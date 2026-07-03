Jani Brajkovič: Kar se dogaja na kolesih in okrog njih, je pač odraz današnje družbe

Tadej Pogačar v tokratno dirko po Franciji vstopa kot prvi favorit in lovi svojo peto lovoriko. Se vam zdi, da je letos še bolj kompleten, kot je bil ob prejšnjih zmagah, oziroma kaj bi lahko bil letos njegov največji izziv?

Na Touru so zmeraj izzivi, ki jih mi doma mogoče niti ne vidimo. Zmeraj se lahko zgodi padec, lahko pride bolezen, kakršna koli nesreča, tehnična težava in to lahko za sabo potegne veliko, na koncu tudi mogoče odnese zmago. Ampak kakor vemo, so zdaj v kolesarstvu, še posebno če pogledamo ekipo UAE, stvari tako dobro urejene, da zmanjšajo možnosti za napake in podobne incidente. Pri Tadeju izziva ne vidim v tekmecih, ampak predvsem v tem, kako ostati cel in zdrav. Glede na to, kot ste rekli, kako kompleten je že od začetka sezone, se mi zdi, da bi mu samo poškodba, padec ali bolezen preprečili zmago.

Kaj menite, so tisti, ki zdaj prihajajo z dirke po Švici, v dobrem tekmovalnem ritmu? So mogoče bolj spočiti tisti, ki so to dirko izpustili? Kateri imajo prednost?

Rekel bi, da je to skoraj nepomembno. Ali so nastopili na Dofineji ali v Švici, Liègeu, po Sloveniji, je skoraj nepomembno, saj so kolesarji sposobni opraviti tako dober trening, da se jim, ko pridejo na Tour, sploh ne pozna, da nekdo na primer ni dirkal tri tedne ali da Remco ni dirkal dva meseca. Še najmanj to potrebuje Tadej, prišel bo v pravem ritmu, ne glede na dirko v Švici.

Po drugi strani je Jonas Vingegaard pred dobrim mesecem tri tedne vozil Giro. Je lahko to ovira, da na Tour ne bi prišel dovolj svež?

Da, lahko je velika. Če pogledamo statistično, mislim, da je Marco Pantani leta 1998 zmagal na Giru in Touru, potem je Alberto Contador leta 2011 poskusil isto, zmagal je na Giru, na Touru pa je bil peti. Ni mu šlo, zadnji teden je bil videti, kot da vozi z ročno zavoro, edino Tadej je bil po Giru na Touru še boljši. Sam nimam podrobnejših informacij o Jonasu, tako da se mi zdi mogoče, da bi mu Giro dal nekaj, česar mu sam trening morda ne bi. Mogoče je tudi, da bo drugi ali tretji teden začel čutiti utrujenost z Gira. Je pa res, da Jonas na Giru ni imel hude konkurence in da vseh pomembnih etap ni vozil povsem na polno. Zasledil pa sem celo trditve, da Vingegaarda ne bo niti med prvimi tremi.

Dva liderja takega kalibra, kot sta Lipowitz in Remco, nikoli ne moreta sodelovati na taki dirki, to je nemogoče. Nekaj bodo diplomatsko izjavili, ampak da bi eden dirkal za drugega, tako kot Domen Novak pomaga Tadeju, se ne bo nikoli zgodilo.

Če greva od Visme k Red Bullu: razglasili so, da imajo dva kapetana, Remca Evenepoela in Floriana Lipowitza, kar se zdi malo nenavadno – po eni strani Lipowitz, razen tokratne dirke po Sloveniji, sploh še nima omembe vrednih lovorik, po drugi pa Remco vsakič odpove na gorskih etapah. Kako vi gledate vse to?

Kot vidim jaz, niso imeli druge izbire. Dva liderja takega kalibra, kot sta Lipowitz in Remco, nikoli ne moreta sodelovati na taki dirki, to je nemogoče. Nekaj bodo diplomatsko izjavili, ampak da bi eden dirkal za drugega, tako kot Domen Novak pomaga Tadeju, se ne bo nikoli zgodilo. In to je čisto razumljivo. To so kolesarji, ki so plačani tri, štiri, pet milijonov evrov za to, da nekaj pokažejo. V Red Bullu imajo Lipowitza, ki je bodoča zvezda, poleg tega na svojih ramenih nosi celotno Nemčijo, ki od njega pričakuje ogromno. Lani je pokazal potencial, stopničke na Touru so dosežek. Remco pa je že kar nekaj časa v kolesarstvu in je tudi pokazal ogromno. Tudi on je že bil tretji na Touru, res pa v zadnjem času nima opaznejših rezultatov. A ne morejo ga kar pustiti doma, to bi zelo razburilo belgijsko javnost. Torej so morali sprejeti to, kar imajo, na koncu pa bo tako ali tako cesta določila, kdo je kje. Že šesta etapa prinaša konkreten klanec, 19 km klanca, ampak je 3,7 odstotka povprečnega naklona, tam se bo že pokazalo, kje je kdo. Moje mnenje je, da bo verjetno Lipowitz pred Remcom.

Mi je pa zelo zanimivo, kako hitro vsi pozabijo, kako velik kolesar je Roglič, kaj je dosegel.

Po drugi strani so Primoža Rogliča pustili doma. Je bila odločitev, da ga ne vzamejo na Tour, prava?

Dobro vprašanje. Kakor vem, že na začetku sezone ni bil v načrtu za Tour, ampak samo za Vuelto in so se tega držali. Sam ne vem, ali je hotel iti na Tour ali ne, ampak navsezadnje je tudi kolesarstvo posel, kjer je treba, če hočeš dobiti denar, nekaj pokazati. Pa najbrž si tudi v ekipi niso želeli še tretjega človeka z nekimi svojimi cilji. Lipowitz, Remco in Roglič sicer lahko dirkajo skupaj, ampak ne bodo umirali drug za drugega, to je čisto razumljivo. Kar je Primož Roglič dosegel v svoji karieri, še dolgo ne bo nihče ponovil, razen seveda Pogačarja. Mi je pa zelo zanimivo, kako hitro vsi pozabijo, kako velik kolesar je Roglič, kaj je dosegel. Na splošno je težko, če se identiteta kolesarja in tudi človeka gradi na velikih dosežkih, ker ko teh ni, je lahko zelo težko, tedaj se začnejo dvomi, strah, in ko se pojavi še sram, se iz tega zelo težko izvlečeš. Naenkrat ostaneš sam. Hkrati pa se kolesar začne še bolj zapirati pred drugimi, v javnosti nosi masko, kar ga še dodatno obremenjuje. Večina ljudi od zunaj tega ne more razumeti, sam pa vidim, kako hitro se kolesarja pozabi in kako hitro se ga potem potepta. Večina ljudi športnike podpira, dokler dobijo nekaj od njih, dokler se lahko pohvalijo z njimi. Sam pa bi si želel, da so ob njih takrat, ko je dobro in lepo, pa tudi takrat, ko ni, da bi se zavedali, da so tudi športniki čustveni. Ne gre za to, da se ti nekdo smili, ampak da si sočuten, da sočustvuješ z njim, ko stvari niso take, kot bi športnik rad, da so.

Tadej Pogačar bo lovil že peto lovoriko Dirke po Franciji. FOTO: uradna stran Tour de France

Kaj pa kolesarji mlajše generacije, denimo Isaac Del Toro ali Paul Seixas? Ima kdo med njimi realno možnost, da doseže kaj velikega?

No, najprej je treba definirati, kaj je to nekaj velikega. Če so stopničke veliko, bi Del Toro to lahko dosegel. Saj navsezadnje je bil Adam Yates leta 2023 tretji, pa je ves Tour vlekel za Pogačarja. Da, tudi Seixas ima potencial. Za kaj res velikega pa menim, da kolesar v teh letih niti fizično, niti čustveno, niti mentalno ni pripravljen na tako vojno. Pri 19-letniku čelni reženj še ni toliko razvit, da bi lahko nadziral čustva oziroma prenašal ta pritisk. V Decathlonu, kakorkoli gledamo, niso imeli druge izbire, kot da Seixasa pošljejo na Tour, saj je letos že ogromno pokazal. A mogoče je napaka, da ga novinarji že kujejo skoraj v prvaka Tour de France, pa ni nujno, da sploh kdaj bo. Videli smo, kako je leta 2019 Egan Bernal osvojil svoj prvi Tour, takrat so mnogi rekli, da jih bo še pet, pa ni nobenega več. Sam menim, da je prezgodaj, da mladi kolesarji že pri 16 letih živijo življenje izkušenega profesionalca.

Kako pa gledate na uvodni ekipni kronometer, ki je tokratna novost Toura? Če prav razumem, bo vseeno vsak kolesar dobil svoj čas, ne bo ekipnega časa.

Sam menim, da bi vsak Tour ali vsaka tritedenska dirka morala imeti ekipni kronometer, ker se tako pokaže še en del moči oziroma same organizacije, usklajenosti kolesarjev. Ker tudi če imaš na papirju najboljše kolesarje, ni nujno, da so najhitrejši na ekipnem kronometru, kjer je potrebna urejenost in usklajenost kolesarjev. Je pa ta razlika, kot ste omenili, da je prej štel čas četrtega kolesarja, torej, so prvi štirje morali ostati skupaj. Tu v Barceloni pa je zanimiv zadnji vzpon, tam se bo vsaka ekipa pripravila na to, da bo katapultirala svojega liderja. Ali bo to Tadej ali kdo drug? A razlike bodo tu še majhne.

Dirka po Franciji: od 4. do 26. julija

Po drugi strani so dali v dve etapi, 19. in 20., slavni vrh Alpe d'Huez, kar na papirju deluje zelo brutalno.

Alpe d'Huez je ikonični klanec, ki sem ga prevozil tudi sam. Sam po sebi ni najtežji, Galibier, Tourmalet in drugi klanci so meni osebno mogoče težji, ampak Alpe d'Huez ima poseben pomen v kolesarstvu. Tam je tudi največ navijačev, prelaz je že nekaj dni prej nabito poln in ljudje se tam zabavajo in veselijo in navijajo.

Organizatorji pravijo, da so traso zasnovali tako, da bi se Tour odločil šele v zadnjem tednu. Verjamete temu ali mislite, da bo Pogačar, kot je lani dejal Hvastija, napadel prej in razliko naredil že pred zadnjim tednom?

Da, oni lahko razmišljajo in načrtujejo, a dirko naredijo kolesarji. In če je ekipa UAE dobra in samozavestna in se Tadej dobro počuti, bo seveda poskusil ustvariti razliko, tukaj ne bo taktiziranja v smislu, da bomo pa na zadnjih štirih etapah delali razliko. Sam pričakujem nekaj razlike že do šeste etape in potem večjo v etapi, ki bo pred drugim dnevom počitka. Torej konec drugega tedna bo bolj ali manj jasno, kdo je v igri.

Odlika pri UAE se mi zdi, da je v ekipi zelo jasna hierarhija, da Pogačar izbere ljudi, ki jim zaupa. Vsakdo ve, kakšna je njegova naloga, pri drugih ekipah pa včasih kar ne veš točno, ali se niso nič zmenili ali nekdo ne dela tako, kakor bi moral, ali kaj se dogaja.

Če imaš v ekipi Tadeja, ki je nesporno najboljši kolesar, je vsem kristalno jasno, kaj je prioriteta. Vsi vedo, da tukaj prostora za osebne cilje večinoma ni. Mogoče se ponudi kakšna priložnost, ampak načeloma je vse podrejeno temu in so seveda na koncu tudi zelo dobro poplačani oziroma se jim obrestuje, da so recimo zvesti temu. Zunaj Toura je še ogromno dirk, na katerih lahko dosegajo rezultate tudi zase. Sam sicer nisem bil nikoli v vlogi športnega direktorja ali menedžerja, a vidim, da je v kaki ekipi težava, da ni vedno jasne komunikacije, da se ne določi jasno pravil igre, taktike. Potem naj se pa kolesarja sama zmenita na cesti, kar je včasih videti zelo grdo. Poleg tega moramo vedeti, da ko se dirke lomijo in se stvari odločajo, ko je kolesar na 185 pulza, nima jasnih misli in bo delal napake. In takrat je naloga avtomobila oziroma ljudi, ki vodijo kolesarje, da to delajo odgovorno in iztržijo največ, kakor lahko. Avto ima včasih informacije, ki jih kolesar nima, in te informacije lahko spremenijo potek dirke ali pa tudi sam rezultat. Recimo lani, ko je šel Primož v beg, je izključno krivda ljudi v avtomobilu, da je potem izgubil četrto mesto. Držali so ga spredaj, ko je bilo kristalno jasno, da ne more priti do cilja v begu oziroma da ne more zmagati ali pridobiti časa proti prvim trem, pa so čakali in niso naredili ničesar.

In ko pridemo enkrat do Toura, kjer je vse potencirano na 10, se pokaže realna slika, tu tekmovalci maksimalno tvegajo, tu je največ gledalcev. In bodimo iskreni, če so na Alp d'Huez že tri dni, verjetno ne pijejo izvirske vode, ne?

Na lanskem Touru je bilo veliko padcev, tudi gledalci so bili nepazljivi in pogosto preveč vsiljivi. Se bo letos kaj izboljšalo? Martin Hvastija mi je rekel, da so padci pogosto posledica tako imenovanega cestnega pohištva, opreme, zaradi katere je padla tudi Urška Žigart. Recimo Tadej Valjavec mi je celo odgovoril, da bi on gledalce, ki se neprimerno obnašajo, kaznoval kar z zaporno kaznijo, ne samo denarno.

No, saj tudi če gledamo stanje današnje družbe, prevladuje dejstvo, da nihče ne odgovarja za svoja dejanja. In če se iz svojih dejanj ničesar ne naučiš, če ni nobene kazni, boš to zelo težko spremenil, kajne? Enako je z gledalci in navijači, enako je z organizatorji. Vsi tarnajo, kako je nevarno, kako so se kolesarji poškodovali, nič se pa ne zgodi. Oziroma se zgodi premalo in prepočasi. In ko pridemo enkrat do Toura, kjer je vse potencirano na 10, se pokaže realna slika, tu tekmovalci maksimalno tvegajo, tu je največ gledalcev. In bodimo iskreni, če so na Alp d'Huez že tri dni, verjetno ne pijejo izvirske vode, ne? In ko zavore popustijo, pač pride iz človeka tisto, kar ima v sebi. Rešitev ni, da se prepove alkohol, obstajati mora neka srednja pot, s katero se poskrbi, da se te stvari ne dogajajo. Ok, na Alp d'Huez, kjer so hitrosti 20, 22 km/h, je majhna verjetnost, da se bo kolesar poškodoval, če ga gledalec zbije, ampak mogoče bo izgubil težko prigarano minuto časa, ki je nikoli ne bo dobil nazaj, ne? Ukrepati morajo gledalci, ukrepati morajo organizatorji. In navsezadnje, če gledamo, kdo nadzira samo Mednarodno kolesarsko zvezo, kdo je nad njimi? Nihče.

Hitrosti kolesarjev so čedalje večje …

Dresi, kolesa, aerodinamika, gume – vse to je izjemno napredovalo. Tukaj blizu svojega doma vozim neki standarden krog. Že petnajst let po istem spustu, ne da bi se posebej gnal, ampak se normalno spuščam, ponavadi s hitrostjo 72, 73 km/h. Potem pa sem pred dvema tednoma dobil recimo temu bolj sodobno kolo, ampak ne aerokolo: in opazim, da gre na tem istem spustu 83 km/h, torej kar 10 km/h hitreje. Kolesarji so bolje pripravljeni, oprema je boljša, cestnega pohištva je več, ljudi ob cesti je več – recept za katastrofo. Kako to rešiti, pa je vprašanje za strokovnjake.

Kako gledate na to, da je v kolesarstvu še nekaj gentlemanskega duha? Recimo, če vodilni na dirki pade, se ga čaka, ampak kdaj se ga pa tudi ne počaka, pa kdaj se recimo, medtem ko gredo vodilni na stranišče, čaka, kdaj se pa v tistem času tudi kar začne dirkati na polno? Kakšno je vaše mnenje o tem?

To so nepisana pravila, ki so se včasih upoštevala. Včasih so bili v skupini kolesarji, ki so imeli neko moč in so rekli: »Beg je mimo, zdaj bomo počasi peljali eno uro, potem pa začnemo dirkati.« In to se je upoštevalo. Danes je pa tu želja po rezultatih, so pritiski menedžmenta. Športni direktorji so živčni in pritiskajo na kolesarje, na menedžment pritiskajo sponzorji in tako naprej. To se vse prenese na slog dirkanja. In včasih pač poskusijo nekatere ekipe ali nekateri kolesarji izkoristiti take trenutke in igrajo bolj, recimo tako, umazano igro. Stanje v kolesarstvu je odraz stanja v naši sodobni družbi. Ni čisto nič drugače, ker niti ne more biti, ljudje na kolesu ne postanejo nekdo drug, kot pa so v resničnem življenju.

Je morda še kateri kolesar, ki ga nisva omenila, vendar boste pozorni nanj?

Gledal bom samo enega, jaz bom gledal samo Tadeja. In ker navijamo za slovenske kolesarje, se veselim tudi nastopa Jana Tratnika, ki je na dirki po Sloveniji pokazal res dobro formo. Čeprav dirka v ekipi Red Bull, pri Tadejevih nasprotnikih. Sicer pa se mi zdrava rivalstva zdijo nekaj dobrega za kolesarstvo. Žal nekateri ne ločijo med nasprotnikom in sovražnikom, tudi nekateri kolesarji ne – čim nasprotnik postane sovražnik, začne kolesarja to požirati od znotraj. Rivalstvo, ki vključuje spoštovanje, je nekaj dobrega, seveda pa recimo Vingegaard in Pogačar ne moreta biti najboljša prijatelja, a lahko si priznata, da sta, kjer sta, tudi po zaslugi drug drugega.