  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Glasba v letu 2025: Taylor Swift, fiktivni glasbeniki, doma pa glasbeni dvoboj brez glasbe

    V letu 2025 velikih preobratov v glasbi ni bilo, edini glasbeni obrat se je zgodil na Pesmi Evrovizije.
    Ena osrednjih glasbenic leta 2025 je bila spet Taylor Swift. FOTO: Afp
    Galerija
    Ena osrednjih glasbenic leta 2025 je bila spet Taylor Swift. FOTO: Afp
    Robi Loboda
    27. 12. 2025 | 08:00
    8:49
    A+A-

    Današnja popularnoglasbena produkcija z generičnimi ritmi, melodijami in izdelki, pri katerih je vse manj človeškega dejavnika in vse več umetne inteligence, polni radijske valove. Tam je namreč prostora za glasbo, ki bi izstopala iz kalupa in vsebovala kakšen element presenečenja, čedalje manj. A ko je plastike preveč, se izza vogala znova pojavijo stari dobri organski zvoki akustičnih inštrumentov in besedila, ki nosijo pomen.

     

    Prihodnje leto pa nič

    Klemen Slakonja se je na Pesmi Evrovizije obrnil na glavo FOTO Sarah Louise Bennett
    Klemen Slakonja se je na Pesmi Evrovizije obrnil na glavo FOTO Sarah Louise Bennett

    Po dveh preteklih letih, ko sta slovenskega predstavnika za Pesem Evrovizije zastopala izvajalca, ki ju je prek internega izbora določila Televizija Slovenija, se je letos vrnila skoraj klasična Ema. Spet smo med 12 kandidati lahko izbirali letošnjega slovenskega predstavnika. No, gledalci smo lahko izbirali samo med dvema, ki ju je določila komisije in že vnaprej je bilo slutiti, kdo bo slovenski kandidat. Izbrali smo Klemna Slakonjo s skladbo How much time do we have left. A če se je pred tem Joker Out in Raiven uspelo uvrstiti v veliki finale, pa je Slakonja kljub poljubu z izbranko Mojco Fatur in obratom na glavo na odru v Baslu obtičal v polfinalu. A tudi polfinale je nekaj, kajti zdaj je jasno, da se Slovenija prihodnje leto Pesmi Evrovizije sploh ne bo udeležila, niti Televizija Slovenija same prireditve ne bo predvajala. Vsakoletnega spomladanskega glasbenega razvedrila tako prihodnje leto pri nas ne bo.

    Leto brez Taylor Swift ne obstaja

    Bad Bunny. FOTO: Erika Santelices/REUTERS
    Bad Bunny. FOTO: Erika Santelices/REUTERS

    Letos je kar nekaj časa trajalo, da so se na vrhove lestvic začele uvrščati skladbe letošnjega leta, saj so prve mesece leta tam vztrajale ostaline lanskega, kot so Lady Gaga, Billie Eilish in Kendrick Lamar. In potem je poleti Tayolr Swift napovedala izid dvanajste studijske plošče The Life of a Showgirl, ki jo je pospremila z zgodbo, da je inspiracija za ploščo igralec ameriškega nogometa Travis Kelce in ob tem povedala, da sta se tudi zaročila. S to novico je poskrbela za eksplozijo na družabnih omrežjih in tudi, da je leto 2025 še eno leto, ko brez opevanja Taylor Swift ni šlo. A tokrat je iemla nekaj konkurence, čeprav je bila številka ena platforme Spotify v ZDA, je njihov globalni zvezdnik in številka ena leta 2025 portoriški glasbenik Bad Bunny.

    Kje so meje Copacabane?

    Lady Gaga FOTO press
    Lady Gaga FOTO press

    Leta 2006 je skupina Rolling Stones z brezplačnim koncertom na plaži Copacabana v Rio de Janeiru privabila milijon in pol obiskovalcev. Lani jih je z Madonno na isti plaži prepevalo še 100 tisoč več. A že letos je to število močno presegla Lady Gaga, ki je maja na Copacabano stlačila dva milijona in pol oboževalcev, kar je rekord po številu obiskovalcev na koncertu solistične ženske izvajalke vseh časov. Zdaj bodo majski koncerti na legendarni plaži postali tradicionalni, saj jih napovedujejo vsaj do leta 2028.

    Ko svet omrežijo fiktivni glasbeniki

    Addison Rae FOTO press
    Addison Rae FOTO press

    Družabna omrežja so tudi letos dokazala, da v glasbi ne veljajo več stara pravila. TikTok vplivnica Addison Rae je po skokih v filmski svet izdala album Addison, ki jo je ponesel na vrhove lestvic in ji po navedbah besedila prinesel tudi grammy nominacijo za najboljšega novega izvajalca. Podobno zgodbo piše dekliška skupina Katseye, ki je nastala leta 2023 v televizijskem talent šovu, letos pa je s skladbo Gnarly dobila še širši zalet – in prav tako pristala med nominiranci za debitantko leta.

    Še bolj filmsko – dobesedno – pa je bilo z glasbo iz animiranega filma KPop Demon Hunters. Rivalstvo skupin Saja Boys in Huntrix je preskočilo iz zgodbe na lestvice: skladba Golden naj bi Huntrix ponesla na vrh Billboarda, v nekem trenutku pa naj bi bile kar štiri skladbe z albuma med prvimi petimi, kar je od leta 2020 uspelo le še štirim drugim ploščam, trem od Taylor Swift in eni od Draka.

    Glasbeni dvoboj brez glasbe

    Maraaya FOTO Sigmalus Media
    Maraaya FOTO Sigmalus Media

    Nika Zorjan FOTO Neo Visuals
    Nika Zorjan FOTO Neo Visuals

    Maja so s spletnih platform nenadoma izginile skladbe in videoposnetki pevke Nike Zorjan. Odstranitev Nikinih skladb in videospotov je zahteval Aleš Vovk - Raay z ženo Marjetko, ki sta po uspehih na šovih Misija Evrovizija in Slovenija ima talent Niko vzela pod okrilje svoje produkcijske hiše. A Nika je po letih delovanja z Raay produkcijo želela na svoje, Raay pa se s tem ni ravno strinjal. In začelo se je kazanje s prstom eden na drugega, vključili so se odvetniki, na koncu pa se je vse skupaj že junija rešilo na sporazumen način.

    Vnovič združitev umetnosti in agrarnosti

    Salamander FOTO osebni arhiv
    Salamander FOTO osebni arhiv

    Najbolj je presenetila združitev zasedbe Salamander, za katero so verjetno slišali predvsem tisti, ki danes že uživajo v pokoju, saj so Salamander delovali v 70. letih in prenehali z delovanjem pred štirimi desetletji. Takrat sta zasedbo ustanovila pesnik, pisatelj in glasbenik Milan Dekleva in eden pionirjev kantavtorstva v Sloveniji, pokojni Tomaž Pengov. Umetniški kolektiv se je po vseh teh letih ponovno združil in letos izdal svojo prvo ploščo Salamander.

    Agropop FOTO press
    Agropop FOTO press

    Če so Salamander z delovanjem prenehali pred štirimi desetletji, pa so takrat začeli delovati Agropop. Skupina je nastala iz čiste zafrkancije in se norčevala iz tipičnih značilnosti Slovencev, ti pa so norčevanje preslišali in jih začeli odprtih rok vabiti na gasilske veselice. Konec prejšnjega stoletja se je skupina izpela in razpadla, letos pa sta izvirna člana Aleš Klinar in Polde Poljanšek Agropop po 25 letih obudila in v razprodani Hali Tivoli pripravila praznovanje za 40. rojstni dan.

    Dan D za silvestrovo

    Dan D FOTO Marko Alpner
    Dan D FOTO Marko Alpner

    Silvestrovo letos ne bo le v duhu slovesa od starega leta, ampak se bo na ta dan z zadnjim koncertom, ki bo v domačem Novem mestu, poslovila tudi legendarna zasedba Dan D, ki bo tik pred tem izdala tudi zadnji album. Težko bi rekli, da je njihovo slovo presenečenje, saj so ga napovedali že leta 2019, a se je očitno malo zavleklo. Do zares pravega trenutka, saj bodo, glede na to, da je skupina Dan D nastala leta 1996, v trenutku slovesa hkrati upihnili 30 rojstnodnevnih svečk.

    Leto šestih strun in 88 tipk

    Ditka FOTO Črt Piksi
    Ditka FOTO Črt Piksi

    Če glasba, ki jo ustvarja vse več umetne inteligence, polni radijske valove, pa so popolno nasprotje tej poplavi glasbenih klonov tisti, ki jim je šest strun akustične kitare in glas dovolj, da se izrazijo – kantavtorji. Petnajst let glasbene kariere je Ditka obeležila s ploščo Fly Higher. Po slovenski Istri se je znova sprehodil primorski trubadur Rudi Bučar, ki je izdal ploščo Kamen, trn in brin in jo želel predstaviti v razprodani Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, a mu je to takrat preprečila poplava v dvorani. In tudi Jure Lesar, ki je tik pred koncem lanskega leta izdal ploščo Tu in zdaj in jo promovira celo letošnje leto, je moral promocijo v SiTi Teatru zaradi višje sile prestaviti.

    Ana Maria Mitić FOTO Klemen Mramor
    Ana Maria Mitić FOTO Klemen Mramor

    Če pa k kantavtorjem dodamo še šansonjerje, ki pa namesto šestih kitarskih strun raje izberejo 88 tipk klavirja, se lahko z letošnjima ploščama lahko pohvalita tudi igralec Jure Ivanušič, ki je izdal ploščo Brezmejna, in vsestranska Ana Maria Mitić, ki se lahko pohvali s prvencem Ciao, šanson!

    Stožice v znamenju juga in violin

    Senidah FOTO press
    Senidah FOTO press

    Zadnja leta smo z veseljem ugotavljali, da uspe vse več slovenskim izvajalcem napolniti ljubljanske Stožice. Letos pa je bilo za kaj takega potrebno čakati do oktobra, ko je tam 30 let delovanja praznovala štajerska zasedba Mi2, nato pa je v decembru prišlo do pravega glasbenega razvrata, najprej s Senidah, nato z Ansamblom Saša Avsenika, zdaj pa se po lanski tivolsko-stanežiški avanturi na mesto zločina vrača Magnifico.

    Andre Rieu FOTO press
    Andre Rieu FOTO press

    Drugače pa so letos v Stožicah zvenele predvsem melodije z območja Jugoslavije, saj smo lahko gledali Lepo Breno, Zdravka Čolića in Prljavo kazalište, poleg njih pa smo lahko tam slišali še godca na violino Davida Garretta in Andréa Rieuja. Tudi letno prizorišče Križanke so slovenskim izvajalcem letos odprla vrata bolj proti koncu sezone, ko je septembra Umek svoje elektronske zvoke združil s simfoničnim orkestrom, že spomladi so pošle karte za skupino Flirrt, sledil je koncert lomilca ženskih src Žana Serčiča, sezono pa je zaključila Nika Zorjan.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, kdo je odločil, da ne gremo na Evrovizijo? Je razlog res Izrael?

    Bralce zanima, kdo je sprejel odločitev, da Slovenije ne bo na Pesmi Evrovizije. Vikendu se zdijo datumi malo sumljivi. Pogrešajo Eurojackpot in se veselijo Jureta.
    15. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Velika družina Kmet

    Niti sanjala nista o takem življenju, danes imata osem otrok

    Petra Kmet si v mladosti ni predstavljala, da bi se poročila in imela otroke, Boštjan Kmet se je vedno videl v vlogi očeta. Zdaj sta srečna z osmimi otroki.
    Grega Kališnik 25. 12. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Preiskava

    V Švici našli štiri trupla, domnevno družina iz Lihtenštajna

    Državna kriminalistična policija preiskuje smrtne primere z obsežno prisotnostjo policistov.
    25. 12. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksander Mervar

    Na smeh mi gre, ko poslušam, da je EU pri oskrbi z energenti neodvisna

    O pametnih omrežjih, iluzijah zelenega prehoda in mejah energetskega realizma je spregovoril Aleksander Mervar, direktor Elesa.
    Ali Žerdin 26. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

    Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
    Odprta kuhinja 23. 12. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    glasba2025pregled leta

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Snegolom

    Elektro Maribor še odpravlja napake, brez elektrike še več kot sto odjemalcev

    Napake bodo poskušali ospravitiše odpraviti danes, dokončno pa bodo omrežje sanirali po praznikih, so sporočili iz podjetja.
    27. 12. 2025 | 11:14
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Učni načrt je le skelet, ki ga je potrebno še napolniti z gradivom

    Polemike o potrjevanju učbenikov in delovnih zvezkov trajajo že vrsto let.
    27. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Uslišal prošnjo

    Stroj za gole je priznal, da so ga prosili, da naj ne neha zabijati gole

    Robert Lewandowski potrdil govorice, zakaj se je v prvi sezoni pri Barceloni, ko je že potrdila naslov prvaka, ustavil pri 23 golih. Bayern brez bonusa.
    27. 12. 2025 | 10:45
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    V tistih časih smo si radi pripovedovali prigode radia Erevan

    Časi se spreminjajo in mediji z njimi. Tudi novinarji, ki niso več družbenopolitični delavci, so dobili novo svobodo in z njo ne prav pričakovano odgovornost.
    27. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrl kitarist legendarne skupine The Cure

    Perry Bamonte se je skupini ponovno pridružil leta 2022 ter nastopil na 90 koncertih, zadnjič 1. novembra 2024 v Londonu.
    27. 12. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Uslišal prošnjo

    Stroj za gole je priznal, da so ga prosili, da naj ne neha zabijati gole

    Robert Lewandowski potrdil govorice, zakaj se je v prvi sezoni pri Barceloni, ko je že potrdila naslov prvaka, ustavil pri 23 golih. Bayern brez bonusa.
    27. 12. 2025 | 10:45
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    V tistih časih smo si radi pripovedovali prigode radia Erevan

    Časi se spreminjajo in mediji z njimi. Tudi novinarji, ki niso več družbenopolitični delavci, so dobili novo svobodo in z njo ne prav pričakovano odgovornost.
    27. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrl kitarist legendarne skupine The Cure

    Perry Bamonte se je skupini ponovno pridružil leta 2022 ter nastopil na 90 koncertih, zadnjič 1. novembra 2024 v Londonu.
    27. 12. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nova vozna sredstva v potniškem in tovornem prometu in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo