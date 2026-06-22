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    Igor Gajič: Ljudi je težje nasmejati kot spraviti v jok

    Ljubo Bohinc je odložil svoj predpasnik, serija Ja, Chef! se je končala. V pogovoru se je nazaj ozrl eden od dveh režiserjev serije, prekaljeni televizijec Igor Gajič. Kaj pa ga čaka v prihodnje? Najpomembnejši projekt je vedno naslednji projekt, pravi.
    »Če bi imel željo po večji pozornosti, bi verjetno študiral igro« v smehu pove Igor, ko ga vprašamo, če je prijatelju Juriju Zrnecu kdaj zavidal slavo. FOTO: Jože Suhadolnik. 
    Galerija
    »Če bi imel željo po večji pozornosti, bi verjetno študiral igro« v smehu pove Igor, ko ga vprašamo, če je prijatelju Juriju Zrnecu kdaj zavidal slavo. FOTO: Jože Suhadolnik. 
    Teja Roglič
    22. 6. 2026 | 07:00
    11:50
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Ja, Chef! je bil dolg projekt. Katerega čustva je največ, ko se konča tako obsežno delo? Veselja? Ponosa? Izpraznjenosti? Tudi malo strahu, kaj sledi?

    Projekt je bil res izjemno intenziven in naporen, ampak se na srečo tega nisem zavedal skoraj do samega konca snemanja – konkret­no do zadnjih nekaj snemalnih dni. Skupaj smo imeli okoli 240 snemalnih dni in vsak je bil kot mali maraton. Vsak dan kak akcijski prizor, kaj se razbije, jaha se konja, izumiti je treba kak zahteven rekvizit, narediti verjetno, da se poruši strop kuhinje, nad katero živi star tečen stric (Rifle), konec novembra posneti prizor, v katerem glavni igralec pade v mrzlo Ljubljanico, vse skupaj pa se dogaja poleti, in podobno. Utrujenost me je ujela, ko smo snemali res zahteven množični prizor – poroko, na kateri so bili zbrani skoraj vsi igralci in za katero je bilo za snemanje zelo malo časa. Takrat sem se vprašal, kako sem zdržal tak tempo ves ta čas. Snemanje sem vseeno izpeljal profesionalno. Zdržal sem še nekaj dni, nato pa – korona. Ko je konec takšnega snemanja, pa bi vseeno ponovil vse še enkrat. Snemanja so največkrat najlepši del celotnega procesa, ko enkrat prideš do njih, so vsa potrjevanja projektov, pogovori o proračunih, predprodukcija in neskončni sestanki že za teboj. Končno delaš pravo stvar. Seveda pa konec snemanja ne pomeni konec dela. Čakale so me še postprodukcija, montaža in finalizacija oddaj. Režiserjevo delo poteka, dokler ne odda zaključene epizode za predvajanje.

    Dandanes je svet poln paradoksov – po eni strani je vse bolj občutljiv na malenkosti, po drugi pa popolnoma brezbrižen do groznih stvari. Si ne znam razložiti.

    »Pri svojem delu vedno vso pozornost usmerjam v trenutni projekt. Zdaj je to izključno serija Ja, Chef! Ko se bo končalo snemanje, se bom posvetil naslednjemu koraku v karieri,« ste mi dejali pred štirimi leti. Kako in kam torej naprej?

    Kot sem omenil, sama snemanja so najlepši del. Pogovarjanja o projektih in priprave na nove projekte pa so nekaj, kar zahteva čas. Sploh za tako velike projekte. Nekaj stvari se mora sestaviti, poklopiti, nekaj mora biti tudi sreče, da dočakajo zeleno luč. Moj odgovor tokrat bo: »Še vedno vso pozornost usmerjam v trenutni projekt. In za vsakega se bom potrudil, da bo na enaki ali še višji ravni kot pretekli, saj menim, da je najpomembnejši projekt – naslednji projekt. Trenutno so ti projekti montaže, režije oddaj, dogodkov, kratkih in komercialnih filmov, če pa bodo v prihodnje na področju režije televizijskih serij ali morda spet na kakšnem bolj odgovornem delovnem mestu, tudi prav.«

    Kaj bi bil vaš sanjski projekt, če proračun in omejitve ne bi obstajali?

    Če bi izbiral v svojem osnovnem poklicu – režiji, bi glede na preteklo delo ostal v žanru komedije. Sam najraje spremljam vrhunske tuje serije, kot so na primer Pokličite Saula (Better Call Saul), Veliki pokovci (Big Bang Theory), The Bear, The Studio ... Štiri popolnoma različne serije – a imajo nekaj skupnega – briljant­no napisane scenarije. Najraje bi torej delal serijo v žanru komedije z vrhunsko ekipo scenaristov.

    Vaše ime takoj povežemo z Jurijem Zrnecem, Katarino Čas in drugimi znanimi igralci. Ali je zaradi tega dogovarjanje za nove projekte lažje, ker televizije ali produkcijske hiše vedo, kakšna zvezdniška ekipa navadno pride z vami?

    Če bi bil to recept, bi gledalci lahko gledali ogromno zanimivih novih serij. To smo že nekajkrat dokazali. Projektov ne bi zmanjkalo … V realnosti ni tako preprosto. Sploh ker pri nas težko govorimo o množici televizij ali platform, ki producirajo lastni igrani program. Je pa kontinuiteta dela bistvena za večjo uspešnost in višjo kakovost, ampak je žal težko uresničljiva.

    »Naj pomislim, kateri od igralcev v resnici doma tudi kaj skuha. Jurij je kar specialist – kar se vidi recimo na posnetkih, ko seklja zelenjavo. V restavracijah visoke kuhinje je to eden od pogojev za iskanje novih kuharskih talentov – rezanje drobnjaka ali čebule. Tako da bi ta del preizkušnje Jurij z lahkoto opravil,« pravi Gajič. FOTO: Pop TV. 
    »Naj pomislim, kateri od igralcev v resnici doma tudi kaj skuha. Jurij je kar specialist – kar se vidi recimo na posnetkih, ko seklja zelenjavo. V restavracijah visoke kuhinje je to eden od pogojev za iskanje novih kuharskih talentov – rezanje drobnjaka ali čebule. Tako da bi ta del preizkušnje Jurij z lahkoto opravil,« pravi Gajič. FOTO: Pop TV. 

    Jurij je tudi vaš dolgoletni prijatelj, bili ste zraven ob Viktorjih, ki so ga izstrelili med zvezde, skupaj ste ustvarjali oddajo As ti tud not padu?!, zdaj nekaj let serijo Ja, Chef!, enkrat ste mi dejali: »Zrnec je samo eden.« Kako sta ločevala oziroma ločujeta prijateljstvo in poslovni odnos, je bilo to sploh potrebno?

    Z Jurijem se poznava od zgodnjih otroških let, ko sva oba trenirala športne plese. Skupaj sva posnela tudi film za sprejemne izpite na AGRFT – on kot igralec in jaz kot režiser in oba sva bila isto leto sprejeta – Jurij na igro in jaz na TV in filmsko režijo. V tem času sva posnela tudi nekaj vaj – ena bolj odmevnih je bila FI-efekti, vaja iz montaže, v kateri se že kažejo tudi zametki poznejših skečev oddaje As ti tud not padu?! vključno z ekipo. Nekaj prireditev, ki sva jih izpeljala, je imelo tudi kar lep odziv – recimo podelitev letnih akademijskih nagrad zlatolaska, na kateri je prvič zablestel Jurij; zanimivo, režirala sva jo skupaj z Markom Naberšnikom, sorežiserjem Ja, Chefa! Ker sva z Jurijem ob delu skupaj prebila toliko časa, oba točno veva, katere kvalitete premoreva, in si zaupava. Včasih je dovolj samo pogled in je obema vse jasno. Še odgovor na vprašanje o ločevanju zasebnosti in posla – ker se pri delu vidiva več, kot se na primer vidim v tistem času s svojo soprogo, nama ni nič čudnega, če se daljša obdobja tudi ne vidiva. Se pa vsekakor pokličeva. Najraje, ko se pripravlja kak nov izziv.

    Ste si kdaj vsaj za trenutek zaželeli zvezdništva, ki je »doletelo« njega?

    Ne. Po svoje je to moj privilegij. Če bi imel željo po večji pozornosti, bi verjetno študiral igro (smeh).

    Katera televizijska vloga pa bi bila za Jurija popolna zdaj, v tem obdobju njegovega življenja in kariere?

    Pa, Bohinc mu je bil kar pisan na kožo. Sam ga takoj vidim v nadaljevanju.

    Pravijo, da te najbolj mladega ohranja, če se ne gledaš preveč v ogledalo. Mislim, da je v tem nekaj resnice, ja.

    Jurij mi je pred časom v intervjuju govoril o tem, kaj je najbolj smešno njemu, in omenil anekdoto s snemanja: »Zadnjič je na primer Bojan Emeršič na snemanju Ja, Chefa! odlično padel čez koš za smeti. Z Jernejem Kogovškom sva se tako smejala, da smo komaj posneli. Včasih se še zjutraj na balkonu smejim takim rečem. Kdaj na snemanju tudi jokam od smeha. To me poboža, rečem si, da zato to delamo.« Kaj pa nasmeji vas?

    Popolnoma se najdem v tem. Nikoli ne bom pozabil recimo trenutkov, ko sva pisala skeče in v nekem momentu iskala prave besede … In jih pilila toliko časa, da so sprožile salve smeha. Tudi po nekaj minut smeha … Redki trenutki, ker delo pri komediji ni tako smešno, ampak ko se zgodijo, je ves trud poplačan.

    Ja, Chef! je bil med drugim izjemno priljubljen med mladimi gledalci, vedno novimi generacijami, ali to tudi ekipo igralcev in ustvarjalcev ohranja mlado?

    Pravijo, da te najbolj mladega ohranja, če se ne gledaš preveč v ogledalo. Mislim, da je v tem nekaj resnice, ja.

    Če bi morali izbrati enega igralca iz serije za svojega osebnega kuharja, koga bi izbrali?

    Hm. Naj pomislim, kateri od igralcev v resnici doma tudi kaj skuha. Jurij je kar specialist – kar se vidi recimo na posnetkih, ko seklja zelenjavo. V restavracijah visoke kuhinje je to eden od pogojev za iskanje novih kuharskih talentov – rezanje drobnjaka ali čebule. Tako da bi ta del preizkušnje Jurij z lahkoto opravil. Zdravko (Mario Ćuliberk) zna recimo peči prave neapeljske pice. Sicer pa sem tudi sam kar dober v kuhinji.

    Kako pa pri takšni seriji veste, da je prizor posnet in da ni treba reči: »Gremo še enkrat«?

    Produkciji je to kar povzročalo težave, saj sem snemal prizore, dokler nisem bil popolnoma prepričan, da imam vse, kar potrebujem, da lahko v montaži prizor sestavim v skladu z osnovnim merilom, ki sem si ga zadal. Včasih smo zato morali kje drugje pohiteti, ampak sam sem hotel ohranjati raven kakovosti.

    V zadnjem času na svojem facebooku objavljate »restav­rirane« skeče iz oddaje As ti tud not padu?! Zakaj ste se odločili za to?

    Na začetku nisem veliko razmiš­ljal o tem. Pripravljal sem svoj »showreel« in sem iskal materiale. Malo sem pogledal po spletu in opazil, da je večina posnetkov porazne kakovosti, in sem se začel malo obremenjevati, ali smo res dajali take slabe izdelke v program. No, resnica je, da je takrat televizija oddajala v drugi kvaliteti kot danes (SD–HD). In še večino posnetkov je nekdo nekam posnel s televizije in potem naložil na splet. Nekateri imajo tudi po milijon in več ogledov … Moj profil ni komercialen in nimam nič od tega. Ampak nekje obstaja vsaj različica v dostojni kakovosti.

    Lado Bizovičar in Jurij Zrnec v oddaji As ti tud not padu?! FOTO: Pop TV.
    Lado Bizovičar in Jurij Zrnec v oddaji As ti tud not padu?! FOTO: Pop TV.

    Kako so se ti skeči »postarali«, kako so prestali test časa?

    Meni se zdijo še danes aktualni. Še vedno jih z veseljem pogledam. V njih se še vedno čuti naboj, ki smo ga takrat ujeli.

    Je humor danes bolj občutljivo področje kot pred dvajsetimi leti?

    Dandanes je svet poln paradoksov – po eni strani je vse bolj občutljiv na malenkosti, po drugi pa popolnoma brezbrižen do groznih stvari. Si ne znam razložiti. Sam sem se vedno trudil, da bi ljudem s svojim delom polepšal trenutek, jim za nekaj časa spremenil razpoloženje – in težko razumem, kako se nekateri znajdejo v tem, da drugim povzročajo zlo. Je pa tudi dosti težje nasmejati ljudi, kot jih spraviti v jok.

    Bralci nas večkrat sprašujejo, zakaj oddaje As ti tud not padu?! niso nikjer na voljo v celoti, niti na kakšni plačljivi platformi. Nam lahko vi poveste, zakaj?

    Tega pa ne bi vedel. Za odgovor na to vprašanje predlagam, da se obrnete na izvršnega producenta Matjaža Stražišarja.

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    Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
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    Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

    Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
    18. 6. 2026 | 10:43
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

    Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
    16. 6. 2026 | 13:46
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    KULTURA

    Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

    Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:21
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    Gospodarstvo  |  Novice
    GOSPODARSTVO

    Kaj zadržuje Slovenijo?

    Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:51
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    Gospodarstvo  |  Novice
    RAST

    Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

    Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
    16. 6. 2026 | 09:35
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    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

    Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
    17. 6. 2026 | 08:00
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