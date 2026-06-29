Filmski zvezdniki tega poletja

Večkrat se zgodi, da ima kak zvezdnik v enem letu v kinu več filmov, a verjetno še nikoli nismo imeli filmskega poletja s toliko ponavljajočimi se imeni. To je deloma zaradi kopice filmov z enormnimi zasedbami, na čelu z Maščevalci: Sodni dan, v katerem je menda okoli 50 zvezdnikov, sledita Odiseja z več kot 20 in tretji Dune: Peščeni planet z ducatom. A vseeno je impresivno, kako je nekaterim igralcem uspelo dobiti vloge v več teh spektaklih IN še glavne vloge drugje. Oglejmo si najbolj več­opravilne po vrsti.

Zendaya: Spider-man 4, Odiseja, Dune 3, Drama, Evforija

Zendaya

Absolutna zmagovalka poletja je nekdanja otroška zvezdnica Zendaya, ki je letos že navdušila z odlično antiromanco Drama, se vrnila v glavni vlogi zadnje sezone serije Evforija in bo leto končala kot ena ključnih protagonistk v Dune: Peščeni planet 3. Poleti bo še boginja Atena v Odiseji in nepozabna M.J. v Spider-manu.

Tom Holland: Spider-man 4, Odiseja, Maščevalci 5

Tom Holland

V Spider-manu si bo sveže poročena Zendaya delila platno s svojim možem Tomom Hollandom, ki bo letos dvakrat v vlogi najbolj priljubljenega Marvelovega junaka – konec leta še v Maščevalcih. Pred tem bo v Odiseji igral Telemaha, Odisejevega sina, ki poskuša braniti dom pred materinimi snubci.

Robert Pattinson: Drama, Odiseja, Dune 3

Robert Pattinson

In najbolj nevaren in brezobziren med snub­ci je Antonij, ki se odkrito poskuša znebiti mladega prestolonaslednika Itake. Igra ga nekdanji najstniški idol Robert Pattinson, ki je poleg tega še v dveh filmih z Zendayo: v Drami smo spremljali razpad njunega razmerja, v Peščenem planetu pa bo nevarni Scytale, ki se trudi povzročiti razdor med Zendayino Chani in glavnim junakom Paulom Atreidesom.

Jason Momoa: Superpunca, Street Fighter, Dune 3

Jason Momoa

Ključni lik celotne šest knjig dolge epopeje Peščenega planeta je Duncan Idaho, ki sicer umre v prvi knjigi, a se nato vrne v vseh na­slednjih in pomaga reševati galaksijo. Igra ga Jason Momoa, ki ga lahko trenutno ujamemo kot antijunaka Loba v Superpunci, jeseni pa prihaja v kino še v priredbi videoigre Street Fighter kot Blanka, čeprav ne bo imel zelene kože, ampak sivo.

Anne Hathaway: Hudičevka v Pradi, Odiseja, Verity

Anne Hathaway

Ključni ženski lik v Odiseji je kraljeva žena Penelopa, ki jo v filmu igra Anne Hathaway, stara sodelavka režiserja Christopherja Nolana. Z vrnitvijo v Hudičevki v Pradi 2 je zaznamovala že letošnjo pomlad, jeseni pa jo bomo lahko videli tudi v kriminalki Verity, priredbi mednarodne uspešnice Colleen

Hoover.

Emily Blunt: Hudičevka v Pradi 2, Dan razkritja, Čez modra polja

Emily Blunt

Še ena literarna uspešnica, ki prihaja letos na platna, morda celo v boj za oskarje, je Čez modra polja irske avtorice Claire Keegan in glavno vlogo bo odigrala Emily Blunt. Karierni prodor ji je uspel ob boku Anne Hathaway v prvi Hudičevki v Pradi in seveda se je vrnila tudi v drugo, ravnokar pa jo lahko spremljamo v odlični vlogi v Spielbergovem Dnevu razkritja.

Jon Bernthal: Odiseja, Spider-man 4, The Punisher, Gary/The Bear

Jon Bernthal

Nepričakovani Spider-manov sodelavec bo Frank Castle, znan tudi kot antijunak Punisher, ki ga letos že drugič igra Jon Bernthal, saj smo pred meseci najprej dobili serijo. Še bolj nepričakovan je bil njegov nenapovedani majski televizijski film Gary, stranska zgodba iz serije The Bear, v katerem Bernthal igra ključno vlogo – in ki je ravnokar predstavil celotno peto in bojda zadnjo sezono. In ja, seveda je tudi on v Odiseji, kot kralj Menelaj.

Colman Domingo: Michael, Dan razkritja, Four Seasons

Colman Domingo

Ampak igralec, za katerega se zdi, da je res povsod, saj iz napovednikov nagovarja s tako markantnim in mogočnim glasom, je dvakratni nomininarec za oskarja Colman Domingo. V Michaelu je igral pevčevega nasilnega očeta, v Dnevu razkritja je stric iz ozadja, na Netflix pa je nedavno prišla druga sezona komične serije Four Seasons.

Pedro Pascal: Mandalorec in Grogu, Maščevalci

Pedro Pascal

In seveda, človek brez katerega takšnih seznamov že leta ni več mogoče delati, Pedro Pascal. Letos ima začuda samo dva filma, Mandalorec in Grogu je že v kinu, konec leta pa bo še v Maščevalcih. Oboževalke in oboževalci bodo vseeno malo razočarani, saj v prvem filmu skorajda ne razkrije obraza, v drugem pa je toliko junakov, da najbrž ne bo dobil prav veliko minut na platnu. A brez skrbi, letos je že posnel triler in muzikal in ravnokar snema še eno kriminalko – in vsi prihajajo v kino prihodnje leto. Seveda skupaj s še enimi Maščevalci, tako da se bo ta trend najbrž nadaljeval.