Naša kinolestvica: Hudičevka in Michael pred vsemi novostmi

Hudičevka v Pradi 2 je obdržala prvo mesto iz prejšnjega vikenda, na drugem mestu pa prav tako ostaja biografska glasbena drama Michael, ki kritikov ni navdušila, gledalcem pa to očitno ni kaj dosti mar. Filma sta skupaj privabila več kot polovico vseh gledalcev, ki jih je ta vikend zašlo v slovenske kinodvorane. Vseh gledalcev ta vikend je bilo19.390, kar je dobrih pet tisoč manj kot prejšnji vikend.

Za uspešno prvo dvojico so se zvrstile tri novosti vikenda: Mortal Kombat 2, nadaljevanje filma, zasnovanega po videoigri, dokumentarec o metalski skupini Iron Maiden in nenavadna otroška kriminalka, kjer se v vlogi detektivov znajdejo ovce: Ovce detektivke. Na osmo mesto je uspelo priti še eni novosti, biografskemu filmu Preklinjam o možu, ki ima Tourettov sindrom in nenadzorovano žali in preklinja svojo okolico, kar se včasih konča s komedijo, a žal pogosto tudi s tragedijo.

Še vedno pa so med deseterico največja uspešnica te sezone, če ne že tudi leta, Ohcet, najuspešnejši animirani film ta hip, Super Mario Galaktični film, in edina grozljivka med deseterico Mumija: Film Leeja Cronina.