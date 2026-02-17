  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    Glasbene plošče v letu 2026: Madonna, Springsteen in napad iz Koreje

    V letu 2026 pričakujemo nove plošče glasbenih legend in tudi prvo ploščo nogometne legende.
    BTS so tik pred izidom plošče FOTO promocijski material
    BTS so tik pred izidom plošče FOTO promocijski material
    Robi Loboda
    17. 2. 2026 | 08:00
    6:21
    Kot kaže, bo leto 2026 diskografsko zelo zanimivo in raznovrstno, saj se obeta izid nekaterih težko pričakovanih plošč velikih glasbenih imen, prihajajo pa tudi plošče izvajalcev, ki so z njimi kar malo presenetili. Prejšnji teden je izšla težko pričakovana plošča britanske pevke Charli XCX Wuthering Heights z glasbo, posneto za istoimenski film Viharni vrh, ki ga vrtijo v kinodvoranah. Prihodnji mesec pa se pripravlja napad iz Južne Koreje ...

     

    Namesto učenk učiteljica

    Na prvi pogled bo leto 2026 nenavadno, saj za zdaj ni videti, da bo to še eno leto glasbenih div, ki smo jih zadnja leta kar naštevali, če izvzamemo Lano del Rey, ki bo verjetno končno izdala ploščo Stove, pod imenom Lasso napovedano že za leto 2024 in pod imenom The Right Person Will Stay lani. Taylor Swifth in Lady Gaga bosta letos diskografsko očitno počivali. Beyoncé sicer napoveduje ploščo Act III, ki bo zadnja iz trilogije skupaj z Renai­s­sance in Cowboy Carter. Vendar ni nujno, da bo zunaj že letos.

    Zato pa vrnitev na plesišče napoveduje njihova vzornica Madonna. Pred 21 leti je izdala eno zadnjih uspešnih plošč Confes­sions on a Dance Floor, nato pa se je razšla z založbo Warner Bros. Lani se je na založbo vrnila in kaže, da bo nadaljevala tam, kjer je takrat končala, saj lahko letos pričakujemo ploščo Confes­sions On A Dance Floor Part 2. »Po 20 letih se pri Warnerju spet počutim kot doma. Zato pravim: nazaj h glasbi, nazaj na plesišče, nazaj na kraj, kjer se je vse začelo!« To bo njena prva plošča po sedmih letih.

    Najstnice ne bodo razočarane

    Že 6. marca se bo začelo vreščanje, saj bo Harry Styles, ki se je proslavil z One Direction, izdal četrto solistično ploščo Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Tekmovati pa bo moral z nekdan­jim kolegom iz One Direction Zaynom, ki ploščo Konnakol napoveduje aprila. Ampak Harry in Zayn sta za najstnice verjetno lanski sneg. Zadnja leta je priljubljenost K-pop izvajalcev tista, ki ne jenja, in 20. marca bo izšel težko pričakovani povratni album južnokorejske atrakcije BTS z naslovom Airgang. Nanj je bilo treba čakati več kot tri leta, saj so šli fantje v vojsko. V Južni Koreji je namreč obvezno služenje dveletnega vojaškega roka. Poleg plošče obljubljajo tudi prvi živi nastop po treh letih, ki bo 21. marca ekskluzivno na Netflixu. Nato se bodo odpravili na svetovno turnejo, med katero bodo v Evropi nastopili v Madridu, Bruslju, Parizu in Londonu.

    Hrapavi glasovi se ne predajo

    Kdor je v prvi polovici 80. let prižgal radio, je lahko pomislil, da ima pokvarjene zvočnike, verjetneje pa je slišal enega od »šmirgl papir« vokalistov, ki so se takrat prerivali za vrhove lestvic. Bruce Springsteen je podiral rekorde s ploščo Born in the U. S. A., Bryan Adams mu je sledil s ploščo Reckless in uspešnico Summer of 69, Rod Stewart pa je takrat prepeval Baby Jane in Some Guys Have All the Luck.Mogoče bo tudi letos treba preveriti zvočnike, saj bodo vsi trije izdali plošče. Bryan Adams je pred novim letom napovedal: »Aprila bo izšla moja nova plošča, ki se bo imenovala Tough Town.« Za zdaj se zdi, da to drži, razen da gre za novo ploščo. Tough Town bo očitno prepakiranih deset skladb, ki so kot bonus dodatki že izšle lani.

    Tudi Bruce Springsteen je še skrivnosten: »Imam dokončano studijsko ploščo, ki bo solistična, brez E Street Banda.« Morda pa to ne bo edina njegova letošnja plošča, saj omenja tudi nadaljevanje plošče priredb soul in R&B klasik Only The Strong Survive iz leta 2022. »To imam posneto že nekaj časa. Priredbe snemam za zabavo, kadar sam ne pišem skladb.« Za neučakane pa bo aprila zagotovo zunaj peterna živa plošča Live From Asbury Park 2024.

    Pred 53 leti je razpadla znamenita zabavljaška britanska skupina Faces, saj se je pevec Rod Stewart posvetil izredno uspešni solistični karieri, kitaristu Ronnieju Woodu pa se je izpolnila dolgoletna želja in je postal član Rolling Stonesov. Stewart je pred leti dejal, da se Faces občasno zberejo in od leta 2020 tudi kaj posnamejo, lani pa je potrdil, da se je nabralo dovolj skladb za prvo ploščo po pol stoletja.

    Dva nenavadna bonbončka

    Zagotovo vsak pozna zimzeleno uspešnico What's Up skupine 4 Non Blondes. To je bila edina uspešnica 4 Non Blondes, ki je izšla na njihovi edini plošči Bigger, Better, Faster, More! leta 1992. Pevka Linda Perry se je nato posvetila pisanju skladb in produkciji plošč za druge izvajalce, med drugim Pink in Christino Aguilero. Zdaj pa je po 34 letih očitno čas za izid druge plošče. »Predolgo sem bila na drugi strani studijskega okna. Spet si želim pred mikrofon in na oder,« pravi Linda.

    Letos pa bo svojo prvo studijsko ploščo Perfect Imperfection izdal Eric Cantona. Pevec ni kakšen mlad glasbeni up, ampak 59-letna francoska nogometna legenda, ki ga v klubu Manchester United še vedno kličejo Kralj Erik. Po športni upokojitvi je za­igral v nekaj filmih, predlani pa se je odpravil na turnejo Cantona Sings Eric, ki je bila nepričakovano uspešna. Mnoge je spomnil na Sergea Gainsbourga.

    Sorodni članki

    Photo
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Glasba v letu 2025: Taylor Swift, fiktivni glasbeniki, doma pa glasbeni dvoboj brez glasbe

    V letu 2025 velikih preobratov v glasbi ni bilo, edini glasbeni obrat se je zgodil na Pesmi Evrovizije.
    27. 12. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

    Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Magazin  |  Svet so ljudje
    ZDA

    Umrl avtor enega največjih Madonninih hitov

    Leta 2011 je bil sprejet v Dvorano slavnih tekstopiscev, prejel pa je tudi grammyja. Pisal je pesmi za številne znane izvajalke.
    17. 2. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    O rojaku nič slabega

    Cristiano Ronaldo je že kot otrok jokal, če ni zmagal

    Bivši portugalski nogometni reprezentant Nani je opisal svojega slavnega rojaka. Z njim je delil slačilnico pri Sportingu, Manchester Unitedu in reprezentanci
    17. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Kaj pokaže združevanje anket pred volitvami

    Tudi če je metodologija izvedena skrbno in pravilno, je lahko ena sama anketa, vzeta iz konteksta, varljiva.
    17. 2. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Intervju

    Alenka Kranjac: Petnajst let sem v službi tiho prenašala mobing

    Več let je poučevala na šoli, kjer je doživljala mobing. O tem dolgo ni upala spregovoriti, vendar je pisala dnevnik.
    Danaja Lorenčič 17. 2. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Muzej nedolžnosti

    Muzej nedolžnosti po zapletih le prišel na ekrane

    Prvi Pamukov ljubezenski roman (imamo ga tudi v slovenskem prevodu) je posnet kot nadaljevanka v devetih delih.
    Peter Rak 17. 2. 2026 | 09:00
    Preberite več
