  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Jeremy Allen White kot Bruce Springsteen: Kričanje v blazino in kričanje v ključu

    Jeremy Allen White v filmu Reši me od nikoder igra Brucea Springsteena. Novinarjem je zaupal, kako se je drl Born in the USA in kaj mu je zaupal Bruce sam.
    Jeremy je o Bruceu povedal: »Presenetilo me je, kako dostopen, ustrežljiv in iskren je bil že od samega začetka.« FOTO: Blitz
    Galerija
    Jeremy je o Bruceu povedal: »Presenetilo me je, kako dostopen, ustrežljiv in iskren je bil že od samega začetka.« FOTO: Blitz
    M. K., Vikend
    23. 10. 2025 | 11:45
    23. 10. 2025 | 11:54
    9:49
    A+A-

    Razen pod prho in v avtu ni nikoli pel, a vendar so ga izbrali, da v filmu odigra enega najbolj znanih pevcev na planetu. Ko je prvič prijel v roko kitaro, je ni znal oprijeti in zagledal je zaskrbljen glas svojega učitelja. A vendar je Jeremy Allen White zdaj v kino prišel kot Bruce Springsteen. Film prikaže eno najtežjih obdobij Bruceovega življenja, čas, ko je ustvarjal svoj album Nebraska (1982) in se boril z depresijo. 

     

    Kako ste pristali v tem filmu in kakšen je bil vaš prvi odziv, ko ste izvedeli, da vas filmski ustvarjalci želijo v vlogi Brucea Springsteena?

    S Scottom Cooperjem sva se srečala nekaj mesecev prej, ko sploh še nisem slišal za ta projekt. Bil sem zelo navdušen nad možnostjo sodelovanja z njim, vendar nisem vedel, v kakšni obliki, če sploh, se bo to zgodilo. Potem mi je eden od mojih zastopnikov v Chicago, kjer sem snemal serijo The Bear, poslal kitaro in rekel: »Malo bi se moral poigrati s tem in poslušati album Nebraska.« Album sem že poslušal, a že dolgo ne. Kmalu potem mi je postalo jasno, kaj se pripravlja.

    Ko sem se s Scottom pogovarjal o ideji, da bi igral Brucea, sem bil sprva kar živčen. Bilo je vznemirljivo, ker sem velik Bruceov oboževalec, a hkrati strašljivo, saj človek pri upodab­ljanju žive osebe čuti pritisk, kaj šele nekoga tako znanega in priljubljenega, kot je Bruce. Poleg tega dotlej nikoli nisem zares pel – razen pod prho ali sam v avtu –, kitaro pa sem prvič držal v rokah.

    FOTO: Blitz
    FOTO: Blitz

    Zdelo se mi je vsega preveč. A potem sem prebral scenarij in razumel, kakšen film želi posneti Scott – film, osredotočen na zelo specifično obdobje Bruceovega življenja. Imeli smo priložnost povedati to posebno zgodbo o Bruceu Springsteenu, a hkrati smo ga lahko v nekem smislu skoraj izvzeli iz nje. Vlogo sem lahko obravnaval kot vlogo moškega na življenjskem razpotju. Mislim, da mi je ta pristop k delu dal samozavest, da sem vzel kitaro v roke in se podal na glasbeno potovanje.

    Povedal sem mu, kako navdušen sem, da bom znal igrati kitaro, on pa je rekel: »Nimam dovolj časa, da bi te naučil igrati kitaro, lahko pa te naučim igrati te Bruceove pesmi.«

    Lahko poveste kaj o glasbenem usposab­ljanju, ki ste ga opravili za film?

    Spomnim se, ko sem se prvič srečal z Davom Cobbom, glasbenim svetovalcem, in mu povedal, da še nikoli nisem igral kitare ... Ko mi jo je dal v roke, se je zdel resno zaskrbljen (smeh). Moji prsti niso bili dovolj prožni, da bi pravilno oprijeli vrat kitare, in Dave je rekel, da to zahteva svoj čas. Tako sem se povezal z J.D. Simom, ki je čudovit kitarist in studijski glasbenik iz Nashvilla v Tennes­seeju, in začel sem se srečevati z njim štirikrat ali petkrat na teden. Povedal sem mu, kako navdušen sem, da bom znal igrati kitaro, on pa je rekel: »Nimam dovolj časa, da bi te naučil igrati kitaro, lahko pa te naučim igrati te Bruceove pesmi.« Tako smo začeli.

    Za petje sem se povezal z Ericom Vitrom, ki je legenda sam po sebi, poleg tega da igralce uči peti. Spomnim se, da sem bil živčen, ko sem prvič prišel tja, ker sem bil prepričan, da bodo takoj zavrgli idejo, da bi lahko jaz izvajal te pesmi, toda Eric nate res gleda kot na instrument. Ne gre za to, ali si dober ali slab, gre za razmišljanje, kaj lahko naredimo s tem, kako daleč lahko to raztegnemo. Tako sem se z njim takoj počutil zelo varno.

    Na začetku se spomnim, da sem bil zelo negotov glede tega, ali bom pel dovolj dobro in ali bom pel kot Bruce Springsteen, da sem pozabil na nekatere stvari, ki bi morale biti pri igralcu naravne, vprašanja, kot so: ali je to zgodba nekoga drugega? Je to lik, ki ga je Bruce sam ustvaril? Koliko njega je v tem? Koliko mene je v tem? In ugotovil sem, da ko sem začel poskušati narediti pesmi za svoje, ideja, da bi zvenel kot Bruce, ni bila več tako pomembna in dejansko je to naredilo glasbo veliko boljšo in bolj iskreno. Nekdo, ki poje njegove pesmi čim bolj iskreno, bo vedno bolj prepričljiv kot nekdo, ki natančno posnema njegov vokal.

    Prej ste omenili, da pravzaprav nikoli niste peli, razen v kopalnici ali avtu. Kako je bilo nenadoma preiti od tega do izvajanja Born to Run ali Born in the USA pred kamero?

    Te pesmi je izjemno težko izvajati, celo v snemalnem studiu. Poskušali so mi dati čim več časa za vadbo kitare in petja, zato je bilo veliko teh nastopov, ki jih vidite, posnetih proti koncu snemanja.

    Born in the USA je bolj kot petju podobna kričanju v ključu. Med snemanjem te pesmi sem dobival grozne migrene zaradi načina, kako sem dihal vmes. Mislim, da sem veliko pel iz prsnega koša in grla, da bi ujel zvok, ki sem ga želel. Spomnim se, da sem posnel nekaj verzov in potem obležal s hudimi glavoboli. Prav smešno je bilo ... Tisti večer sem srečal Brucea – imel je premiero dokumentarnega filma Road Diary, in ko sem ga videl, sem bil popolnoma brez glasu. Vprašal me je, kaj sem počel, in povedal sem mu, da sem pel Born in the USA, on pa je rekel: »Ja, to se sliši kar znano.« (smeh)

    Spomnim se, da sem bil zelo živčen, ker se mi glas kar ni vrnil, in mislim, da so bili ljudje res zaskrbljeni, ali bomo lahko pravočasno začeli snemati. Ampak potem mi je bilo po treh dneh malo bolje in tisti zvok mi je bil res všeč. Na začetku snemanja je bilo obdobje, ko sem se zjutraj zbudil in 30 minut kričal v blazino, samo da bi ujel nekaj te hrapavosti, potem pa sem po nekaj dneh ugotovil, da če bi to počel vsak dan, ne bi imel več glasu in Eric Vitro bi bil zelo jezen name. Tako da sem prenehal.

    Ampak poleg teh dveh pesmi je v glasbi, še posebno na albumu Nebraska, veliko intimnosti. Te pesmi sem lažje ujel. Nekaj je bilo v tem, da sem imel skupno izkušnjo biti sam v sobi in snemati to glasbo, zaradi česar sem se počutil bližje Bruceu. Rockovskega boga Brucea je bilo zame definitivno težje odigrati.

    Povedal sem mu, kako navdušen sem, da bom znal igrati kitaro, on pa je rekel: »Nimam dovolj časa, da bi te naučil igrati kitaro, lahko pa te naučim igrati te Bruceove pesmi.«

    Kakšno je bilo sodelovanje z Bruceom Springsteenom?

    Presenetilo me je, kako dostopen, ustrežljiv in iskren je bil že od samega začetka. Spomnim se, ko me je prvič slišal peti Mansion in Nebraska, potem ko sem pesmi posnel v Nashvillu, in je rekel: »Zveniš kot jaz, ampak delaš pesem za svojo. Res ti poješ to pesem in želim, da ohraniš tak občutek skozi celoten proces snemanja.« Bilo je neverjetno, da mi je že na začetku dal to dovoljenje, da mi je tako zaupal in mi pustil, da malo držim volan, medtem ko pripovedujemo njegovo zgodbo.

    Eden najboljših popoldnevov, ki sem jih preživel z Bruceom, je bil, ko sva se skupaj vozila po Freeholdu v New Jerseyju in mi je razkazal kraje svojega otroštva. Povabil me je v svoj dom, ki ni daleč od kraja, kjer je odraščal, in večerjal sem z njim in Patti ter ga imel priložnost spraševati o tem obdobju njegovega življenja.

    Bruce je bil pogosto navzoč tudi med sneman­jem. Bil je izjemno razumevajoč in mi je dal prostor, da začutim tla pod nogami. Vedno je bil tam, če sem ga potreboval, ampak mislim, da sva imela, ko smo začeli snemati, neki neizrečen dogovor – posredoval bi in mi povedal, če bi šel po napačni poti, drugače se ni vpletal, a me je hkrati podpiral, kar mislim, da je bilo točno to, kar sem takrat potreboval. Na koncu je bilo to popolno ravnovesje.

    Kakšen učinek upate, da bo imel ta film na občinstvo?

    Ta zgodba se mi zdi pomembna, ker gledamo nekoga, ki ga ljudje že dolgo občudujejo. Njegova glasba je tako znana, a njegova zgodba morda ni. Mislim, da je to, kar je naredil Bruce, zelo pogumno – da nam je dovolil posneti ta film in ga prikazati v njegovem najbolj ranljivem stanju. Bruce je odraščal v času, ko ne samo da ni bilo veliko besednjaka ali jezika o duševnem zdravju, ampak je bilo to skoraj tabu. Nihče ni o tem zares govoril in Bruce je gledal svojega očeta, kako se je vse življen­je boril s svojim duševnim zdravjem. Zato upam, da bodo ljudje s projekcije tega filma odšli z upanjem – da lahko vidijo nekoga, ki so ga tako zelo občudovali, v njegovem najtemnejšem trenutku, in potem vidijo, kako pride na drugo, svetlo stran. (mk, foto Blitz)

    Sorodni članki

    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Draga televizija, kaj delate z Joanno Lumley?

    Bralce tokrat zanimajo razlogi za nenavadne termine premier na TVS, hvalijo Poroko, Večerjo in prosijo za Fino gospo ter Georgea & Mildred.
    21. 10. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikenodova ocena

    Kinorecenzija: Tron: Ares

    Akcijske scene v digitalnem svetu so odlične, scenarij pa je klišejski. Pred dolgčasom rešuje glasba Nine Inch Nails.
    17. 10. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikendov intervju

    Susanne Kerner (Nena): V Angliji je bilo to nekaj popolnoma nesprejemljivega

    V pogovoru se spominja skeptikov iz založbe in škandala s podpazduhami.
    4. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Če je Slovenija krčma, je krčmar Janez Janša. Drugi mu ne pridejo blizu

    Komentatorja Žerdin in Markeš od domnevno odpovedanega srečanja Trumpa in Putina pri Orbánu do seciranja predvolilnega časa v Sloveniji.
    22. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski tek

    Besna ruska športnica: Putin je moj predsednik in moja država ima vedno prav!

    Veronika Stepanova, članica zmagovite tekaške štafete na olimpijskih igrah v Pekingu 2022, ne skriva svoje podpore do ruskega predsednika.
    Miha Šimnovec 22. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Smučanje in treking? Koroška je več kot turistična destinacija

    Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

    Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:39
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 3. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Glavna valuta danes ni toliko denar kakor prihranjen čas

    Podjetje NGEN iz Žirovnice ponuja rešitve za novo dobo samopreskrbe in kot pionirji z lastno programsko opremo drvijo v novo smer.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje za MSP

    Pospešek podjetjem za trajnostno poročanje

    Brezplačna usposabljanja za trajnostno poročanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru ESG pospeška. Na voljo tudi nova finančna sredstva.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    Delamo, kar lahko, postavljamo sončne elektrarne

    Umeščanje vseh drugih elektrarn in daljnovodov v prostor je velika težava, a ne samo pri nas.
    Borut Tavčar, Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

    Konec septembra smo bili pri elektriki 70-odstotno uvozno odvisni

    Direktor Elesa Aleksander Mervar je na konferenci spregovoril o slovenski energetski prihodnosti.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 12:10
    Preberite več

    Več iz teme

    vikendfilmBruce SpringsteenJeremy Allen White

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Celje

    Celjski kriminalisti prijeli trojico zaradi spletnega izsiljevanja

    Policisti ob tem znova opozarjajo na tveganja pri uporabi spletnih in mobilnih aplikacij za spoznavanje.
    23. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Po desetih letih vrata zapira priljubljeni Lars&Sven

    Podjetje za zaprtje poslovalnic velik del krivde pripisuje tudi državi.
    23. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF liga prvakinj

    Krim bo stavil na gverilski rokomet

    Rokometašice Krima Mercatorja bodo v soboto prvič igrale v Stožicah, kjer bodo gostje močne Romunke. Tamara Horaček: Težki časi so, a moramo stati skupaj.
    Peter Zalokar 23. 10. 2025 | 12:58
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Potrošništvo

    Zakaj kupujemo jabolka iz Južne Afrike in kumarice iz Indije?

    To je tudi dokaz za to, da je šlo potrošništvo preko vseh razumnih meja, pravi agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar.
    23. 10. 2025 | 12:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Umrla je dolgoletna Delova novinarka in urednica Silva Čeh

    Na Delu je bila zaposlena od leta 1987 vse do upokojitve leta 2021.
    Maja Grgič 23. 10. 2025 | 12:40
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF liga prvakinj

    Krim bo stavil na gverilski rokomet

    Rokometašice Krima Mercatorja bodo v soboto prvič igrale v Stožicah, kjer bodo gostje močne Romunke. Tamara Horaček: Težki časi so, a moramo stati skupaj.
    Peter Zalokar 23. 10. 2025 | 12:58
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Potrošništvo

    Zakaj kupujemo jabolka iz Južne Afrike in kumarice iz Indije?

    To je tudi dokaz za to, da je šlo potrošništvo preko vseh razumnih meja, pravi agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar.
    23. 10. 2025 | 12:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Umrla je dolgoletna Delova novinarka in urednica Silva Čeh

    Na Delu je bila zaposlena od leta 1987 vse do upokojitve leta 2021.
    Maja Grgič 23. 10. 2025 | 12:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    INVESTIRANJE

    Kdaj je pravi trenutek za investiranje? (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kako prepoznati lažni glas sodelavca

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VHODNA VRATA

    Slovenski proizvajalec aluminijastih vrat med vodilnimi v Evropi

    V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Ogrevanje

    Gorivo, ki ga uporablja kar tretjina vseh gospodinjstev

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prihranki

    Se bo elektrika podražila?

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Naj zgled zmagovalcev za trajnost opogumi še več slovenskih podjetnikov

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Kako bomo preživeli najhladnejše zimske dni?

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Elektrika

    Kdo prejme denar, ki ga plačamo za omrežnino?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    INVESTIRANJE

    »Ali je zdaj pravi trenutek? Kaj pa, če pride kriza?« (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Materinstvo

    Dokazano: mame so danes pod večjim pritiskom

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vozniki na naših cestah pozdravili to novost

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prehrana

    Je oznaka »brez sladkorja« res brez sladkorja?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zdrava hrana

    Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode

    Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    MOBILNA TEHNOLOGIJA

    Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo

    Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. V podjetju LUNOS opozarjajo na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo