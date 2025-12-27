Glasba v letu 2025: Taylor Swift, fiktivni glasbeniki, doma pa glasbeni dvoboj brez glasbe

Današnja popularnoglasbena produkcija z generičnimi ritmi, melodijami in izdelki, pri katerih je vse manj človeškega dejavnika in vse več umetne inteligence, polni radijske valove. Tam je namreč prostora za glasbo, ki bi izstopala iz kalupa in vsebovala kakšen element presenečenja, čedalje manj. A ko je plastike preveč, se izza vogala znova pojavijo stari dobri organski zvoki akustičnih inštrumentov in besedila, ki nosijo pomen.

Prihodnje leto pa nič

Klemen Slakonja se je na Pesmi Evrovizije obrnil na glavo FOTO Sarah Louise Bennett

Po dveh preteklih letih, ko sta slovenskega predstavnika za Pesem Evrovizije zastopala izvajalca, ki ju je prek internega izbora določila Televizija Slovenija, se je letos vrnila skoraj klasična Ema. Spet smo med 12 kandidati lahko izbirali letošnjega slovenskega predstavnika. No, gledalci smo lahko izbirali samo med dvema, ki ju je določila komisije in že vnaprej je bilo slutiti, kdo bo slovenski kandidat. Izbrali smo Klemna Slakonjo s skladbo How much time do we have left. A če se je pred tem Joker Out in Raiven uspelo uvrstiti v veliki finale, pa je Slakonja kljub poljubu z izbranko Mojco Fatur in obratom na glavo na odru v Baslu obtičal v polfinalu. A tudi polfinale je nekaj, kajti zdaj je jasno, da se Slovenija prihodnje leto Pesmi Evrovizije sploh ne bo udeležila, niti Televizija Slovenija same prireditve ne bo predvajala. Vsakoletnega spomladanskega glasbenega razvedrila tako prihodnje leto pri nas ne bo.

Leto brez Taylor Swift ne obstaja

Bad Bunny. FOTO: Erika Santelices/REUTERS

Letos je kar nekaj časa trajalo, da so se na vrhove lestvic začele uvrščati skladbe letošnjega leta, saj so prve mesece leta tam vztrajale ostaline lanskega, kot so Lady Gaga, Billie Eilish in Kendrick Lamar. In potem je poleti Tayolr Swift napovedala izid dvanajste studijske plošče The Life of a Showgirl, ki jo je pospremila z zgodbo, da je inspiracija za ploščo igralec ameriškega nogometa Travis Kelce in ob tem povedala, da sta se tudi zaročila. S to novico je poskrbela za eksplozijo na družabnih omrežjih in tudi, da je leto 2025 še eno leto, ko brez opevanja Taylor Swift ni šlo. A tokrat je iemla nekaj konkurence, čeprav je bila številka ena platforme Spotify v ZDA, je njihov globalni zvezdnik in številka ena leta 2025 portoriški glasbenik Bad Bunny.

Kje so meje Copacabane?

Lady Gaga FOTO press

Leta 2006 je skupina Rolling Stones z brezplačnim koncertom na plaži Copacabana v Rio de Janeiru privabila milijon in pol obiskovalcev. Lani jih je z Madonno na isti plaži prepevalo še 100 tisoč več. A že letos je to število močno presegla Lady Gaga, ki je maja na Copacabano stlačila dva milijona in pol oboževalcev, kar je rekord po številu obiskovalcev na koncertu solistične ženske izvajalke vseh časov. Zdaj bodo majski koncerti na legendarni plaži postali tradicionalni, saj jih napovedujejo vsaj do leta 2028.

Ko svet omrežijo fiktivni glasbeniki

Addison Rae FOTO press

Družabna omrežja so tudi letos dokazala, da v glasbi ne veljajo več stara pravila. TikTok vplivnica Addison Rae je po skokih v filmski svet izdala album Addison, ki jo je ponesel na vrhove lestvic in ji po navedbah besedila prinesel tudi grammy nominacijo za najboljšega novega izvajalca. Podobno zgodbo piše dekliška skupina Katseye, ki je nastala leta 2023 v televizijskem talent šovu, letos pa je s skladbo Gnarly dobila še širši zalet – in prav tako pristala med nominiranci za debitantko leta.

Še bolj filmsko – dobesedno – pa je bilo z glasbo iz animiranega filma KPop Demon Hunters. Rivalstvo skupin Saja Boys in Huntrix je preskočilo iz zgodbe na lestvice: skladba Golden naj bi Huntrix ponesla na vrh Billboarda, v nekem trenutku pa naj bi bile kar štiri skladbe z albuma med prvimi petimi, kar je od leta 2020 uspelo le še štirim drugim ploščam, trem od Taylor Swift in eni od Draka.

Glasbeni dvoboj brez glasbe

Maraaya FOTO Sigmalus Media

Nika Zorjan FOTO Neo Visuals

Maja so s spletnih platform nenadoma izginile skladbe in videoposnetki pevke Nike Zorjan. Odstranitev Nikinih skladb in videospotov je zahteval Aleš Vovk - Raay z ženo Marjetko, ki sta po uspehih na šovih Misija Evrovizija in Slovenija ima talent Niko vzela pod okrilje svoje produkcijske hiše. A Nika je po letih delovanja z Raay produkcijo želela na svoje, Raay pa se s tem ni ravno strinjal. In začelo se je kazanje s prstom eden na drugega, vključili so se odvetniki, na koncu pa se je vse skupaj že junija rešilo na sporazumen način.

Vnovič združitev umetnosti in agrarnosti

Salamander FOTO osebni arhiv

Najbolj je presenetila združitev zasedbe Salamander, za katero so verjetno slišali predvsem tisti, ki danes že uživajo v pokoju, saj so Salamander delovali v 70. letih in prenehali z delovanjem pred štirimi desetletji. Takrat sta zasedbo ustanovila pesnik, pisatelj in glasbenik Milan Dekleva in eden pionirjev kantavtorstva v Sloveniji, pokojni Tomaž Pengov. Umetniški kolektiv se je po vseh teh letih ponovno združil in letos izdal svojo prvo ploščo Salamander.

Agropop FOTO press

Če so Salamander z delovanjem prenehali pred štirimi desetletji, pa so takrat začeli delovati Agropop. Skupina je nastala iz čiste zafrkancije in se norčevala iz tipičnih značilnosti Slovencev, ti pa so norčevanje preslišali in jih začeli odprtih rok vabiti na gasilske veselice. Konec prejšnjega stoletja se je skupina izpela in razpadla, letos pa sta izvirna člana Aleš Klinar in Polde Poljanšek Agropop po 25 letih obudila in v razprodani Hali Tivoli pripravila praznovanje za 40. rojstni dan.

Dan D za silvestrovo

Dan D FOTO Marko Alpner

Silvestrovo letos ne bo le v duhu slovesa od starega leta, ampak se bo na ta dan z zadnjim koncertom, ki bo v domačem Novem mestu, poslovila tudi legendarna zasedba Dan D, ki bo tik pred tem izdala tudi zadnji album. Težko bi rekli, da je njihovo slovo presenečenje, saj so ga napovedali že leta 2019, a se je očitno malo zavleklo. Do zares pravega trenutka, saj bodo, glede na to, da je skupina Dan D nastala leta 1996, v trenutku slovesa hkrati upihnili 30 rojstnodnevnih svečk.

Leto šestih strun in 88 tipk

Ditka FOTO Črt Piksi

Če glasba, ki jo ustvarja vse več umetne inteligence, polni radijske valove, pa so popolno nasprotje tej poplavi glasbenih klonov tisti, ki jim je šest strun akustične kitare in glas dovolj, da se izrazijo – kantavtorji. Petnajst let glasbene kariere je Ditka obeležila s ploščo Fly Higher. Po slovenski Istri se je znova sprehodil primorski trubadur Rudi Bučar, ki je izdal ploščo Kamen, trn in brin in jo želel predstaviti v razprodani Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, a mu je to takrat preprečila poplava v dvorani. In tudi Jure Lesar, ki je tik pred koncem lanskega leta izdal ploščo Tu in zdaj in jo promovira celo letošnje leto, je moral promocijo v SiTi Teatru zaradi višje sile prestaviti.

Ana Maria Mitić FOTO Klemen Mramor

Če pa k kantavtorjem dodamo še šansonjerje, ki pa namesto šestih kitarskih strun raje izberejo 88 tipk klavirja, se lahko z letošnjima ploščama lahko pohvalita tudi igralec Jure Ivanušič, ki je izdal ploščo Brezmejna, in vsestranska Ana Maria Mitić, ki se lahko pohvali s prvencem Ciao, šanson!

Stožice v znamenju juga in violin

Senidah FOTO press

Zadnja leta smo z veseljem ugotavljali, da uspe vse več slovenskim izvajalcem napolniti ljubljanske Stožice. Letos pa je bilo za kaj takega potrebno čakati do oktobra, ko je tam 30 let delovanja praznovala štajerska zasedba Mi2, nato pa je v decembru prišlo do pravega glasbenega razvrata, najprej s Senidah, nato z Ansamblom Saša Avsenika, zdaj pa se po lanski tivolsko-stanežiški avanturi na mesto zločina vrača Magnifico.

Andre Rieu FOTO press

Drugače pa so letos v Stožicah zvenele predvsem melodije z območja Jugoslavije, saj smo lahko gledali Lepo Breno, Zdravka Čolića in Prljavo kazalište, poleg njih pa smo lahko tam slišali še godca na violino Davida Garretta in Andréa Rieuja. Tudi letno prizorišče Križanke so slovenskim izvajalcem letos odprla vrata bolj proti koncu sezone, ko je septembra Umek svoje elektronske zvoke združil s simfoničnim orkestrom, že spomladi so pošle karte za skupino Flirrt, sledil je koncert lomilca ženskih src Žana Serčiča, sezono pa je zaključila Nika Zorjan.