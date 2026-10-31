Zakaj Baković vedno znova pristane na robu?

Gregor Baković je eden najbolj prepoznavnih slovenskih igralcev, že od diplome je član SNG Drama, nekaj časa je bil zabaven televizijski kuhar, predvsem pa je uspešen filmski igralec, ki je pred kratkim prejel že drugo vesno – oziroma tretjo, če štejemo še njeno predhodnico s Slovenskega filmskega maratona. Trenutno ga lahko vidimo v kinu v filmu Hotel Alkohol scenarista in režiserja Jana Cvitkoviča, s katerim sta že pred tem posnela uspešnico Odgrobadogroba, enega redkih filmov, ki si je prislužil vseh pet zvezdic pri zloglasno strogem filmskem kritiku eminentnega britanskega Guardiana Petru Bradshawu. Baković v filmu Hotel Alkohol upodobi Baka, alkoholika, ki pristane na programu odvajanja v psihiatrični bolnišnici. Tam se spoprijatelji z narkomanko Medejo in psihičnim bolnikom Dragom, ki se spo­prijemata vsak s svojimi travmami, trojica pa se nekako dopolnjuje in uravnoteži, tako da se odločijo pobegniti na morje.

Dober teden je, kar ste prejeli vesno za glavno vlogo v filmu Hotel Alkohol, in to nedvomno zasluženo. A že vse od lanske premiere Belo se pere na devetdeset je za favorita veljal vaš kolega iz Drame Jurij Zrnec. Je nagrada presenetila tudi vas?

Ni mi še uspelo videti Belo se pere na devetdeset. Ga nameravam, ker nenehno slišim ljudi govoriti o njem. Nočem izpasti neveden ali se izmuzniti temu vprašanju, ampak absolutno nisem razmišljal o konkurenci – če bi se spustil v to, bi se nekako že štel za zmagovalca. Ampak tega ne počnem. Na internih projekcijah in od ljudi, ki so sodelovali pri filmu, sem sicer slišal pohvale in tudi komentarje, da si za to zaslužim vesno in podobno. Vseeno sem dovolj star, da sem se naučil ne živeti v nekakšnem oblačku, ker je potem zemlja zelo trda. Tako da si sploh nisem delal utvar in se tudi nisem pozanimal, kdo vse bi lahko bil kandidat, pogledal te filme in vse to. To se mi zdi neumno in škodljivo. Pravzaprav sem zdaj ob tem vprašanju sploh prvič pomislil, da bi na to lahko gledal tako.

V slovenskem filmu ste odigrali peščico glavnih vlog, vse so markantne in prikazujejo ljudi z družbenega roba. Kaj vas pritegne k tem likom?

Bolj je vprašanje, kaj režiserji vidijo na meni, da mi te vloge ponudijo. Verjetno nekaj domnevajo ali pa čutijo. Morda tudi zaradi tega, ker moja pojava verjetno ne izžareva nekega lepotnega pop zvezdništva, zmeraj pa izkazujem, da sem odprt za raznorazne probleme, take vsakdanje. In tako, najbrž domnevajo, jih znam prepoznati in potem skozi sebe prenesti v vlogo ter biti v tem prepričljiv. Z veseljem bi igral tudi popolnoma drugačne vloge. Ampak pri nas je na filmu že tako, da ne moreš veliko izbirati. Nimamo veliko filmov, ni veliko priložnosti, ogromno je igralcev in tako naprej. So mi pa take vloge zelo ljube, ker se mi zdi, da znam prebrati ljudi okoli sebe in vsakdanje probleme sodobne družbe – in bistvo je, da to potem prepoznam v sebi in prevedem skozi igro.

Ena najbolj nepozabnih filmskih scen – ne zgolj v vaši karieri, ampak v slovenskem filmu nasploh – je vaš ples v Ekspres ekspresu na glasbo Vivaldijevega Poletja. Tudi v Hotelu Alkohol imate dva prominentna plesna vložka, prvega pijanskega ob prepevanju Modrijanov, nato pa še zaključno sceno, postavljeno na glasbo Koala Voice. Kaj vas tako pritegne k plesu oziroma kaj režiserji vidijo v vas, da vam to ponudijo?

Ni mi bilo jasno, kaj je Igor Šterk (režiser filma, op. p.) takrat videl v meni, ampak zasluži si pohvalo. Ta scenarij je zelo oseben in on je nasploh zelo senzibilen človek in nekako me je videl v tej sceni. Je pa tudi res, da blazno rad plešem. Nisem profesionalec in nikoli se nisem ukvarjal s tem, enostavno rad plešem. Rad plešem na različno glasbo, na karkoli. Samo rečem: 'A, bom plesal. Super.' Ko sem kakih dvajset let po premieri gledal Ekspres, ekspres, me je presunilo, kakšen otrok je ta človek na platnu. Všeč sem si bil, kako plešem in kako se vidi, da rad plešem.

Še podvprašanje: ste kdaj razmišljali o sodelovanju v šovu Zvezde plešejo?

Ne.

Prizor iz filma Hotel Alkohol: Medea Novak, Gregor Baković, Drago Milinović. FOTO: Fivia

Snemali ste v Psihiatrični bolnišnici Idrija, kjer so vam odstopili cel trakt. Kakšna izkušnja je bila to?

Super, ker je Idrija super mesto, polno super ljudi. To so knapi in so vsi zelo odprti. Zraven mesta je ta psihiatrična ustanova, ampak nihče nima zadrege ali distanciranosti do tega. To je preprosto del njihovega vsakdana. Precej truda je bilo potrebnega, da smo pre­pričali bolnišnico za sodelovanje, ampak smo bili zelo odgovorni glede diskretnosti in upoštevanja pravil. To so resne stvari. In potem nam je začelo tudi osebje zaupati in smo se zelo dobro razumeli. Idrijčani pa so nas vzeli za svoje. Komaj čakam, da bomo imeli še tam projekcijo.

Film se osredotoči na tri ljudi med zdravljenjem, na alkoholika, narkomanko in psihičnega bolnika. Ali vas je kdaj skrbelo, da bi jih film prikazal na nerealističen ali pa recimo nespoštljiv način?

Niti najmanj, ker poznam Jana in je to nemogoče. In nemogoče je prav zato, ker je Jan delal ta film, in to zato, ker je hotel razbiti predsodke. Zato sem se tudi takoj odločil za ta film, ker zaupam Janu, in če on kaj zna, zna osvetliti človeka v vsakovrstnem trpljenju. Tako da se tega nisem bal, ravno nasprotno. Veselil sem se.

Meni se zdi, da je humor način pripovedovanja resnice. Ko moj lik proti koncu reče, da je samo par dni trezen, pa je že nastala cela drama, tega ne reče, ker bi hotel biti smešen. Alkoholik, ki ne pije, je zelo zadržan in prestrašen, celo paranoičen.

Kako je bilo z bolj komični oziroma samoironičnimi deli scenarija, ali je bilo potrebno veliko piljenja in preizkušanja različnih pristopov, da ste dosegli pravi učinek?

Čisto absolutno nobenega piljenja ni bilo. Prav nasprotno smo poskušali igro čim bolj olupiti vsakršne obrti humorja, vsakršnih igralskih fint, humornih vzorcev, ironije, česarkoli. Tudi če se gledalcu zdi nekaj smešno, to ni bilo zato, ker bi lik hotel povedati nekaj smešnega. Ti liki so v stiski, in kar naredijo, naredijo v stiski, ker nimajo drugega izhoda. To je zunanjemu opazovalcu lahko smešno, ampak bistvo je, da se poskuša postaviti v njegovo kožo. Meni se zdi, da je humor način pripovedovanja resnice. Ko moj lik proti koncu reče, da je samo par dni trezen, pa je že nastala cela drama, tega ne reče, ker bi hotel biti smešen. Alkoholik, ki ne pije, je zelo zadržan in prestrašen, celo paranoičen. Ko nekaj popije, se sprosti in blekne vse tisto, kar je trezen zadrževal. Tako da ta njegov stavek ni štos, ni stand up, ampak ugotovitev stanja, argument, zakaj mora piti. Naš cilj ni bil humor, ampak nekatere stvari v življenju pač izpadejo smešno, tudi tiste najtežje. Življenje je včasih prav nesramno smešno, ko bi najmanj bilo treba.

Poleg tega smo snemali v psihiatrični bolnišnici in bili potopljeni v tisto vzdušje. Videli smo te hale in sobe in hodnike, videli smo bolnike. Vmes je bil neki tamponski del, kamor nismo smeli stopiti, ampak smo pa drug drugega opazovali. Oni so opazovali nas norce, ki snemamo film, mi pa njih. Kdaj smo si tudi pomahali.

Kot je na pogovoru z avtorji po portoroški projekciji dejala vaša soigralka Irena Kovačević, je skoraj vsakdo v ekipi imel družinske izkušnje s tovrstnimi primeri. Je to vplivalo na piljenje scenarija in zgodbe med ustvarjanjem filma?

Ni ti treba biti raziskovalni novinar, da najdeš referenčni material za to temo. Gre za to, da si upaš o tem govoriti, uporabljaš vse reference, kar jih imaš iz svojega življenja. Poleg tega smo snemali v psihiatrični bolnišnici in bili potopljeni v tisto vzdušje. Videli smo te hale in sobe in hodnike, videli smo bolnike. Vmes je bil neki tamponski del, kamor nismo smeli stopiti, ampak smo pa drug drugega opazovali. Oni so opazovali nas norce, ki snemamo film, mi pa njih. Kdaj smo si tudi pomahali. Živeli smo v laboratoriju atmosfere, ki se nam je sama ponujala. Zato je tudi Jan hotel, da snemamo tam in ne v studiu v Vibi. Vse to prispeva h končni atmosferi in temu, da je videti čim bolj naravno, brez neke vnaprej pripravljene igre. To smo želeli ustvariti. Ne zagotavljam pa, da nam je uspelo.

Alkoholizem je v Sloveniji družbeni problem, in čeprav zadnja leta statistike kažejo na vztrajno upadanje porabe, smo še vedno med državami z največjo porabo alkohola na polnoletno osebo. Glede na to, da je vsaka umetnost politična, ali se vam zdi, da Hotel Alkohol naslavlja to temo in kako?

Ne bi rekel, da ima ta film neki politični angažma. Bi pa rekel, da se moraš, ko vidiš probleme, kot jih opisuje ta film, zmeraj vprašati: kaj je predzgodba? Ta pa je nujno del družbe in politike. Se pravi upoštevanost nižjega sloja, socialna neenakost, razslojenost, drugačne izhodiščne možnosti za različne ljudi in tako naprej. Film se s tem ne ukvarja, ampak nobeden od teh likov se ni takoj po rojstvu odločil za to življenje. To je zadnje, kar bi izbrali. In ko greš pri takih zgodbah nazaj, vedno najdeš družbeno-ekonomske vzroke. Ampak naš film se začne, ko že pride do tega, in hoče povedati samo, da ne obsojaj vnaprej, bodi odprt, ne ponižuj človeka, ki počne take stvari, ki jih ti zagotovo ne bi želel nikoli početi. Vprašaj se, kaj bi pa ti, ko ti ne bi preostalo nič drugega.

Že vso kariero ste zaposleni v SNG Drama, ki je že nekaj časa v prenovi in deluje na nadomestni lokaciji v Šiški. Kako delujete tam?

Ja, moramo, kaj pa hočemo. Igralci smo partizani. Lahko delamo tudi na dvorišču pred staro Dramo, pa bomo vseeno ustvarili nekaj dobrega. Takrat brezpogojno držimo skupaj. Se pravi, to ni vprašanje. Je pa res, da so to tovarniški prostori, ki še zdaleč niso bili zasnovani po gledaliških standardih. S tem mislim zaodrje, pa tudi sam oder. Vse je v eni hali pod pločevina­sto streho. Ko se ulije, moraš prav kričati, da se te sliši. Scen ne moremo obešati in premikati, tudi pod odrom nimamo prostora. To ni pravi teater, ampak začasna improvizacija. Za gledalce smo naredili kulise, da je vse videti, kot je treba, ampak to so vseeno kulise. Vsebinsko kljub temu delamo na široko, visoko in na globoko, enako, kot bi kjer koli. Mi smo Slovensko narodno gledališče Drama in delamo v takih predpotopnih razmerah. Gledalec tega ne bo opazil, ampak kulturno ministrstvo bi pa moralo.

Igor Harb, foto Fivia