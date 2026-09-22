Gaja se je ubranila tako Nevidnega zla kot vidnega Backa

Če se je zadnje tedne novostim upirala celotna prva trojica lestvice, ki so jo sestavljali Gajin svet 3, Odiseja in Spider-Man: Nov dan, je tokrat vrh ubranila le Gaja. Takoj za njo sta pristali najuspešnejši novosti tega tedna, odlična grozljivka Nevidno zlo in nova različica animiranega Backa Jona. Tudi Gaji sicer nekoliko pohaja sapa, saj je imela trideset odstotkov manj gledalcev kot prejšnji vikend, a še vedno je ohranila primat na lestvici in to kljub dejstvu, da so jo vrteli na 20 velikih platnih, Nevidno zlo na 22, Backa Jona pa celo na 30.

Odiseja in Spider-Man: Nov dan sta tako izgubila po dve mesti, a distributerja Karantanija in Jučer sta lahko zelo zadovoljna s skupnim izkupičkom svojih filmov. Odiseja je že presegla 134.000 gledalcev, Spider-Man pa 90.000. To so res lepe številke, če upoštevamo, da je bil lani najbolj gledan film v slovenskih kinih domači Belo se pere na devetdeset s 74.000 gledalci. Film Belo se pere na devetdeset je nato v kinu kraljeval še v začetku tega leta in skupaj zbral čez sto tisoč gledalcev. S še večjim številom gledalcev se lahko pohvali balkanska komedija Ohcet, ki je presegla 160.000 gledalcev.

Drugi dve novosti tedna sta bili manj odmevni, akcijska komedija Kurir: Tekma s časom je pristala pri koncu deseterice, zgodovinsko navdihnjena kriminalka Za vsako ceno pa je obtičala pod deseterico, na 12. mestu. Med deseterico so tokrat trije animirani filmi, Tačke na patrulji ter Minioni in pošasti sicer počasi polzita proti dnu deseterice, a s skupnim rezultatom sta gotovo lahko zadovoljna, Tačke so že presegle 40 tisoč gledalcev, Minioni pa so tik pod 60 tisoč.

Zanimivo je še, da glasbeni dokumentarec Oasis: Don't Look back in Anger po svetu žanje velike uspehe, pri nas pa je že v svoje drugem vikendu končal šele na 16. mestu in ni zbral niti 700 gledalcev.

Skupno je šlo v kino ta vikend 18.614 gledalcev, kar je približno 1400 manj kot pretekli konec tedna in 2000 manj kot še en vikend prej.