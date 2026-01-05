Film v letu 2025: Nov vzpon ali začetek konca?

V tem letu smo izgubili multipleks v Mariboru, ko je Cineplexx tam zaprl vrata, a pridobili (nazaj) večjega v Ljubljani, kjer je na Kolosejevih ruševinah zrasla Odiseja. A kljub temu vse kaže na usihanje obiska, poleg tega smo se (najbrž za zmeraj) poslovili od kina Komuna, ki je zdaj začasna dvorana Mestnega gledališča ljubljanskega, medtem ko se načrti za odprtje Kinodvorovega minipleksa še zmeraj ne premaknejo.

V naboru najbolj gledanih filmov se nekatere stvari ne spremenijo. Še zmeraj daleč največ občinstva pritegnejo družinski filmi, ki poleg animiranih vse pogosteje vključujejo tudi njihove igrane predelave, saj sta bila v deseterici najbolj gledanih kar dva, Lili in Žverca in Kako izuriti svojega zmaja. Zanimivo, oba izvirnika – in tudi predelavo Kako izuriti svojega zmaja – je režiral Dean DeBlois.

Kako izuriti svojega zmaja

Sicer po eni strani nominacije in slavo pobirajo izvirni filmi, kot sta Ena bitka za drugo in Grešniki, po drugi pa med najbolj gledanimi filmi ni naslova, ki ne bi bil nadaljevanje ali predelava. Še F1, ki ima izvirno zgodbo, temelji na priljubljenem športu in seriji videoiger (in če smo iskreni, tudi prežvečena zgodba o nesojenem prvaku, ki mu uspe vrnitev, ni prav izvirna). To pomanjkanje izvirnosti velja tako pri nas kot globalno, kjer je bil najbolj gledani izvirni film uvrščen na 16. mesto – in sicer Grešniki.

Kinematografska demonska greha

KPop Demon Hunters

In ko smo že pri Grešnikih … Epsko posnet spopad med temnopoltimi gangsterji in nad folk glasbo navdušenimi vampirji je bil torej eden najbolj gledanih filmov na svetu, a je zaradi odločitve distributerja v Sloveniji preskočil kinodistribucijo in smo ga mesece pozneje lahko ujeli na HBO. Še večjo napako je storil studio Sony, ki je presodil, da animirani muzikal KPop Demon Hunters nima potenciala v kinu, zato ga je prodal Netflixu. Ne le da je postal najbolj gledan film na tej pretočni platformi, Netflix ga je mesece po spletni premieri poslal tudi v kino v t. i. pojoči projekciji in je postal njihov najbolj gledani film v kinu.

Je marvelizaciji odklenkalo?

Na vrhu lestvic ni filmov o superjunakih. Najuspešnejši je bil Superman, ki je bil globalno deveti, pri nas pa še krepko nižje. Tukaj je trpel predvsem studio Marvel, ki je s filmi o Stotniku Ameriki, Fantastičnih štirih in ekipi Thunderboltov sicer pokril stroške produkcije, a še zdaleč ni imel toliko gledalcev kot nekdaj. Prihodnje leto se v enem najdražjih filmov vseh časov vračajo Maščevalci in bodo najbrž pritegnili že kot kurioziteta, vendar vse kaže, da bo moral studio najti drugo formulo. Morda bi se lahko zgledovali po konkurenčnem DC: snemanje boljših filmov.

Belo se pere v kinu, umazane podrobnosti pa ne

Belo se pere na devetdeset

Kljub uspešnici Belo se pere na devetdeset, ki bo do konca leta najbrž pri samem vrhu gledanosti, je bilo leto 2025 precej klavrno za slovenski film v kinu. Odgovornosti za to ne gre pripisati samim filmom, saj so filmi, kot so Kaj ti je deklica, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali in zapeli z njo, Zgodbe iz čarobnega vrta, Elvis Škorc, Fiumo o morte! Fantasy in omen­jeni Belo se pere na devetdeset, pobrali številne nagrade, nakar so razen dveh naleteli na tihi bojkot kinooperaterjev. Spor med združenji producentov in kinooperaterjev še kar tli, državne ustanove pa ne posežejo vanj, temveč prelagajo pristojnost druga na drugo.

Vrnitev leta: Gola pištola

Gola pištola

Komedije, nekdaj najbolj priljubljeni žanr, so že nekaj časa relegirane v svet pretočnikov, parodije pa so bile sploh mrtve. Letošnja predelava Gole pištole z Liamom Neesonom v glavni vlogi je z relativnim uspehom morda obrnila smer. Kmalu lahko pričakujemo nov Film, da te kap in upajmo, da sledi tudi nadaljnji dvig kakovosti, saj se je v prejšnjem desetletju ta žanr res potopil v gnojnico.

Slovo leta: studio Warner Bros. – in kino izkušnja

Načrtovani prevzem enega največjih in najstarejših filmskih studiev nedvomno pomeni zmanjšanje holly­woodske filmske produkcije in manj kakovostnih filmov v kinu – in to ne glede na to, ali bo studio prešel pod Netflix ali Paramount. Ti prevzemi vedno vodijo v zmanjševanje stroškov, in kjer je bil nekoč prostor, da uspevata dva tekmeca, se združeno podjetje odloči za bolj konservativen pristop. Za dokaz ni treba niti stopiti iz filmskega sveta: od Amazonovega prevzema studia MGM njihovih filmov skorajda ni več v kinu, pa čeprav bi še pred nekaj leti akcijski komediji, kot sta Heads of State in Deep Cover, postali uspešnici. Še niste slišali za ta dva filma, polna humorja in zvezdniških imen? Hm, le zakaj?