1945. Povsod so jih pričakali enaki prizori: kupi trupel, ob njih pa izstradani in v mnogih primerih na smrt bolni ljudje brez vode ali hrane. Poleg groze ob straš­ljivih prizorih se je porajalo vprašanje: kako lahko človek naredi nekaj takega sočloveku?

    Psihiater David Kelley je bil očaran in zgrožen nad Göringom. FOTO: Blitz
    Psihiater David Kelley je bil očaran in zgrožen nad Göringom. FOTO: Blitz

    Eden za eksekucijo, drugi za predstavo za javnost

    Ko se je vojna končala, so zmagovalne zavezniške sile sklenile, da sam vojaški poraz ni dovolj – Nemcem so želeli dati tudi zgodovinsko lekcijo. Kako bi to storili, pa so bili različnih mnenj. Britanski premier Winston Churchill je že leta 1943 na konferenci v Teheranu predlagal, da bi 50.000 nacističnih voditeljev brez kakšnih ceremonij usmrtili, manj pomembne pa zaprli. Josef Stalin se je strinjal in v šali predlagal, kaj, če bi jih pobili 100.000. Ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt je nasprotno predlagal sodne procese, na katerih bi presodili o njihovi krivdi. Ruski voditelj Stalin je s tem kmalu soglašal, a pod pogojem, da bodo procesi samo predstava za javnost, sodbe pa dogovorjene vnaprej.

    A potem so poleti na londonski konferenci zavezniki vendarle dokončno izpogajali rešitev, ki ji danes rečemo nürnberški procesi. Največ zaslug za to ima po mnenju večine takrat novi ameriški Harry S. Truman, sam nekdanji sodnik, ki je želel, da bi bili procesi legitimen precedenčni primer pravične sodbe vojnim zločincem.

    Med 20. novembrom 1945 in 1. oktobrom 1946 so v Nürnbergu na Bavarskem tako sodili 22 najpomembnejšim preživelim nacističnim voditeljem, procesi pa so bili popolnoma nov projekt mednarodnega prava. Nobeno sodišče pred tem še ni preganjalo »zločina proti človeštvu«.

    Ne smemo obupati nad resnico

    In na tej točki se začne film Nürnberg. Truman je za vrhovnega tožilca imenoval sodnika ameriškega vrhovnega sodišča Roberta H. Jacksona, ki je bil odločen, da bodo procesi primer pravičnosti in ne maščevanja. »Iskanje resnice je vedno pomembno,« je dejal Michael Shannon, ki je Jacksona odigral v filmu. »Vem, da je to lahko spolzka tema, še posebej ko postaja vse bolj izmuzljiva, a ne smemo kar obupati nad njo. Še vedno jo moramo postavljati na prvo mesto in upam, da bo ta film ljudi na to spomnil.« Prizori sojenja in zlasti konfrontacije med tožilcem in obtoženci tako predstavljajo velik del filma.

    FOTO: Blitz
    FOTO: Blitz

    A njegovo srce je drugje. Ameriškemu vojaškemu psihiatru podpolkovniku Douglasu Kelleyju so zaupali posebno nalogo: oceniti mora, ali so nacistični obtoženci mentalno sposobni za proces. Vlogo Douglasa Kelleyja je v filmu odigral Rami Malek, in kar je mož opravil, še zdaleč ni bila navadna klinična ocena. Najslavnejši obtoženec med nacisti je bil gotovo Hermann Göring, drugi človek Tretjega rajha in Hitlerjeva desna roka. V filmu se je v rajhmaršala Göringa vživel Russell Crowe, prvi igralec, ki je privolil v film. Dejal je, da je bilo to, da se bo poglobil tako v Göringovo humanost kot nehumanost, zanj izziv, ki se mu ni mogel upreti. Oziroma kot je pojasnil zgodovinar Michael Bernebaum: »Lahko ljubiš svojo ženo in otroke, pa kljub temu umoriš ženo in otroke nekoga drugega – in to storiš z določeno mero brezbrižnosti.«

    Ne psihopati, ampak srhljivo običajni ljudje

    Kelleyjeva naloga je bila torej proceduralna: presoditi, ali nacisti razumejo obtožbe in ali so sposobni sodelovati pri svoji obrambi, a s serijo intervjujev, inteligenčnih testov, presoje osebnosti in opazovanja je želel odgovoriti na še eno, mnogo globlje vprašanje – kako so lahko ljudje zagrešili grozodejstva takšnih razsežnosti? Kar je ugotovil Douglas Kelley, je vznemirilo marsikoga: nacistični voditelji, z Göringom vred, niso nori, niso klinični psihopati, so inteligentni, racionalni, srhljivo običajni ljudje, ki so zagrešili izjemno zlo. Ideja je neskončno strašljiva: če Göring ni norec, kaj to pomeni za svet?

    image_alt
    TV namig: Kdo so mladeniči, ki se smehljajo s fotografij? Morilci Tretjega rajha.

    Film prikaže, kako Göring razume pomen moči, spektakla in manipulacije. Odlikovani vojaški pilot iz 1. svetovne vojne, karizmatičen in samozavesten mož, odličen retorik – Göring je manipuliral svoje soobtožene, sodno dvorano in tudi Kelleyja. Psihiater je bil fasciniran nad možem, ki se mu je obenem gabil. V filmu je njun odnos pogosto prikazan kot partija šaha, v kateri se bije bitka dveh umov in se izmenjujeta prezir in skoraj spoštovanje. A ko moža skupaj stopita v sodno dvorano in tožilec predstavi dokaze iz koncentracijskih taborišč v vsej njihovi grozoti, se Kelleyju razblinijo vse iluzije o možu, ki ga je spoznal pred tem.

    V filmu pa je prikazan še en obračun: med Kelleyjem in še enim psihiatrom na procesih, dr. Gustavom Gilbertom (v filmu je to Colin Hanks). Njuno rivalstvo je osebno in profesionalno. Medtem ko Kelley poskuša zapornika dobro spoznati, med drugim se sreča tudi z Göringovo družino, Gilbert ohranja strogo profesionalno distanco. Tudi njegove ugotovitve so za javnost veliko bolj sprejemljive: njegovo pisanje o »nacistični psihi« je ljudem v tolažbo, saj ohrani jasno moralno mejo med kategorijo pošasti in herojev.

    Storilec je lahko banalen. Zlo samo pa ni

    Čeprav je javnost najprej veliko bolj z odprtimi rokami sprejela Gilbertovo različico resnice, po kateri so nacisti anomalija, ne odsev temne plati človeške narave, so poznejša psihološka odkritja pritrdila Kelleyju. Med drugim je zelo podobno tezo razvila Hannah Arendt v svoji znameniti knjigi Eichmann v Jeruzalemu: Poročilo o banalnosti zla (1963). Tudi znameniti stanfordski zaporniški eksperiment je pokazal, kako hitro so ljudje pozabili na človečnost. Celo vodja sicer pozneje širše kritiziranega eksperimenta Philip Zimbardo, ki si je podelil vlogo direktorja zapora, je kmalu več pozornosti namenjal obvladovanju »problematičnih zapornikov« kot izvedbi eksperimenta. Šele ultimat njegovega dekleta – ali naj prekine eksperiment ali pa ga bo zapustila – ga je »prebudil« in je po šestih dneh prekinil dogajanje, ki je povsem ušlo iz rok.

    Nekaj pa je Douglas Kelley vendarle razumel drugače kot Hannah Arendt – potem ko je videl posnetke iz koncentracijskega taborišča, je zelo dobro razumel razliko med zlom in storilcem: »Storilec je lahko banalen. Zlo samo pa ni.« Russell Crowe takole sklene opis filma: »Opomnik, da so bili to ljudje – in da so se kot skupina odločili za ta dejanja, ker so mislili, da jim bo uspelo – je res strašljiv.«

    Sorodni članki

    Razno
    Vredno branja

    Viharni vrh: obsedenost, strast in maščevanje

    Margot Robbie in Jacob Elordi sta upodobila tragična zaljubljenca iz angleške klasike.
    16. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Melania ne bo podirala rekordov, Ohcet pa

    Po samo dveh vikendih v kinu ima hrvaško-srbski film Ohcet že 60 tisoč gledalcev, Viharni vrh na 2. mestu.
    17. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Draga televizija, se Joker res poslavlja?

    Bralce tokrat zanima, ali se kviz Joker res poslavlja in ali bodo še kdaj videli Tiho dekle, hvalijo Globus in pogrešajo strokovne komentarje.
    20. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

    »Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
    Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Najbolje plačani olimpijci

    Kdo je najbolje plačana olimpijka na letošnjih igrah?

    Eileen Gu, najbolje plačana športnica letošnjih olimpijskih iger, je lani zaslužila 23 milijonov dolarjev.
    Lucijan Zalokar 22. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Luka Dončić prižgal zeleno luč, LA Lakers po 30 letih orjejo ledino

    Že 30 let ni nihče v ligi NBA ponovil dosežka, ki je uspel Los Angeles Lakers. Dončić, James in Reaves naposled brez zdravstvenih težav, danes derbi.
    Nejc Grilc 22. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

    Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

    Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
    Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Bodite med prvimi

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

    Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
    Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    vikendNurnbergsojenje nacistomfilmRussell Crowe

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V ruskih napadih na Ukrajino ubitih več civilistov, številni so ranjeni

    Rusija je napadla več ukrajinskih regij, kjer si je za tarčo izbrala predvsem energetsko infrastrukturo, pa tudi civiliste.
    23. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Če Göring ni bil norec – kaj to pomeni za nas?

    V kino prihaja film Nürnberg, ki predstavi zadnje dejanje Tretjega rajha: ko je zlo stopilo pred sodišče.
    23. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Umetna inteligenca

    Moltbook: omrežje, kjer lahko klepetajo le naši strojni pomočniki

    Zadnja izvedba družbenega omrežja za agente umetne inteligence je vnovič razgalila pasti, ki jih prinaša slepo zaupanje algoritmom.
    Jurij Kristan 23. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Dončić in druščina nemočni proti Bostonu, nov mejnik LeBrona Jamesa

    Pri silno nerazpoloženih Lakers so dvomestno število točk dosegli trije igralci, Deandre Ayton v 25 minutah zadel dva koša.
    23. 2. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Sladko-kisla ohcet na nacionalnem minskem polju

    Pogovor z režiserjem najbolj gledanega hrvaškega filma Ohcet Igorjem Šeregijem.
    Zdenko Matoz 23. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Umetna inteligenca

    Moltbook: omrežje, kjer lahko klepetajo le naši strojni pomočniki

    Zadnja izvedba družbenega omrežja za agente umetne inteligence je vnovič razgalila pasti, ki jih prinaša slepo zaupanje algoritmom.
    Jurij Kristan 23. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Dončić in druščina nemočni proti Bostonu, nov mejnik LeBrona Jamesa

    Pri silno nerazpoloženih Lakers so dvomestno število točk dosegli trije igralci, Deandre Ayton v 25 minutah zadel dva koša.
    23. 2. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Sladko-kisla ohcet na nacionalnem minskem polju

    Pogovor z režiserjem najbolj gledanega hrvaškega filma Ohcet Igorjem Šeregijem.
    Zdenko Matoz 23. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo