Gregor Ravnik: Lahko noč, naša ulica

Se spomnite časov, ko so nas starši klicali naj pridemo domov, ko se na ulici prižgejo luči? Ko so bili dnevi dolgi, kolesa odložena ob robu pločnika, otroški smeh pa je odmeval med hišami do poznega večera ... Prav tja, v tiste brezskrbne trenutke, nas z ekskluzivnimi posnetki popelje tudi nova skladba z naslovom V naši ulici, ki jo kot prvo letošnjo z albuma Verjamem predstavlja pevec Gregor Ravnik. Njegova pomlad je še posebej pestra, saj po novem sodeluje tudi v oddaji Dobro jutro, s svojim glasom pa je obogatil tudi gledališko komedijo Zadnja večerja.

Ob večerih … so me starši klicali:

»Gregor, pridi domov – luči v naši ulici so se že prižgale.«

Naša ulica ...

zame danes pomeni predvsem občutek pripadnosti, prijateljstva in varnosti.

Ko pomislim na otroštvo ...

se zavrtijo spomini na vožnjo s kolesi, na igranje s prijatelji.

Poleti smo bili …

kar vsi ves čas na ulici. Tekli smo od hiše do hiše, igrali smo se in vmes ušpičili tudi kakšno vragolijo.

Spomnim se ...

kako sem kot otrok dobil svojo prvo kaseto. Na njej je bila pesem Lahko noč, Piran. Še danes je ena mojih najljubših slovenskih. Vedno jo rad zapojem tudi na odru.

Prvi avtogram …

sem dobil od Anike Horvat. Presrečen sem bil.

Gregorjevo …

imam rad, tudi zaradi imena. Nisem pa ga nikoli zares dojemal kot svoj mali-praznik.

Začenja se pomlad in …

vsi se na svoj način prebujamo.

Zimzelene melodije …

so me vedno spremljale.

Vsi živimo zelo hitro …

takšne pesmi pa so mogoče lahko majhen opomnik, da so ravno ti preprosti trenutki tisti, ki jih najbolj in najdlje nosimo s sabo v srcu.

Pesem V naši ulici ...

je poklon otroštvu, prijateljem in družini, ki mi je vedno stala ob strani. Malo je namenjena tudi meni, ker gre za lep spomin. Predvsem pa družini in prijateljem s katerimi sem odraščal in me še danes poznajo kot tistega živahnega in veselega Gregorja.