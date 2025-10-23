Jeremy Allen White kot Bruce Springsteen: Kričanje v blazino in kričanje v ključu

Razen pod prho in v avtu ni nikoli pel, a vendar so ga izbrali, da v filmu odigra enega najbolj znanih pevcev na planetu. Ko je prvič prijel v roko kitaro, je ni znal oprijeti in zagledal je zaskrbljen glas svojega učitelja. A vendar je Jeremy Allen White zdaj v kino prišel kot Bruce Springsteen. Film prikaže eno najtežjih obdobij Bruceovega življenja, čas, ko je ustvarjal svoj album Nebraska (1982) in se boril z depresijo.

Kako ste pristali v tem filmu in kakšen je bil vaš prvi odziv, ko ste izvedeli, da vas filmski ustvarjalci želijo v vlogi Brucea Springsteena?

S Scottom Cooperjem sva se srečala nekaj mesecev prej, ko sploh še nisem slišal za ta projekt. Bil sem zelo navdušen nad možnostjo sodelovanja z njim, vendar nisem vedel, v kakšni obliki, če sploh, se bo to zgodilo. Potem mi je eden od mojih zastopnikov v Chicago, kjer sem snemal serijo The Bear, poslal kitaro in rekel: »Malo bi se moral poigrati s tem in poslušati album Nebraska.« Album sem že poslušal, a že dolgo ne. Kmalu potem mi je postalo jasno, kaj se pripravlja.

Ko sem se s Scottom pogovarjal o ideji, da bi igral Brucea, sem bil sprva kar živčen. Bilo je vznemirljivo, ker sem velik Bruceov oboževalec, a hkrati strašljivo, saj človek pri upodab­ljanju žive osebe čuti pritisk, kaj šele nekoga tako znanega in priljubljenega, kot je Bruce. Poleg tega dotlej nikoli nisem zares pel – razen pod prho ali sam v avtu –, kitaro pa sem prvič držal v rokah.

Zdelo se mi je vsega preveč. A potem sem prebral scenarij in razumel, kakšen film želi posneti Scott – film, osredotočen na zelo specifično obdobje Bruceovega življenja. Imeli smo priložnost povedati to posebno zgodbo o Bruceu Springsteenu, a hkrati smo ga lahko v nekem smislu skoraj izvzeli iz nje. Vlogo sem lahko obravnaval kot vlogo moškega na življenjskem razpotju. Mislim, da mi je ta pristop k delu dal samozavest, da sem vzel kitaro v roke in se podal na glasbeno potovanje.

Povedal sem mu, kako navdušen sem, da bom znal igrati kitaro, on pa je rekel: »Nimam dovolj časa, da bi te naučil igrati kitaro, lahko pa te naučim igrati te Bruceove pesmi.«

Lahko poveste kaj o glasbenem usposab­ljanju, ki ste ga opravili za film?

Spomnim se, ko sem se prvič srečal z Davom Cobbom, glasbenim svetovalcem, in mu povedal, da še nikoli nisem igral kitare ... Ko mi jo je dal v roke, se je zdel resno zaskrbljen (smeh). Moji prsti niso bili dovolj prožni, da bi pravilno oprijeli vrat kitare, in Dave je rekel, da to zahteva svoj čas. Tako sem se povezal z J.D. Simom, ki je čudovit kitarist in studijski glasbenik iz Nashvilla v Tennes­seeju, in začel sem se srečevati z njim štirikrat ali petkrat na teden. Povedal sem mu, kako navdušen sem, da bom znal igrati kitaro, on pa je rekel: »Nimam dovolj časa, da bi te naučil igrati kitaro, lahko pa te naučim igrati te Bruceove pesmi.« Tako smo začeli.

Za petje sem se povezal z Ericom Vitrom, ki je legenda sam po sebi, poleg tega da igralce uči peti. Spomnim se, da sem bil živčen, ko sem prvič prišel tja, ker sem bil prepričan, da bodo takoj zavrgli idejo, da bi lahko jaz izvajal te pesmi, toda Eric nate res gleda kot na instrument. Ne gre za to, ali si dober ali slab, gre za razmišljanje, kaj lahko naredimo s tem, kako daleč lahko to raztegnemo. Tako sem se z njim takoj počutil zelo varno.

Na začetku se spomnim, da sem bil zelo negotov glede tega, ali bom pel dovolj dobro in ali bom pel kot Bruce Springsteen, da sem pozabil na nekatere stvari, ki bi morale biti pri igralcu naravne, vprašanja, kot so: ali je to zgodba nekoga drugega? Je to lik, ki ga je Bruce sam ustvaril? Koliko njega je v tem? Koliko mene je v tem? In ugotovil sem, da ko sem začel poskušati narediti pesmi za svoje, ideja, da bi zvenel kot Bruce, ni bila več tako pomembna in dejansko je to naredilo glasbo veliko boljšo in bolj iskreno. Nekdo, ki poje njegove pesmi čim bolj iskreno, bo vedno bolj prepričljiv kot nekdo, ki natančno posnema njegov vokal.

Prej ste omenili, da pravzaprav nikoli niste peli, razen v kopalnici ali avtu. Kako je bilo nenadoma preiti od tega do izvajanja Born to Run ali Born in the USA pred kamero?

Te pesmi je izjemno težko izvajati, celo v snemalnem studiu. Poskušali so mi dati čim več časa za vadbo kitare in petja, zato je bilo veliko teh nastopov, ki jih vidite, posnetih proti koncu snemanja.

Born in the USA je bolj kot petju podobna kričanju v ključu. Med snemanjem te pesmi sem dobival grozne migrene zaradi načina, kako sem dihal vmes. Mislim, da sem veliko pel iz prsnega koša in grla, da bi ujel zvok, ki sem ga želel. Spomnim se, da sem posnel nekaj verzov in potem obležal s hudimi glavoboli. Prav smešno je bilo ... Tisti večer sem srečal Brucea – imel je premiero dokumentarnega filma Road Diary, in ko sem ga videl, sem bil popolnoma brez glasu. Vprašal me je, kaj sem počel, in povedal sem mu, da sem pel Born in the USA, on pa je rekel: »Ja, to se sliši kar znano.« (smeh)

Spomnim se, da sem bil zelo živčen, ker se mi glas kar ni vrnil, in mislim, da so bili ljudje res zaskrbljeni, ali bomo lahko pravočasno začeli snemati. Ampak potem mi je bilo po treh dneh malo bolje in tisti zvok mi je bil res všeč. Na začetku snemanja je bilo obdobje, ko sem se zjutraj zbudil in 30 minut kričal v blazino, samo da bi ujel nekaj te hrapavosti, potem pa sem po nekaj dneh ugotovil, da če bi to počel vsak dan, ne bi imel več glasu in Eric Vitro bi bil zelo jezen name. Tako da sem prenehal.

Ampak poleg teh dveh pesmi je v glasbi, še posebno na albumu Nebraska, veliko intimnosti. Te pesmi sem lažje ujel. Nekaj je bilo v tem, da sem imel skupno izkušnjo biti sam v sobi in snemati to glasbo, zaradi česar sem se počutil bližje Bruceu. Rockovskega boga Brucea je bilo zame definitivno težje odigrati.

Kakšno je bilo sodelovanje z Bruceom Springsteenom?

Presenetilo me je, kako dostopen, ustrežljiv in iskren je bil že od samega začetka. Spomnim se, ko me je prvič slišal peti Mansion in Nebraska, potem ko sem pesmi posnel v Nashvillu, in je rekel: »Zveniš kot jaz, ampak delaš pesem za svojo. Res ti poješ to pesem in želim, da ohraniš tak občutek skozi celoten proces snemanja.« Bilo je neverjetno, da mi je že na začetku dal to dovoljenje, da mi je tako zaupal in mi pustil, da malo držim volan, medtem ko pripovedujemo njegovo zgodbo.

Eden najboljših popoldnevov, ki sem jih preživel z Bruceom, je bil, ko sva se skupaj vozila po Freeholdu v New Jerseyju in mi je razkazal kraje svojega otroštva. Povabil me je v svoj dom, ki ni daleč od kraja, kjer je odraščal, in večerjal sem z njim in Patti ter ga imel priložnost spraševati o tem obdobju njegovega življenja.

Bruce je bil pogosto navzoč tudi med sneman­jem. Bil je izjemno razumevajoč in mi je dal prostor, da začutim tla pod nogami. Vedno je bil tam, če sem ga potreboval, ampak mislim, da sva imela, ko smo začeli snemati, neki neizrečen dogovor – posredoval bi in mi povedal, če bi šel po napačni poti, drugače se ni vpletal, a me je hkrati podpiral, kar mislim, da je bilo točno to, kar sem takrat potreboval. Na koncu je bilo to popolno ravnovesje.

Kakšen učinek upate, da bo imel ta film na občinstvo?

Ta zgodba se mi zdi pomembna, ker gledamo nekoga, ki ga ljudje že dolgo občudujejo. Njegova glasba je tako znana, a njegova zgodba morda ni. Mislim, da je to, kar je naredil Bruce, zelo pogumno – da nam je dovolil posneti ta film in ga prikazati v njegovem najbolj ranljivem stanju. Bruce je odraščal v času, ko ne samo da ni bilo veliko besednjaka ali jezika o duševnem zdravju, ampak je bilo to skoraj tabu. Nihče ni o tem zares govoril in Bruce je gledal svojega očeta, kako se je vse življen­je boril s svojim duševnim zdravjem. Zato upam, da bodo ljudje s projekcije tega filma odšli z upanjem – da lahko vidijo nekoga, ki so ga tako zelo občudovali, v njegovem najtemnejšem trenutku, in potem vidijo, kako pride na drugo, svetlo stran.