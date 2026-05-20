Od Obsedenosti do Minionov: Vaš vodnik po grozljivkah

Začelo se je s starodavnim prekletstvom Mumije, a zdaj se razvija v pravo Obsedenost. Še malo pa bo Dan razkritja in tudi Minioni so zraven. Gre seveda za grozljivke, ki bodo to pomlad preplavile kinodvorane, ampak za to oznako se skriva več, kot bi si mislili. Grozljivke so ena glavnih stalnic kinosporeda, saj imajo predvsem med mladimi zvesto občinstvo, vendar prihajajo v valovih in zdaj smo sredi enega večjih. To se ne vidi zgolj po številu filmov, temveč po njihovi raznovrstnosti in predvsem različnih pristopih. Poleg recimo temu klasičnih grozljivk, katerih cilj je prestrašiti gledalce in v njih vzbuditi odpor ali pa skozi to prikazati neko aktualno družbeno temo, bomo dobili tudi blockbuster v režiji Stevena Spielberga, vrača se parodija grozljivk Film, da te kap in celo Minioni se bodo spečali z pošastmi. Oglejmo si malo podrobneje.

Obsedenost (Obsession)

Obsedenost je ena najbolje ocenjenih grozljivk v zadnjem času, s kar 97 odstotki na agregatorju filmskih kritik Rotten Tomatoes in odličnimi ocenami tudi med gledalci. Zgodba je na videz preprosta: brezupni romantik Bear je že celo večnost zatreskan v svojo najboljšo prijateljico Nikki, ona pa, kot bi rekli Big Foot Mama, nanju gleda kot na »sam prjatla«. Nakar Bear dobi v roke igračko, ki je dejansko čarobni amulet, in ta mu uresniči željo, da bi se Nikki zaljubila vanj. Rezultat je takojšnji, a njena čustva se kmalu razvijejo v morilsko obsesijo. Film je po festivalski premieri moral nazaj v montažo, da je »primeren« za običajne gledalce.

Prihod v kino: 14. maja.

Potnik (Passenger)

Napovednik za Potnika nam pokaže, kako nevarno je menda potovati z avtom; tako vidimo, kako ob postanku sredi gozda izgine voznik, ob cesti pa se pojavlja srhljiva siva podoba, nekakšen demon z imenom Potnik. Film se očitno dogaja na cestah skozi gozdove in majhna mesta, odlikujejo pa ga tudi znana imena. Režiser André Øvredal je podpisan pod kultnima Lovcem na trole in Avtopsijo Jane Doe, glavna igralca Jacoba Scipia in Lou Llobell pa smo videli v Podlih fantih in seriji Temelji.

Prihod v kino: 21. maja.

Film, da te kap (Scary Movie 6)

Ko nas nekaj prestraši, se je treba nasmejati, in natanko to poskuša narediti Film, da te kap, ki v šestem delu iz nekega razloga spet nosi izvirno ime. Vrnili so se tudi nekateri ustvarjalci in del izvirne zasedbe, njihov cilj pa je norčevanje iz klišejev grozljivk. Prvi film iz leta 2000 je dal na tnalo filma Krik in Vem, kaj ste zakrivili lansko poletje, tako da je ob vrnitvi teh dveh franšiz povsem pričakovana tudi vrnitev Filma, da te kap. Ni pa še jasno, ali bo ponudil kaj dejanskega humorja ali njegovo popolno odsotnost, tako kot prejšnji iz 2013.

Prihod v kino: 4. junija.

Dan razkritja (Disclosure Day)

Steven Spielberg je eden največjih režiserjev vseh časov in z novim filmom se vrača k svoji priljubljeni temi stika z vesoljci. Doslej je pokazal dve prijazni možnosti, Bližnja srečanja tretje vrste in E. T. – vesoljček, in v Vojni svetov eno malo manj »prijazno«. Kakšni bodo vesoljci v Dnevu razkritja in kaj bodo prinesli človeštvu, še ni znano, a glede na podobe iz napovednika se zdi, da vesoljci niso nujno antagonisti (vsaj ne vsi), bo pa vsekakor precej strašljivih scen.

Prihod v kino: 10. junija.

Minioni in pošasti (Minions & Monsters)

Ja, med grozljivke so se uvrstili tudi Minioni, in ne zgolj zato, ker je mnogim staršem tako strašljivo prenašati navdušenje otrok nad rumenimi tepčki. Novi film je postavljen v Hollywood v 20. letih 20. stoletja, kjer so Minioni zvezdniki burlesk, ki se odločijo posneti komično grozljivko. Seveda se jim vse zalomi, ko prikličejo dejanske pošasti, ki nato na razne humorne načine poskušajo uničiti svet, Minioni pa jih morajo ustaviti.

Prihod v kino: 2. julija.

Grozljiva jesen

Poletje bo ponudilo nekaj predaha za družinske filme, a brez skrbi, takrat lahko ujamete Grossmannov festival fantastičnega filma in vina (8.–12. julij), jeseni pa na platna prihaja nov val groze. To pot z vrnitvijo filmov Zakleti, novim poskusom oživitve Nevidnega zla, sprehodom stripovskih junakov v grozljivke s Clayfaceom in za nameček še s ščepcem romantične magije, ki se bo zagotovo spet zalomila, ko se bosta Sandra Bullock in Nicole Kidman vrnili kot Čarovnici za vsak dan.