Jakov Jozinović: Ljubljana, kaj je bilo to?

Jakov Jozinović, komaj 20-letni fant iz Vinkovcev, je čez noč postal glasbeni fenomen in evforija je pretekli konec tedna dosegla tudi Slovenijo. V petek in soboto je napolnil Areno Stožice, čeprav ima le dve svoji pesmi, ostale skladbe, ki jih izvaja, so priredbe, a očitno to publike ne moti, še več, prvi koncert je skoraj razprodal že v prvi uri – 10.000 vstopnic je pošlo v trenutku po začetku prodaje, dvorana pa je bila oba večera povsem polna. Prvi večer v Ljubljani se mu je na odru pridružil Bojan Cvjetićanin iz skupine Joker Out, drugi večer pa Nina Pušlar.

In čeprav naj bi bil glasbeni fenomen po imenu Jakov Jozinović nekaj, kar zanima samo mlade, struktura obiskovalcev obeh ljubljanskih koncertov kaže, da ni nujno tako, zabavali so se namreč pripadniki različnih generacij. Razlog za to je verjetno, da so mnoge skladbe, ki jih izvaja, nastale precej pred njegovim rojstvom. Hiti Oliverja Dragojevića, Dina Merlina, Đorđa Balaševića, Zlatana Stipišića Gibonnija, Petra Graša in še mnogih glasbenih zvezd v njegovi izvedbi so jih očitno več kot prepričale.

In kdo torej je hrvaški mladenič? Prvič je medijsko pozornost pritegnil leta 2018, ko je nastopil v oddaji Zvjezdice. Leta 2021 je nastopil v oddaji Supertalent, kjer je z izvedbo pesmi Bohemian Rhapsody navdušil žirijo in občinstvo ter se uvrstil v polfinale, svetlo prihodnost zvezde, ki bo osvojila srca najstnic, mu je tam napovedala hrvaška pevka Maja Šuput. Prava slava pa je Jakova čakala na družabnih omrežjih, preboj mu je prinesel tiktok, kjer so njegove čustvene interpretacije pesmi različnih glasbenih legend dosegle milijonske oglede.

Dobil je ogromno oboževalcev, seveda pa tudi kar nekaj kritikov, saj je doslej izdal komaj dve avtorski pesmi, mnogi se sprašujejo tudi o tem, kako dolgo lahko traja kariera nekoga, čigar repertor sestavljajo hiti drugih izvajalcev. Sam pa pravi, da uspeh ni naključje, kar se mu zdaj dogaja, je izpolnitev sanj in plod trdega dela. Dejal je tudi, da se je, ko je v svojem nabiralniku naletel na prve negativne komentarje, odločil, da jih preprosto ne bo več bral. Prepričan je, da je to najboljše za njegovo mentalno počutje. Starejši generaciji pa še sporoča, da morda samo ne razume, da mu ni bilo treba imeti najprej petsto pesmi, preden bi se sploh lahko začel predstavljati ljudem, občinstvo ga je sprejelo že s prvo in drugo pesmijo. Kmalu naj bi izdal tudi album z avtorskimi skladbami.