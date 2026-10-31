  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Zakaj Baković vedno znova pristane na robu?

    Gregor Baković je v intervjuju za Vikend spregovoril o snemanju filma Hotel Alkohol, ki je potekalo v prostorih Psihiatrične bolnišnice Idrija, o naravi humorja v tragičnih situacijah, o stanju Drame in o tem, ali je želel nastopiti na šovu Zvezde plešejo.
    »Moja pojava verjetno ne izžareva nekega lepotnega pop zvezdništva, zmeraj pa izkazujem, da sem odprt za raznorazne probleme,« pravi Gregor Baković. FOTO: Fivia
    Galerija
    »Moja pojava verjetno ne izžareva nekega lepotnega pop zvezdništva, zmeraj pa izkazujem, da sem odprt za raznorazne probleme,« pravi Gregor Baković. FOTO: Fivia
    Igor Harb
    31. 10. 2026 | 08:00
    12:53
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Gregor Baković je eden najbolj prepoznavnih slovenskih igralcev, že od diplome je član SNG Drama, nekaj časa je bil zabaven televizijski kuhar, predvsem pa je uspešen filmski igralec, ki je pred kratkim prejel že drugo vesno – oziroma tretjo, če štejemo še njeno predhodnico s Slovenskega filmskega maratona. Trenutno ga lahko vidimo v kinu v filmu Hotel Alkohol scenarista in režiserja Jana Cvitkoviča, s katerim sta že pred tem posnela uspešnico Odgrobadogroba, enega redkih filmov, ki si je prislužil vseh pet zvezdic pri zloglasno strogem filmskem kritiku eminentnega britanskega Guardiana Petru Bradshawu. Baković v filmu Hotel Alkohol upodobi Baka, alkoholika, ki pristane na programu odvajanja v psihiatrični bolnišnici. Tam se spoprijatelji z narkomanko Medejo in psihičnim bolnikom Dragom, ki se spo­prijemata vsak s svojimi travmami, trojica pa se nekako dopolnjuje in uravnoteži, tako da se odločijo pobegniti na morje.

     

    Dober teden je, kar ste prejeli vesno za glavno vlogo v filmu Hotel Alkohol, in to nedvomno zasluženo. A že vse od lanske premiere Belo se pere na devetdeset je za favorita veljal vaš kolega iz Drame Jurij Zrnec. Je nagrada presenetila tudi vas?

    Ni mi še uspelo videti Belo se pere na devetdeset. Ga nameravam, ker nenehno slišim ljudi govoriti o njem. Nočem izpasti neveden ali se izmuzniti temu vprašanju, ampak absolutno nisem razmišljal o konkurenci – če bi se spustil v to, bi se nekako že štel za zmagovalca. Ampak tega ne počnem. Na internih projekcijah in od ljudi, ki so sodelovali pri filmu, sem sicer slišal pohvale in tudi komentarje, da si za to zaslužim vesno in podobno. Vseeno sem dovolj star, da sem se naučil ne živeti v nekakšnem oblačku, ker je potem zemlja zelo trda. Tako da si sploh nisem delal utvar in se tudi nisem pozanimal, kdo vse bi lahko bil kandidat, pogledal te filme in vse to. To se mi zdi neumno in škodljivo. Pravzaprav sem zdaj ob tem vprašanju sploh prvič pomislil, da bi na to lahko gledal tako.

    V slovenskem filmu ste odigrali peščico glavnih vlog, vse so markantne in prikazujejo ljudi z družbenega roba. Kaj vas pritegne k tem likom?

    Bolj je vprašanje, kaj režiserji vidijo na meni, da mi te vloge ponudijo. Verjetno nekaj domnevajo ali pa čutijo. Morda tudi zaradi tega, ker moja pojava verjetno ne izžareva nekega lepotnega pop zvezdništva, zmeraj pa izkazujem, da sem odprt za raznorazne probleme, take vsakdanje. In tako, najbrž domnevajo, jih znam prepoznati in potem skozi sebe prenesti v vlogo ter biti v tem prepričljiv. Z veseljem bi igral tudi popolnoma drugačne vloge. Ampak pri nas je na filmu že tako, da ne moreš veliko izbirati. Nimamo veliko filmov, ni veliko priložnosti, ogromno je igralcev in tako naprej. So mi pa take vloge zelo ljube, ker se mi zdi, da znam prebrati ljudi okoli sebe in vsakdanje probleme sodobne družbe – in bistvo je, da to potem prepoznam v sebi in prevedem skozi igro.

    Ena najbolj nepozabnih filmskih scen – ne zgolj v vaši karieri, ampak v slovenskem filmu nasploh – je vaš ples v Ekspres ekspresu na glasbo Vivaldijevega Poletja. Tudi v Hotelu Alkohol imate dva prominentna plesna vložka, prvega pijanskega ob prepevanju Modrijanov, nato pa še zaključno sceno, postavljeno na glasbo Koala Voice. Kaj vas tako pritegne k plesu oziroma kaj režiserji vidijo v vas, da vam to ponudijo?

    Ni mi bilo jasno, kaj je Igor Šterk (režiser filma, op. p.) takrat videl v meni, ampak zasluži si pohvalo. Ta scenarij je zelo oseben in on je nasploh zelo senzibilen človek in nekako me je videl v tej sceni. Je pa tudi res, da blazno rad plešem. Nisem profesionalec in nikoli se nisem ukvarjal s tem, enostavno rad plešem. Rad plešem na različno glasbo, na karkoli. Samo rečem: 'A, bom plesal. Super.' Ko sem kakih dvajset let po premieri gledal Ekspres, ekspres, me je presunilo, kakšen otrok je ta človek na platnu. Všeč sem si bil, kako plešem in kako se vidi, da rad plešem.

    Še podvprašanje: ste kdaj razmišljali o sodelovanju v šovu Zvezde plešejo?

    Ne.

    Prizor iz filma Hotel Alkohol: Medea Novak, Gregor Baković, Drago Milinović. FOTO: Fivia
    Prizor iz filma Hotel Alkohol: Medea Novak, Gregor Baković, Drago Milinović. FOTO: Fivia

    Snemali ste v Psihiatrični bolnišnici Idrija, kjer so vam odstopili cel trakt. Kakšna izkušnja je bila to?

    Super, ker je Idrija super mesto, polno super ljudi. To so knapi in so vsi zelo odprti. Zraven mesta je ta psihiatrična ustanova, ampak nihče nima zadrege ali distanciranosti do tega. To je preprosto del njihovega vsakdana. Precej truda je bilo potrebnega, da smo pre­pričali bolnišnico za sodelovanje, ampak smo bili zelo odgovorni glede diskretnosti in upoštevanja pravil. To so resne stvari. In potem nam je začelo tudi osebje zaupati in smo se zelo dobro razumeli. Idrijčani pa so nas vzeli za svoje. Komaj čakam, da bomo imeli še tam projekcijo.

    Film se osredotoči na tri ljudi med zdravljenjem, na alkoholika, narkomanko in psihičnega bolnika. Ali vas je kdaj skrbelo, da bi jih film prikazal na nerealističen ali pa recimo nespoštljiv način?

    Niti najmanj, ker poznam Jana in je to nemogoče. In nemogoče je prav zato, ker je Jan delal ta film, in to zato, ker je hotel razbiti predsodke. Zato sem se tudi takoj odločil za ta film, ker zaupam Janu, in če on kaj zna, zna osvetliti človeka v vsakovrstnem trpljenju. Tako da se tega nisem bal, ravno nasprotno. Veselil sem se.

    Meni se zdi, da je humor način pripovedovanja resnice. Ko moj lik proti koncu reče, da je samo par dni trezen, pa je že nastala cela drama, tega ne reče, ker bi hotel biti smešen. Alkoholik, ki ne pije, je zelo zadržan in prestrašen, celo paranoičen.

    Kako je bilo z bolj komični oziroma samoironičnimi deli scenarija, ali je bilo potrebno veliko piljenja in preizkušanja različnih pristopov, da ste dosegli pravi učinek?

    Čisto absolutno nobenega piljenja ni bilo. Prav nasprotno smo poskušali igro čim bolj olupiti vsakršne obrti humorja, vsakršnih igralskih fint, humornih vzorcev, ironije, česarkoli. Tudi če se gledalcu zdi nekaj smešno, to ni bilo zato, ker bi lik hotel povedati nekaj smešnega. Ti liki so v stiski, in kar naredijo, naredijo v stiski, ker nimajo drugega izhoda. To je zunanjemu opazovalcu lahko smešno, ampak bistvo je, da se poskuša postaviti v njegovo kožo. Meni se zdi, da je humor način pripovedovanja resnice. Ko moj lik proti koncu reče, da je samo par dni trezen, pa je že nastala cela drama, tega ne reče, ker bi hotel biti smešen. Alkoholik, ki ne pije, je zelo zadržan in prestrašen, celo paranoičen. Ko nekaj popije, se sprosti in blekne vse tisto, kar je trezen zadrževal. Tako da ta njegov stavek ni štos, ni stand up, ampak ugotovitev stanja, argument, zakaj mora piti. Naš cilj ni bil humor, ampak nekatere stvari v življenju pač izpadejo smešno, tudi tiste najtežje. Življenje je včasih prav nesramno smešno, ko bi najmanj bilo treba.

    Poleg tega smo snemali v psihiatrični bolnišnici in bili potopljeni v tisto vzdušje. Videli smo te hale in sobe in hodnike, videli smo bolnike. Vmes je bil neki tamponski del, kamor nismo smeli stopiti, ampak smo pa drug drugega opazovali. Oni so opazovali nas norce, ki snemamo film, mi pa njih. Kdaj smo si tudi pomahali.

    Kot je na pogovoru z avtorji po portoroški projekciji dejala vaša soigralka Irena Kovačević, je skoraj vsakdo v ekipi imel družinske izkušnje s tovrstnimi primeri. Je to vplivalo na piljenje scenarija in zgodbe med ustvarjanjem filma?

    Ni ti treba biti raziskovalni novinar, da najdeš referenčni material za to temo. Gre za to, da si upaš o tem govoriti, uporabljaš vse reference, kar jih imaš iz svojega življenja. Poleg tega smo snemali v psihiatrični bolnišnici in bili potopljeni v tisto vzdušje. Videli smo te hale in sobe in hodnike, videli smo bolnike. Vmes je bil neki tamponski del, kamor nismo smeli stopiti, ampak smo pa drug drugega opazovali. Oni so opazovali nas norce, ki snemamo film, mi pa njih. Kdaj smo si tudi pomahali. Živeli smo v laboratoriju atmosfere, ki se nam je sama ponujala. Zato je tudi Jan hotel, da snemamo tam in ne v studiu v Vibi. Vse to prispeva h končni atmosferi in temu, da je videti čim bolj naravno, brez neke vnaprej pripravljene igre. To smo želeli ustvariti. Ne zagotavljam pa, da nam je uspelo.

    Alkoholizem je v Sloveniji družbeni problem, in čeprav zadnja leta statistike kažejo na vztrajno upadanje porabe, smo še vedno med državami z največjo porabo alkohola na polnoletno osebo. Glede na to, da je vsaka umetnost politična, ali se vam zdi, da Hotel Alkohol naslavlja to temo in kako?

    Ne bi rekel, da ima ta film neki politični angažma. Bi pa rekel, da se moraš, ko vidiš probleme, kot jih opisuje ta film, zmeraj vprašati: kaj je predzgodba? Ta pa je nujno del družbe in politike. Se pravi upoštevanost nižjega sloja, socialna neenakost, razslojenost, drugačne izhodiščne možnosti za različne ljudi in tako naprej. Film se s tem ne ukvarja, ampak nobeden od teh likov se ni takoj po rojstvu odločil za to življenje. To je zadnje, kar bi izbrali. In ko greš pri takih zgodbah nazaj, vedno najdeš družbeno-ekonomske vzroke. Ampak naš film se začne, ko že pride do tega, in hoče povedati samo, da ne obsojaj vnaprej, bodi odprt, ne ponižuj človeka, ki počne take stvari, ki jih ti zagotovo ne bi želel nikoli početi. Vprašaj se, kaj bi pa ti, ko ti ne bi preostalo nič drugega.

    Že vso kariero ste zaposleni v SNG Drama, ki je že nekaj časa v prenovi in deluje na nadomestni lokaciji v Šiški. Kako delujete tam?

    Ja, moramo, kaj pa hočemo. Igralci smo partizani. Lahko delamo tudi na dvorišču pred staro Dramo, pa bomo vseeno ustvarili nekaj dobrega. Takrat brezpogojno držimo skupaj. Se pravi, to ni vprašanje. Je pa res, da so to tovarniški prostori, ki še zdaleč niso bili zasnovani po gledaliških standardih. S tem mislim zaodrje, pa tudi sam oder. Vse je v eni hali pod pločevina­sto streho. Ko se ulije, moraš prav kričati, da se te sliši. Scen ne moremo obešati in premikati, tudi pod odrom nimamo prostora. To ni pravi teater, ampak začasna improvizacija. Za gledalce smo naredili kulise, da je vse videti, kot je treba, ampak to so vseeno kulise. Vsebinsko kljub temu delamo na široko, visoko in na globoko, enako, kot bi kjer koli. Mi smo Slovensko narodno gledališče Drama in delamo v takih predpotopnih razmerah. Gledalec tega ne bo opazil, ampak kulturno ministrstvo bi pa moralo.

    Igor Harb, foto Fivia

    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
    21. 10. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

    Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
    Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

    Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
    21. 10. 2026 | 11:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vrh gospodarstva

    Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

    Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
    Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

    Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
    Promo Delo 30. 10. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

    Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
    Promo Delo 27. 10. 2026 | 12:23
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kripto kot začimba, ki izboljša celoten portfelj

    Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
    27. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIK

    Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

    Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    S programsko opremo spreminjajo delo v laboratorijih

    BioSistemika je ponudnik analitske, diagnostične in raziskovalne programske opreme ter strateški partner pri digitalni preobrazbi laboratorijev.
    Milka Bizovičar 29. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Najboljša zaščita je tista, ki deluje, preden nastopi težava

    Kakšne so rešitve za bolniško odsotnost in kako se lahko zavarujejo finančne izgube pri samostojnih podjetnikih.
    Miran Varga 29. 10. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Prihodnost ni v tem, da bi ljudje plačevali manj, temveč pametneje

    Prihajata naročanje in plačevanje prek agentov umetne inteligence, ki delujejo v imenu uporabnikov, napoveduje Peter Bakenecker iz Mastercarda.
    Miran Varga 29. 10. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Lumarium

    Trimilijonska naložba je novi mejnik za Intro Lighting

    Lumarium je prostor za praktično izobraževanje o svetlobi.
    Milka Bizovičar 28. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Gregor BakovićintervjuHotel AlkoholJan Cvitkovičslovenski film

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Brazilija

    Poraženi Bolsonaro: Brazilijo sem zapustil, ker sem bil žrtev pregona

    Pobegli Flavio Bolsonaro je izrazil pripravljenost, da ponovno kandidira za predsednika.
    31. 10. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zlata žoga

    Znano, kako je za zlato žogo glasoval Staretov naslednik Aleš Potočnik

    Aleš Potočnik iz športne redakcije Televizije Slovenija je po dolgih letih zamenjal Andreja Stareta, ki se je upokojil.
    31. 10. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Razno
    Odprta kuhinja

    Martinovanja, zaradi katerih se je letos vredno odpraviti na izlet

    Od gradov in koprskih palač do Velike planine: izbrali smo martinovanja, ki letos ponujajo precej več kot le gos in mlado vino.
    31. 10. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poljska

    Na Poljskem vre – Tusk začel s »čiščenjem sodstva«

    Pred stavbo v Varšavi se je zbralo več sto protestnikov, med katerimi so bili tudi opozicijski poslanci.
    31. 10. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Župan proti vladi: kdo ima zadnjo besedo

    Čeprav je župan politično samostojen, je za reševanje ključnih izzivov nujno sodelovanje državo.
    31. 10. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Razno
    Odprta kuhinja

    Martinovanja, zaradi katerih se je letos vredno odpraviti na izlet

    Od gradov in koprskih palač do Velike planine: izbrali smo martinovanja, ki letos ponujajo precej več kot le gos in mlado vino.
    31. 10. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poljska

    Na Poljskem vre – Tusk začel s »čiščenjem sodstva«

    Pred stavbo v Varšavi se je zbralo več sto protestnikov, med katerimi so bili tudi opozicijski poslanci.
    31. 10. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Župan proti vladi: kdo ima zadnjo besedo

    Čeprav je župan politično samostojen, je za reševanje ključnih izzivov nujno sodelovanje državo.
    31. 10. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako izbrati kakovostnega izvajalca? Preverjene ponudnike najdete na 1818.si

    Pri prenovi stanovanja, menjavi ogrevalnega sistema ali izdelavi pohištva po meri lahko izbira izvajalca pomembno vpliva na potek celotnega projekta.
    Promo Delo 26. 10. 2026 | 09:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Se bliža konec vlaganja, kot smo ga poznali doslej? (foto in video)

    Od evropskega zaostajanja do kriptovalut in novih priložnosti za vlagatelje. Finančna ministra in vodilni predstavniki finančne industrije so v Zagrebu odprli tematike, ki zadevajo tudi Slovenijo.
    23. 10. 2026 | 12:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

    Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 13:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Finančni kompas
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko trgi zanihajo: je čas za ukrepanje ali za potrpežljivost?

    Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
    28. 10. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nemčija je blizu. Kdo vam lahko odpre vrata?

    Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

    Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
    15. 10. 2026 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dragocena sestavina, ki ji pravijo belo zlato (video)

    Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena.
    26. 10. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Prav ta odločitev lahko določi usodo vaših prihrankov

    Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dreame X60 Pro Ultra Complete: tudi skriti kotički ne ostanejo nedosegljivi

    Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VPRAŠANJE VARNOSTI

    »Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo