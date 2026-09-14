Iztok, Vid in Domen Valič: Pospravljajo in dajejo v izložbo

Že pred leti sem se večkrat z vsakim posebej, z Domnom in Vidom pa tudi na skupnih intervjujih pogovarjala o tej predstavi … Zdaj je končno tu. Zakaj prav zdaj?

Iztok: Čisto na začetku sem jaz govoril: »Naredimo nekaj skupaj.« Potem je prišlo obdobje, ko je vse potihnilo, nato pa nenadoma obdobje, ko je Vid prevzel stvar v svoje roke, za njim pa se je z navdušenjem pridružil tudi Domen. Jaz sem bil še najmanj navdušen, ker se mi ne ljubi več toliko, ampak se mi je zdelo zanimivo, vredno. Mene je prepričalo, da sta onadva prevzela pobudo.

Vid: Kako rada me imata, si je mislil.

Iztok: Ne to, da me imata rada, ampak da končno nekaj delata. (smeh)

Domen: Vid je prevzel pobudo zaradi sebe, javnomnenjske raziskave so namreč pokazale, da ljudje več ne vedo, kdo je, zdi se jim, da ga nikjer več ni in da nič ne dela. Potreboval naju je.

Vid: Ja, pomagala mi bosta, da se vrnem med slavne ljudi. Največja tragedija za najinega očeta pa je bila, da septembra ne more na barko in na morje. To je edina slaba stran te skupne predstave.

Iztok: To je veliko žrtvovanje.

Vidva pa nista ničesar žrtvovala?

Vid: Ne.

Domen: Ne. Vedno je pravi čas za neko stvar, kajne? Ideja se mora najprej vsaditi, potem pa se stvari sestavijo. Ko se je ta ideja pojavila, smo bili vsi še polno aktivni, potem je šel čez nekaj let oče v pokoj, vmes smo delali tu in tam, zdaj pa je ravno pravi čas, da naredimo svojo komedijo. In tudi ko sva midva gostovala z Boksarskim srcem, so naju ljudje spraševali: »Kdaj boste vsi trije skupaj kaj naredili?« Očitno je torej tudi med občinstvom želja, da nas enkrat vidi vse skupaj na odru. Dajmo to narediti.

Vid: Želja vseh treh, ki so to rekli.

Se zdaj zaradi snovanja predstave veliko več vidite?

Vid: To je bil glavni razlog, da sem bil za. Rekel sem: ne ljubi se mi družiti z njima zasebno, bolje je, da delamo skupaj in ob tem še kaj zaslužim.

Domen: In da se nam ni treba pogovarjati o novih stvareh, ampak samo o tekstu, ki je napisan, kajne?

Vid: Šalo na stran, vsi smo igralci, zakaj ne bi šli na oder in skupaj kaj naredili? Imamo zelo podobna načela, zelo podobne vrednote. Kaj hočemo sporočiti svetu v času, v katerem živimo in ki ga vsi dojemamo na precej podoben način? Tako je nastala predstava Dediščina, ker je naš cilj spomniti ljudi: hej, mogoče pa denar ni tako pomemben, mogoče so pomembnejši ljudje okoli nas.

Ja, naslov je Dediščina. Kateri od vaju pa je podedoval kaj, če govorimo o talentu?

Domen: Nastopava vsak v svoji veji, oba se rada ukvarjava s komedijo – Vid v svojem žanru stand upa, jaz v svojem gledališkem žanru – in to je neposredna dediščina očeta, ki je že prej to dobil od svojega očeta.

Vid: Gledali smo Oprah, pa je rekel: »Kaj je to zdaj ena Ofra?« Jaz sem poslušal Axla Rosa, pa je bil ves čas »Haksel, Haksel«. Ta zafrkancija je pripeljala do tega, da sem se tudi jaz začel norčevati. Enako vidim pri svoji hčerki. Ker se šalim z njo, je zdaj tudi ona začela odgovarjati, si izmišljati besede, stavke in tako naprej. Jaz sem od očeta podedoval tudi lasišče, Domen očitno ne.

Domen: Skalpna dediščina se temu reče. Ampak, oči, raje ti povej, za katero stvar je škoda, da je nisva podedovala.

Iztok: Različna sta, včasih me spominjata na mojega očeta, včasih name, včasih tudi na kakšnega drugega sorodnika iz naše družinske linije. In to je zanimivo gledati. Smisel za gledališče, nastopanje in humor se pretaka po vseh naših žilah. Nianse so seveda različne, kar je običajno. Ko smo začeli delati, bi se lahko tudi hitro spričkali, ker vsi trdno stojimo vsak na svojem prostoru, ki se mu reče ego. Ego je pri vseh treh zelo močan, zlasti takrat, ko kdo uveljavlja idejo, za katero je prepričan, da je čudovita. To velja tudi zame. A že ko sem z Domnom prvič delal Boksarsko srce, sem ugotovil, da ju preprosto moram obravnavati kot kolega profesionalca, ki jima povem, kaj mi ustreza in kaj ne. In tako je nastalo nekaj, kar daje našemu skupnemu delu posebno prednost. Naša različnost postaja vrednota predstave. Vsak nekaj prinese s svojega zornega kota. Zelo bom vesel, če bo predstava uspela in bo ljudem v veselje. Ampak jaz sem že dobil vse, kar sem hotel. Dobil sem to, da delamo skupaj, to je zame največ.

»Naš cilj je spomniti ljudi: hej, mogoče pa denar ni tako pomemben, mogoče so pomembnejši ljudje okoli nas,« pove Vid. FOTO: Jani Ugrin.

V družinah obstaja spomin, ki ni vedno enak pri vseh. Se vam je pri nastajanju predstave zgodilo, da ste se nekega dogodka vsi trije spominjali popolnoma različno?

Domen: Ja, iskali smo dogodke, ki bi jih lahko uporabili v predstavi, in pri enem, ki ga na koncu sicer nismo vključili, smo ugotovili, da smo si ga zapomnili vsak po svoje …

Vid: Bila sva majhna, Domen je že dolgo tečnaril, da hoče v lunaparku voziti avtomobilčke, ki se zaletavajo …

Domen: No, na kratko – končalo se je z nesrečo in šivanjem. Spominjamo pa se vsak drugače.

Vid: Najbrž bi mama lahko najbolj objektivno povedala. Pa je sploh ni bilo tam.

Domen: Še bolj zdaj vemo, kako hitro lahko ob nerazumevanju druge strani nastane prepir. In to smo seveda na zabaven, zanimiv, hudomušen način vpletli v predstavo. Vsak od nas treh je nekaj dodal. Zato je to fuzija, taka prijetna mešanica.

Vid: Zmešanica. Jaz sem še trdil, da ne moremo delati samo gledališča, samo navadne predstave, moramo vplesti tudi dinamičnost iz sveta stand upa.

Družinske šale so pogosto smešne predvsem tistim, ki družino poznajo. Kako ste našli ravnovesje, da je predstava vaša, hkrati pa se lahko v njej prepozna tudi nekdo, ki Valičev sploh ne pozna?

Vid: Zadeti moraš nekaj, za kar čutiš, da je smešno vsem. Tudi meni se kdaj zgodi, da pripovedujem kakšno zgodbo, meni se zdi strašno smešna, ljudem pa ne.

Iztok: Ja, s tem imamo najpogosteje probleme, ko je njemu nekaj zelo smešno, nama pa ne. Midva kakor tega ne razumeva. (smeh)

Vid: Te teme, odnosi med brati in sestrami, dediščina, to je blizu vsem. Kako so že nekje napisali? »Javno se bosta pulila za dediščino.« In dejansko se bova.

Iztok: Lahko povem, kako me je klicala kolegica? Telefon mi je trikrat zazvonil, nato utihnil, pogledam – znanka iz mladosti, prijateljica. Pa sem jo vprašal: »Zakaj si tako hitro nehala? Saj niti do telefona ne morem tako hitro priti.« In je rekla: »Nisem si upala vztrajati, ker so me prijateljice spraševale, ali si še živ. Ker si menda umrl in se tvoja sinova zdaj kregata za dediščino.«

Vid: Niti naslova niso prebrali do konca.

Končno pa ste že v PR-sporočilu razjasnili, kdo je kateri Valič in kako je v sorodu s kom. Ste namreč del razvejane rodbine, mnogi so v umetniških poklicih. Ste to zapisali, ker ste siti, da morate vedno odgovarjati na ta vprašanja?

Vid: Tako je. Samo zato. Tega vprašanja imamo dovolj.

Domen: Ja, s tem vprašanjem se ukvarjamo že vrsto let. Ker je žal Dare nedavno preminil, Aleš je dobil Borštnikov prstan, mi pa začenjamo svojo komedijo, se nam je zdelo smiselno: dajmo to takoj napisati. Da bo tudi tistemu, ki mogoče ni prebral kakšnega intervjuja, takoj jasno in bo na pravi poti.

Domen: Vid je prevzel pobudo zaradi sebe, javnomnenjske raziskave so namreč pokazale, da ljudje več ne vedo, kdo je, zdi se jim, da ga nikjer več ni in da nič ne dela.

Kako pa v takšni družini najdeš svojo identiteto?

Iztok: Velikokrat so nas zamešali, ljudje ne poslušajo, ne berejo …

Domen: Ko sem končeval akademijo in bil še čisto na začetku kariere, sem bil malo občutljiv, ko so mi rekli kar Vid ali pa: »Greš po bratovih stopinjah.« Vid se je takrat že vzpostavil kot stand up komik in TV-voditelj.

Vid: Kar je smešno, ker on je bil igralec, jaz pa stand up komik in voditelj, tako da … kakšne stopinje?

Domen: Identiteta je v tebi. Ko sam pri sebi vzpostaviš, kdo si in kaj delaš, te nič več ne more zares užaliti ali spraviti v slabo voljo. Pa tudi na začetku sem bil zaposlen v gledališču, Vid je bil v stand upu … Nikoli nisem čutil, da mi odžira identiteto.

Vid: Jaz sem bil pa vedno naivno samozavesten in mi je bilo čisto vseeno, kaj si ljudje mislijo. Vedel sem, kaj delam, in to je bilo to. Če mi je kdo rekel: »O, Peter Poles« ali »O, Denis Avdić«, tega nisem jemal kot napad nase, ampak samo kot – aha, očitno je malo zamešal.

Iztok, zdaj ste tudi dedek, to je verjetno popolnoma drugačna vloga kot biti oče. Sladka, ker več razvajaš in manj vzgajaš.

Iztok: Kadar dobim avdienco pri princeski, z veseljem opazujem, kako raste in se razvija. To je največji užitek – gledaš naslednji rod, kam gre to malo bitje, kaj razume, kako gleda na svet. To se mi zdijo čudovite stvari. Potem seveda čakaš, da bo toliko stara, da ti jo bodo lažje pustili in bo lahko šla tudi kam s tabo. Tako gre življenje naprej. In to je nekaj najlepšega. To je smisel. Lahko sem srečen, da se mi to dogaja. Zelo sem hvaležen usodi, da ima Vid hčerko in da bo Domen imel sina.

Iztok, kaj pa vas učita Vid in Domen?

Iztok: Spodbujata me k večji predrznosti. Očitata mi, da sem preveč lepo vzgojen.

Vid: Obziren.

Iztok: Ali imata čisto prav ali ne, je pa druga stvar.

Vid: No, včasih je treba reči bobu bob.

Iztok: Ne, včasih lahko rečeš bobu, da je odebeljen fižolček.

Je ta predstava priložnost, da si poveste kaj, česar si sicer ne?

Vid: To bomo pa še videli. Scenarija še nismo napisali do konca, tako da mogoče še kaj pride ven. Ampak večinoma smo si vedno vse povedali zelo odkrito in iskreno.

Iztok: Zelo bom vesel, če bo predstava uspela in bo ljudem v veselje. Ampak jaz sem že dobil vse, kar sem hotel.

Mislila sem tudi na lepe stvari …

Vid: Ne, samo travme smo raziskovali. Lepe stvari pa držimo v sebi, tako da ne vemo. (smeh)

Domen: Vsi trije pišemo, vsak se spomni nečesa in na to spomni še druga dva. Kot da bi pospravljali omaro s spomini, gledali, kaj vržemo stran in kaj obdržimo za naprej.

Vid: Pospravljamo in dajemo v izložbo.

Iztok: Delamo pa tudi prostor za nove spomine.

Se veselite voženj na nastope, skupnih kosil in večerij pred predstavami?

Iztok: Predvsem voženj. Kosil in večerij ne bo, ker bo Vid vedno zamujal, jaz bom eno uro prezgodaj, Domen bo nekje vmes. Na koncu bo pa Vid spet hitel domov.