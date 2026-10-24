Gušti: Jemljemo se preveč resno

Moje pleme govori o tem, da bi morali stopiti skupaj, čeprav se zdi, da danes vsak vztraja pri svojem. Kdaj ste nazadnje imeli občutek, da smo kot družba stopili skupaj?

Večkrat, kot se zavedamo. Ko slovenski nogometaši dosežejo gol ali ko spremljamo uspehe Domna Prevca, smo vsi na isti strani. Tudi na koncertu slovenskega benda, ki dobro igra, znamo stopiti skupaj. Takšnih trenutkov je veliko, vendar jih morda premalo opazimo. Pesem je predvsem ogledalo družbe. Jemljemo se preveč resno, premalo se poslušamo in ne znamo se več uglasiti drug z drugim. Znamo pa še vedno marširati. Tehnika se razvija naprej, ljudje pa se vračamo v nekakšno plemensko skupnost, v kateri velja načelo: če ne bom jaz tebe, boš ti mene.

Živimo v času negativne selekcije. Ljudje, ki bi morali biti na položajih, pogosto niso, tisti, ki tam ne bi smeli biti, pa so. To opažam na različnih področjih, od glasbe in športa do politike. Glasni in močni postajajo pomembnejši od inteligentnih, ki se umikajo v ozadje. Ne znamo se več poslušati, ampak vpijemo drug na drugega. Tudi internet je pripomogel k temu, da lahko vsak pove svoje mnenje, ne glede na to, ali ima kaj povedati. Ne vem, kako bi to uredili, vem pa, da če imam jaz prav, še ne pomeni, da se motiš ti.

Težko je nekoga prepričati, da je pesem dobra, če tako ne čuti. Na začetku mu je všeč skoraj vse, kar napišeš, pozneje pa bi želel stvari povsem drugače. To sem doživel tako pri sodelovanju z Gregom Skočirjem kot s Polono Kasal. Takšno prepričevanje pobere veliko energije.

Pravite, da se ljudje jemljejo preresno. Vi se pa ne?

Seveda se jemljem resno, zlasti ko gre za glasbo. Ne izdam singla, za katerega mislim, da ni dober. Želim ustvariti kakovosten izdelek, ki ima sporočilo. Ne bom pa se prepiral z nekom, ki mu moja glasba ni všeč. Vsak ima pravico do svojega okusa. Tudi če glasbeni uredniki pesmi ne bodo vrteli, se ne bom z njimi prepiral. Komad sem izdal in mu želim srečno pot. Tudi oni imajo svoje razloge.

Za videospot ste izbrali kurente, kaj vas je pri njih tako pritegnilo?

Kurent je prispodoba plemena. Je ena najbolj karizmatičnih slovenskih podob, obenem pa ima vlogo preganjanja zime. Zdi se mi, da potrebujemo kurente, ki bi pregnali zaslepljenost, temo in zatohlost, v katero drsi naša družba. V tem smislu so odlična metafora.

Preden sva začela intervju, ste mi povedali, kako vas je umetna inteligenca prinesla naokoli. Lahko rečeva še kakšno o tem?

Slišal sem pesem, ki mi je bila všeč, potem pa mi je sin povedal, da jo je ustvarila umetna inteligenca. Bil sem presenečen, kako dobro zveni. Nekaj časa sem poslušal še druge pesmi na tem kanalu, a mi je hitro postalo dolgčas. Umetna inteligenca lahko marsikaj naredi zelo lepo in brezhibno, vendar ji manjka žar, čustvo, tista iskrica, zaradi katere glasbo poslušamo spet in spet. Sprva te lahko preslepi, ker je vse tako zlikano, a se tega hitro naveličaš. Zato se umetne inteligence ne bojim. Še vedno verjamem, da ima človeško ustvarjanje večjo težo.

Kdo pa v resničnem življenju sestavlja vaše pleme?

Najprej moja družina, potem prijatelji, bend in glasbeniki, s katerimi sodelujem. Rad se družim z ljudmi, s katerimi igram nogomet. Imam več različnih družb, ki niso povezane samo z glasbo. Pomembno mi je, da se lahko z ljudmi pogovarjam in razpravljam o različnih temah. Ni nujno, da imamo enaka politična stališča, pomembno pa je, da so razumni in da se znamo poslušati. To so ljudje, ob katerih se dobro počutim in s katerimi si želim ostati povezan.

Ko pogledate svojo kariero od začetkov do danes, kaj vas najbolj preseneča pri Guštiju takrat?

Bil sem zaprisežen roker. Garažni zvok mi je pomenil vse in takrat si ne bi znal predstavljati, da bom nekoč ustvarjal bolj sofisticirano pop glasbo. Verjetno bi se bil pripravljen celo stepsti, če bi mi to kdo napovedal. Z leti sem se spremenil. Po več albumih s podobnim zvokom sem začutil, da me to omejuje, zato sem začel iskati druge poti. Danes nimam več predsodkov do posameznih zvrsti. Všeč mi je vse, kar je dobro narejeno. Tudi v narodnozabavni glasbi ali t. i. cajkah se najdejo dobre pesmi. Ni nujno, da je to moja glasba, lahko pa v njej prepoznam kakovost.

Kmalu bosta v Stožicah na Soundclashu nastopili skupini Big Foot Mama in Siddharta, boste tam?

Verjetno bom šel, ja.

In kako se je za vas obiskovanje koncertov svojih nekdanjih kolegov v teh letih spremenilo?

Ko jih gledam v živo, bi najraje stopil na oder z njimi. V studio pa se k podobni glasbi ne bi več vrnil. V njej sem se izpraznil, in ko sem odšel od Big Foot Mame, sem se odločil, da želim početi še kaj drugega, tudi če to pomeni nastopanje na manjših odrih. Na prejšnje obdobje gledam z nostalgijo. Ko vidim, kako množica poje moje stare pesmi, se mi zdi veličastno. Nikoli si nisem predstavljal, da bodo postale zimzelene. Nekatere so se tako zasidrale v slovensko glasbeno zavest, da jih danes igrajo celo na veselicah. Ljudje mi pošiljajo posnetke, na katerih narodnozabavni ansambli igrajo Nisem več s tabo, Črn tulipan in druge pesmi. Neverjetno se mi zdi, da so prišle do občinstva, ki se je nekoč zdelo precej oddaljeno od našega sveta. Nimam nič proti, nasprotno, to me navdušuje.

»Fant­je iz Joker Out so nadarjeni, znajo igrati in pisati pesmi, pa tudi poslovno plat kariere dobro obvladajo. V naših časih smo bili veseli že, če smo dobili pogodbo z založbo in nas je vrtel radio. Šele pozneje smo se začeli spraševati, kaj smo podpisali, kakšne so naše obveznosti in pravice. Mladi danes pogodbe preberejo in vedo, kaj jim pripada. To je velika razlika,« pove Gušti. FOTO: Voranc Vogel.

Kdaj vas še kak vaš komad povsem presune, ujame nepripravljenega?

Pred kratkim smo praznovali 90-letnico Osnovne šole Vita Kraigherja, ki sem jo obis­koval jaz, pred menoj tudi moj oče, tja so hodili tudi Kris in drugi moji otroci. Pred leti sem za šolo napisal himno, pri izvedbi pa je sodeloval bend, ki je nastal iz Krisove takrat­ne skupine Apokalipsa, pozneje uveljavljene kot Joker Out. Na slovesnosti smo jo spet zaigrali, zbor pa jo je zapel. Ko sem videl, da otroci na odru pojejo pesem, ki sem jo napisal pred leti, in da se jim pridružuje še občinstvo, me je skoraj zlomilo. To je bil zelo čustven trenutek, ki ga ne bom pozabil. Pesem ni bila nikoli zares predvajana, poznajo jo predvsem učenci te šole. Prav zato mi toliko pomeni. Rekli so mi, da se bomo spet srečali ob stoti oblet­nici, in z veseljem bom prišel.

Z Alenom Steržajem in Tomijem Megličem sem ob napovedi njihovega koncerta klepetala o marsičem, tudi o tem, ali in kako je drugačna nova generacija rokerjev. Vaš sin Kris je del skupine Joker Out, kako razlike med rokenrolom danes in nekoč vidite vi?

V marsičem je podobno. Tudi danes so v zaodrju dekleta, pijača in zabava. Razlika je predvsem v organizaciji in razmerah. Včasih smo dobili skoraj nič hrane in kislo vino, danes je vse na precej višji ravni. Tudi prizorišča so se spremenila. Nekoč smo igrali na tako imenovanih rock veselicah, danes so to klubi in produkcija je veliko bolj dodelana. Včasih smo nastopali pozno v noč, potem pa se s Primorske s kombijem odpeljali domov in prispeli šele ob petih ali šestih zjutraj. Tudi tehnične razmere so bile drugačne. Igrali smo v večnamenskih dvoranah, kjer je med koncertom včasih zmanjkalo elektrike, ker napeljava ni prene­sla ozvočenja in luči. Vse je bilo bolj naivno in romantično. Danes je glasbena industrija bolj organizirana. Spremenil se je tudi način, kako glasba pride do občinstva. Joker Out so po izdaji albuma v Križankah oboževalce že po nekaj dneh slišali peti nove pesmi. Ko smo mi izdali Črn tulipan, smo na odziv občinstva čakali precej dlje. Današnji glasbeniki imajo zaradi družbenih omrežij bistveno hitrejši stik z oboževalci. Obenem so mlajši glasbeniki bolj izobraženi in bolje poznajo svoje pravice. Fant­je iz Joker Out so nadarjeni, znajo igrati in pisati pesmi, pa tudi poslovno plat kariere dobro obvladajo. V naših časih smo bili veseli že, če smo dobili pogodbo z založbo in nas je vrtel radio. Šele pozneje smo se začeli spraševati, kaj smo podpisali, kakšne so naše obveznosti in pravice. Mladi danes pogodbe preberejo in vedo, kaj jim pripada. To je velika razlika.

Kako živčno pa ste spremljali vremensko sago za Bežigradom pred junijskim koncertom Joker Out?

Ker je bilo čez dan zelo vroče, sem se odločil, da bom prišel šele na koncert. Dogajanje sem spremljal in si poskušal predstavljati, kako hudo mora biti Krisu in drugim fantom, ker bi jim nevihta lahko odnesla koncert, za katerega so se pripravljali vse leto. Bil sem zelo vesel, da se je na koncu dobro izteklo. Bilo je veliko vode, vendar se nikomur ni nič zgodilo in koncert je uspel. Sam sem vse spremljal precej mirno, želel sem si le, da bi fantje vse skupaj prenesli. Verjamem, da jim je bilo težko, a so se dobro držali.

Glasba je lahko tudi varen prostor za stvari, ki jih človek težko pove naravnost. Tudi za vas? Ali Chantal v vaših skladbah kdaj prepozna kaj, česar ji sami niste povedali?

Glasba je čudovit filter, skozi katerega lahko izraziš čustva, ne da bi koga neposredno napadel ali užalil. Srečen sem, da imam talent za pisanje in da lahko ustvarjam tisto, kar želim povedati. Tudi sporočilo pesmi Moje pleme sem izrazil skozi glasbo. Ni mi treba na družbenih omrežjih vpiti na ljudi ali se z njimi prepirati. V pesmih lahko govorim o ljubezni, družbi, sreči ali veselju. Glasba mi omogoča, da izrazim svoje misli na način, ki lahko nagovori tudi druge. To se mi zdi njena največja prednost.

Se obeta kakšen zanimiv duet? Seveda vas tudi povezujemo s tem.

Nikoli ne načrtujem dve ali tri leta vnaprej. Če se pojavi kdo in se ujameva, če najdeva skupno energijo in pot, sem za. Ne bi pa se verjetno lotil še enega celotnega albuma z drugim izvajalcem, saj je sodelovanje lahko zelo naporno. Težko je nekoga prepričati, da je pesem dobra, če tako ne čuti. Na začetku mu je všeč skoraj vse, kar napišeš, pozneje pa bi želel stvari povsem drugače. To sem doživel tako pri sodelovanju z Gregom Skočirjem kot s Polono Kasal. Takšno prepričevanje pobere veliko energije. Kljub temu sem res ponosen na Big Foot Mamo in projekt Gušti in Polona. Oba sta slovenski glasbeni sceni veliko dala. Če se torej pojavi pravi človek za posamezno pesem in se ujameva, zakaj ne?