Jure Jamnik: Na dobrih nastopih uživaš, na čudnih si gradiš karakter

Dobro vprašanje. Večina ljudi, ki me prepoznajo v javnosti, mi pove, da me gledajo na instagramu ali tiktoku. Dali pa ste mi idejo in zdaj se bom pogovarjal le s tistimi, ki me gledajo tudi na televiziji.
Spoznal sem ljudi, ki so vozili zelo drage avtomobile, hkrati pa več ur porabili za razmišljanje o nakupih, ki so stali nekaj evrov. Takšnemu nezdravemu varčevanju se poskušam izogniti. Zaenkrat sem malo boljši od primera, ki sem ga navedel – razmišljam o vsakem evru, ampak vsaj vozim dvajset let star avto, ki ni vreden niti »jurja«.
Bistvena razlika je, da si kot komik na spletu lahko »sam svoj šef«. Objavljaš, kar želiš, in pri tem te omejuje le tvoja ustvarjalnost. Televizijske oddaje pa imajo svoje specifično občinstvo, ki ga je treba imeti v mislih, ko pišeš oziroma nastopaš.
Me sprašujete, ali bi vodil kakšno oddajo, v kateri bi mi dovolili, da se zabavam z gosti? Morda sprašujete, ali bi rad nastopal v kakšni komediji? Ali mogoče celo to, da bi mi uspelo posneti kakšno komično serijo ali film, za katero sem napisal scenarij? Težka vprašanja. Morate me vprašati kaj lažjega.
Lahko. Ampak se bom moral zlagati. Drugače bo bolelo … Ja, ena od teorij humorja je, da ta nastane, ko ozavestimo vsebino, ki je bila do takrat nezavedna. Zato imamo običajno ob dobrih komikih občutek, da so pokazali ali povedali nekaj, kar smo že velikokrat opazili, a tega nismo znali ubesediti.
Včasih za svoj videomaterial in tudi pri stand upu v živo za temo vzamem kakšno znano osebo. Do zdaj sem dobil le eno užaljeno sporočilo.
Ne, tega se ne izogibam. Ko na primer nastopam v živo, na zasebnih dogodkih, je zelo zaželeno, da poveš nekaj šal tudi na račun gostitelja ali organizatorja. Moraš pa biti pri šalah na račun določenih ljudi še toliko bolj pozoren na mejo med humorjem in žaljenjem. Izpostaviti napake je zelo preprosto, to narediti na zabaven način, pa je bistveno težje.
Ne bi rekel, da so za časom, prej so pred svojim časom ali pa so celo brezčasni. Gledam komike, ki govorijo o tematiki, ki je meni blizu, ali pa imajo stil, ki me zanima, ni mi pa pomembno, iz katerega obdobja so.
Tisti, ki me povabi s seboj na nastop.
Vsekakor je čudnih nastopov več kot tistih, kjer je vse tako, kot mora biti. Na dobrih uživaš, na čudnih pa si gradiš karakter. In ta je pri komikih ves čas na preizkušnji, saj pravijo, da te kot komika publika oceni vsakih nekaj sekund, torej za vsako šalo posebej.
Bistvene razlike pri individualnem delu s klienti ni. Tudi sicer pri psihološkem delu poskušam biti čim bolj pristen in ne prenesem patetike, ki je je v terapevtskem svetu ogromno. Mislim, da se name obračajo klienti, ki iščejo takšen pristop. Opažam pa spremembo pri izvajanju izobraževanj in delavnic, te lažje naredim bolj sproščene in zabavne in mislim, da je ljudem to všeč.
