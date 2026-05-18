Jure Jamnik: Na dobrih nastopih uživaš, na čudnih si gradiš karakter

Zdaj vas poznamo iz oddaj Kaj dogaja? in Obrni kovanec, seveda pa predvsem s spleta. Kaj od dvojega prinese več prepoznavnosti? Se občinstvo prekriva ali ne?

Dobro vprašanje. Večina ljudi, ki me prepoznajo v javnosti, mi pove, da me gledajo na instagramu ali tiktoku. Dali pa ste mi idejo in zdaj se bom pogovarjal le s tistimi, ki me gledajo tudi na televiziji.

Ker vodite oddajo Obrni kovanec, vas moram vprašati, kakšen potrošnik ste. Obrnete vsak kovanec ali …

Spoznal sem ljudi, ki so vozili zelo drage avtomobile, hkrati pa več ur porabili za razmišljanje o nakupih, ki so stali nekaj evrov. Takšnemu nezdravemu varčevanju se poskušam izogniti. Zaenkrat sem malo boljši od primera, ki sem ga navedel – razmišljam o vsakem evru, ampak vsaj vozim dvajset let star avto, ki ni vreden niti »jurja«.

Kaj pomeni biti komik na spletu, na odru ali televiziji, verjetno ima vsak medij svoje zakonitosti? Iste šale »vžgejo« nekje bolj in drugje manj?

Bistvena razlika je, da si kot komik na spletu lahko »sam svoj šef«. Objavljaš, kar želiš, in pri tem te omejuje le tvoja ustvarjalnost. Televizijske oddaje pa imajo svoje specifično občinstvo, ki ga je treba imeti v mislih, ko pišeš oziroma nastopaš.

Kakšne izzive si na televiziji še želite v prihodnje?

Me sprašujete, ali bi vodil kakšno oddajo, v kateri bi mi dovolili, da se zabavam z gosti? Morda sprašujete, ali bi rad nastopal v kakšni komediji? Ali mogoče celo to, da bi mi uspelo posneti kakšno komično serijo ali film, za katero sem napisal scenarij? Težka vprašanja. Morate me vprašati kaj lažjega.

»Humor je tesno povezan z resnico. Kar ni res, nam tudi smešno ni. Če ljudi boli, nekaj delam prav,« ste nedavno dejali. Lahko o tem poveste še kaj več?

Lahko. Ampak se bom moral zlagati. Drugače bo bolelo … Ja, ena od teorij humorja je, da ta nastane, ko ozavestimo vsebino, ki je bila do takrat nezavedna. Zato imamo običajno ob dobrih komikih občutek, da so pokazali ali povedali nekaj, kar smo že velikokrat opazili, a tega nismo znali ubesediti.

V spletnih objavah večinoma govorite na splošno, seveda pa kdaj tudi koga »špiknete«, recimo, zdaj sem se spomnila primera znanega slovenskega podkasta. Sledi kak odziv?

Včasih za svoj videomaterial in tudi pri stand upu v živo za temo vzamem kakšno znano osebo. Do zdaj sem dobil le eno užaljeno sporočilo.

FOTO: Adrian Pregelj, RTV Slovenija.

Imate sicer radi humor na račun točno določene osebe ali se temu raje izogibate in se držite seciranja družbe kot celote?

Ne, tega se ne izogibam. Ko na primer nastopam v živo, na zasebnih dogodkih, je zelo zaželeno, da poveš nekaj šal tudi na račun gostitelja ali organizatorja. Moraš pa biti pri šalah na račun določenih ljudi še toliko bolj pozoren na mejo med humorjem in žaljenjem. Izpostaviti napake je zelo preprosto, to narediti na zabaven način, pa je bistveno težje.

Pred mnogimi leti se je kot ne pretirano zloben opazovalec družbe proslavil komik Jerry Seinfeld, sledila je humoristična serija, ki sta jo ustvarila z Larryjem Davidom, in vse drugo je zgodovina. Radi gledate komike prejšnjih generacij ali se vam zdijo za časom? Pri katerih zadevah?

Ne bi rekel, da so za časom, prej so pred svojim časom ali pa so celo brezčasni. Gledam komike, ki govorijo o tematiki, ki je meni blizu, ali pa imajo stil, ki me zanima, ni mi pa pomembno, iz katerega obdobja so.

Kdo je vaš najljubši komik?

Tisti, ki me povabi s seboj na nastop.

»To je nastop, ki se ga vsako leto najbolj veselim. Panč je obliž na rane za vse čudne nastope čez leto. Za vse pijane abrahame, dogodke, na katerih ni mikrofonov, dogodke, na katerih ti nočejo plačati …« mi je o Panču dejal komik Rok Škrlep. Imate tudi vi podobne izkušnje z različnih odrov?

Vsekakor je čudnih nastopov več kot tistih, kjer je vse tako, kot mora biti. Na dobrih uživaš, na čudnih pa si gradiš karakter. In ta je pri komikih ves čas na preizkušnji, saj pravijo, da te kot komika publika oceni vsakih nekaj sekund, torej za vsako šalo posebej.

Po poklicu ste magister psihologije in se tudi ukvarjate s psihološkim svetovanjem. Je zdaj kaj drugače, ker ste znana oseba? Kako to vpliva na tistega na drugi strani? Je zdaj več ali manj povpraševanja po vaših storitvah?

Bistvene razlike pri individualnem delu s klienti ni. Tudi sicer pri psihološkem delu poskušam biti čim bolj pristen in ne prenesem patetike, ki je je v terapevtskem svetu ogromno. Mislim, da se name obračajo klienti, ki iščejo takšen pristop. Opažam pa spremembo pri izvajanju izobraževanj in delavnic, te lažje naredim bolj sproščene in zabavne in mislim, da je ljudem to všeč.