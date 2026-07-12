Iza Klemenčič: Ljubezen ni nekaj, kar bi lahko sestavil po naročilu

»Dva neznanca se prvič srečata v studiu, kjer imata na voljo sedem minut za pogovor. Po sedmih minutah pogovora nastopi trenutek resnice. Vsak od sodelujočih ima na voljo le sedem sekund, da sprejme odločitev – bi šel na zmenek ali ne?« Tako na kratko zveni opis oddaje. Kaj pa še lahko poveste?

Koncept smo zasnovali po številnih pogovorih o sodobnem svetu zmenkov in načinih, kako danes spoznavamo nove ljudi. Vsi vemo, da se je v času digitalizacije to močno spremenilo. Hkrati so se spremenili tudi naši ideali, merila in pričakovanja, ki pogosto delujejo proti nam. Vse našteto je v današnji družbi postavljeno izredno visoko, pogosto nad pragom realnega. Raziskovanje te tematike je bilo izredno zanimivo. Novodobno zmenkarjenje si zasluži epilog, ki bo zdaj v obliki oddaje predstavljen v formatu 7 minut do zmenka. Vsekakor se vračamo k spoznavanju na tradicionalni način, neznanca se srečata v živo, v ospredju je intuicija in predstava je resnična. Zanimalo nas je tudi, koliko časa v resnici potrebujemo, da pri nekom začutimo kemijo oziroma ugotovimo, da si nadaljevanja ne želimo. Pogosto se že v prvih nekaj minutah razkrijejo stvari, ki nas bodisi popolnoma pritegnejo bodisi odvrnejo. Koncept smo zgradili okoli sedemminutnega pogovora – dovolj dolgega, da lahko dva neznanca navežeta stik, si postavita vprašanja, ki se nam zdijo pomembna, in dobita prvi vtis drug o drugem. Skrivna sestavina so vprašanja, ki jih izdelamo za vsak par posebej. Veliko bo vprašanj, ki si jih običajno ne izmenjujemo na prvih zmenkih oziroma odgovore dobimo šele, ko smo že nekaj časa v zvezi. Ravno zaradi tega pričakujemo, da bodo pogovori zelo zanimivi, intenzivni, iskreni in zagotovo tudi humorni. Pogovoru sledi sedem sekund za odločitev, ko morata oba brez dodatnega premisleka in pojasnjevanja odgovoriti na preprosto vprašanje: bi šla na zmenek ali ne?

Ko odstraniš filtre, dolga dopisovanja in možnost, da tedne ali mesece ustvarjaš popolno podobo o sebi, ostane samo osebni stik. To je za nekatere osvobajajoče, za druge pa tudi nekoliko strašljivo.

Zakaj ravno sedem minut in sedem sekund? Je to (pravljična) številka, ki je dobra za televizijski format, za par ali za vse?

Število sedem ima že dolgo poseben, skoraj pravljičen pomen, zato smo ga želeli vključiti v format. Sedem minut se nam je zdelo ravno prav – dovolj, da dva človeka naredita prvi vtis, odkrijeta nekaj drug o drugem in začutita, ali med njima obstaja iskrica, in dovolj, da pusti gledalca v pričakovanju. Sedem sekund za odločitev pa simbolizira zaupanje prvemu občutku. Takrat ni več časa za analiziranje ali tehtanje vseh možnosti, temveč odloča intuicija. Tudi trije pari na epizodo niso naključje. Tempo oddaje ostaja živahen, vsak par dobi dovolj prostora za svojo zgodbo, hkrati pa se znotraj ene epizode zvrsti več različnih osebnosti, pogledov na ljubezen in nepredvidljivih razpletov. Takšna dinamika tudi dobro odraža način, kako danes spremljamo vsebine – hitro, a še vedno z željo po pristnih zgodbah.

Pravite, da v času, ko se številna poznanstva začnejo prek aplikacij in omrežij, oddaja v ospredje postavlja osebni stik. Kakšne odzive sodelujočih pričakujete?

Pričakujemo različne odzive, predvsem pa si želimo iskrenosti. Ko odstraniš filtre, dolga dopisovanja in možnost, da tedne ali mesece ustvarjaš popolno podobo o sebi, ostane samo osebni stik. To je za nekatere osvobajajoče, za druge tudi malo strašljivo. Verjamemo pa, da bodo prav zaradi tega čustva bolj pristna. Nekateri bodo presenečeni, kako hitro lahko z nekom začutiš povezavo, drugi bodo ugotovili, da kemije ni. In tudi to je popolnoma v redu. To je ne nazadnje bistvo zmenkov. Najbolj si želimo, da bi sodelujoči odšli z občutkom, da so bili lahko točno to, kar so – brez pretvarjanja, brez filtriranja in brez pritiska, da morajo igrati neko vlogo. Če jim oddaja omogoči pristno izkušnjo in morda odpre vrata novemu poznanstvu, smo dosegli svoj namen.

Vemo, da pri tovrstnih šovih pogosto sodelujejo psihologi, kako bo tu?

Psihologi na prvem zmenku pri večini zagotovo niso zaželeni. (smeh) Pari se pri nas srečujejo v varnem, prijaznem in nadzorovanem okolju. Smo zavzeta ekipa »ženitnih posrednikov«, ki se v svojo vlogo postavijo podobno kot prijatelji, ki nekomu organizirajo zmenek na slepo. Vsako prijavo skrbno preberemo, z vsemi kandidati opravimo avdicijo in jih poskušamo čim bolje spoznati. Na podlagi njihove energije, osebnosti, vrednot in želja nato iščemo čim boljše ujemanje. Seveda se zavedamo, da popolne formule za ljubezen ni in da se ne more ujeti vsak par. Ravno to pa je del čara – kemije ni mogoče predvideti ali ustvariti na silo. Naš cilj ni, da bi ustvarili popolne pare na papirju, ampak da bi ljudem omogočili priložnost za iskreno prvo srečanje.

Kupida boste torej igrali vi?

Vlogo Kupida bom prevzela jaz skupaj z ekipo svojih malih Kupidov. Pri oblikovanju parov čim bolj upoštevamo njihove želje, pričakovanja in vrednote. Ob tem pa se zavedamo, da ljubezen ni nekaj, kar bi lahko sestavil po naročilu. To ni »zgradi si svojega popolnega partnerja«, ampak resnično življenje, v katerem se srečajo resnični ljudje – pogosto z zelo visokimi ali idealiziranimi pričakovanji. Naš cilj je ustvariti pare, pri katerih vidimo potencial za iskreno povezavo. Pri tem se opiramo na pogovore s kandidati, njihove osebnosti, energijo in seveda tudi intuicijo. Včasih je prav občutek tisti, ki pove več kot dolg seznam želja in meril.

7 minut do zmenka na ekrane prihaja jeseni. FOTO: Planet TV.

Kakšno odgovornost ima ustvarjalec oddaje, ko v ospredje postavi ljudi, ki si želijo najti partnerja in so morda tudi ranljivi? Ker ne gre za resničnostni šov, ki traja več tednov, bo verjetno manj tistih, ki jih bolj kot ljubezen zanima slava …

To je bila ena največjih odgovornosti že pri razvoju formata. Ljudje, ki pridejo v oddajo, niso liki, ampak resnični ljudje, ki si iskreno želijo partnerja. Prav zato smo se trudili ustvariti okolje, v katerem se bodo počutili varno, spoštovano in sproščeno. Verjamemo, da bodo v oddajo prihajali predvsem ljudje, ki jih zanima pristno spoznavanje, ne pa medijska prepoznavnost ali slava. Ker format ni klasičen večtedenski resničnostni šov, je tudi motivacija sodelujočih drugačna. Vsakega kandidata želimo predstaviti v najboljši mogoči luči. Zavedamo se, da je že samo dejstvo, da stopiš pred kamere in svojo odločitev deliš z vso Slovenijo, pogumno dejanje. Zato je naša odgovornost, da do vseh sodelujočih pristopimo spoštljivo in jim omogočimo pozitivno izkušnjo – ne glede na to, ali se na koncu odločita za zmenek ali ne. Oddaja 7 minut do zmenka je za naše kandidate varno medijsko pojavljanje. Po nastopu v njej se bodo lahko brez težav in posledic vrnili v svoje vsakdanje življenje.

Slovenci smo še vedno malo bolj zadržani. Verjetno tudi zato, ker je Slovenija majhna in imamo pogosto občutek, da se vsi med seboj poznamo ali da bo nekdo, ki ga poznamo, oddajo zagotovo gledal. Zaradi tega je odločitev za prijavo precej pogumna.

Prijave za oddajo že sprejemate, kakšni so odzivi?

Prijav je že veliko, kar nas zelo veseli. Prijetno nas je tudi presenetilo, kako različni so prijav­ljeni – tako po starosti kot po življenjskih zgodbah. To potrjuje, da si ljudje še vedno želijo pristnih stikov in novih načinov spoznavanja. Prepričani smo, da bo zanimanje še dodatno naraslo, ko bo oddaja konec poletja zaživela na televiziji. Ker gre za popolnoma nov format, si mnogi še težko predstavljajo, kako bo vse skupaj videti v praksi. Ko bodo ugotovili, da gre za preprost, iskren in zabaven koncept, verjamemo, da se bo za sodelovanje odločilo še več ljudi. Zelo spodbudni so tudi odzivi na omrežjih. V prvih 30 dneh je naš profil dosegel približno 500.000 ljudi, kar nam daje dodatno potrditev, da je zanimanje za takšen format veliko. Naša naloga pa je, da vsakemu prijavljenemu poskušamo najti čim boljše ujemanje in mu omogočimo priložnost za resnično povezavo.

Smo Slovenci v takšnih oddajah bolj ali manj pogumni ali spontani kot drugi? Veljajo pri nas kakšne specifike?

Slovenci smo še vedno malo bolj zadržani. Verjetno tudi zato, ker je Slovenija majhna in imamo pogosto občutek, da se vsi med seboj poznamo ali da bo nekdo, ki ga poznamo, oddajo zagotovo gledal. Zaradi tega je odločitev za prijavo precej pogumna. Obenem se mi zdi, da pri nas še vedno obstaja nekaj stereotipov o resničnostnih oddajah. Mi želimo pokazati, da je lahko tudi televizijski format preprost, spoštljiv in iskren ter da je v ospredju resnično spoznavanje dveh ljudi, ne ustvarjanje drame. Posebnost našega formata je tudi to, da imaš na voljo le nekaj minut, da narediš prvi vtis. Seveda si vsak želi pokazati svojo najboljšo plat, vendar verjamemo, da se ravno v tako kratkem času pogosto najbolj pokaže, kdo si v resnici. Velikokrat spontani trenutki povedo več kot dolg pogovor.

Koliko boste sodelujočim sugerirali, kaj vprašati v sedmih minutah, ki so jim na voljo?

Vprašanja postavljamo mi. Prvo vprašanje vedno dobi dekle, izpiše se na tablici pred njo. Sestavimo jih specifično na vsak par posebej, glede na vnaprej pripravljene profile o sodelujočih. Imamo pa tudi možnost, da kandidat že na avdiciji pripravi dve vprašanji, ki bi ju rad postavil. Med oddajo smo pozorni, da se vprašanja lepo stopnjujejo, od prebijanja ledu pa vse do vprašanj, ki jih po navadi ne bi zastavili na prvem zmenku. Nobeno pa ni takšno, da bi kogar koli osramotilo, res niso nič težkega, upam si trditi, da so postavljena na način, da lahko v sedmih minutah presodiš, ali je oseba nasproti tebe dejansko prava zate, tudi zunaj studia in ne samo na papirju.