Jure Košir znova na olimpijskih igrah

Legenda slovenskega alpskega smučanja in nosilec bronastega odličja z olimpijskih iger v Lillehammerju, Jure Košir, je v letošnji sezoni prevzel vlogo strokovnega komentatorja tekem ženskega alpskega smučanja na TV Slovenija. V pravem trenutku, saj so se ravnokar začele nam bližnje olimpijske igre, Jureta pa v nedeljo že čaka komentiranje ženskega smuka na znameniti Tofani v Cortini d'Ampezzo.

Žal morava začeti z žalostno novico, saj nas je predvčerajšnjim (pogovarjala sva se v ponedeljek, op. p.) zapustila Nataša Bokal …

Ja, žal. Spomnim se je kot sotekmovalke, saj smo veliko tekmovali skupaj. Bila je zelo vztrajna in prijetna športnica. Na mojem prvem velikem tekmovanju, to je bilo svetovno prvenstvo v Saalbachu leta 1991, je osvojila kolajno. Takrat je bila kapetanka ekipe. V karieri ji ni bilo lahko, saj je prestala veliko poškodb.

Bila je najstarejša v tisti znameniti ekipi vražjih Slovenk, ki so bile zelo uspešne na OI v Lillehammerju leta 1994, kjer ste bron osvojili tudi vi. Te igre imate vsi, ki ste bili tam, v izjemno lepem spominu. Kaj je bilo tako posebnega?

Najprej je bila posebna že sama lokacija, predvsem pa naravnanost Norvežanov do športa, ta njihova miselnost, še posebno na norveškem podeželju, saj tako rekoč vsi živijo športno in znajo narediti vzdušje, prijetno za vsakega športnika, ki nastopi tam. Posebna pa je bila tudi olimpijska vas, ki je bila oprem­ljena do popolnosti, sicer zelo skrom­no, bi rekel skandinavsko, ampak prijetno. Poleg tega smo bili v olimpijski vasi vsi športniki skupaj in smo se lahko družili. Nismo bili razpršeni naokoli po različnih prizoriščih, tako kot bodo tudi letos. Povrhu pa je bilo na vseh tekmah ogromno gledalcev. Organizacija je bila odlična.

Zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026, do nedelje, 22. februarja

Kako pa vidite organizacijo letos? Govori se, da še niso dokončana vsa dela na prizoriščih, Američani bi radi za varnost skrbeli s svojimi agenti …

Ta zgodba z ameriškimi agenti mi ni všeč. Nesmiselno se mi zdi, da varovanje prevzamejo neke tuje sile. Ne vidim neke takšne nevarnosti, da bi bile potrebne ameriške sile, daleč od tega. Ja, pri organizaciji pa Italijani malo zamujajo, kar ni nič nenavadnega. Ampak zelo težko sodim zdaj, več bom lahko povedal, ko bom tam. Kot pa slišim, je cel kup stvari, ki so še za postoriti, ampak verjamem, da jim bo uspelo.

Letos je okroglih 20 let od zadnje sezone vaše športne kariere, zdaj pa ste v prvi sezoni kot strokovni komentator tekem alpskega smučanja v ženski karavani. Ste imeli komentatorstvo že prej v mislih?

Imel sem v mislih, ampak nikoli prej nisem dobil ponudbe. Seveda pa to ne pomeni, da bi lahko to počel kadar koli, saj sem bil zelo zaseden. No, ampak do letošnje sezone sploh ni bilo kakšnih pogovorov v tej smeri, zdaj pa je urednik športnega programa Gregor Peternel navezal stik z mano in po pogovoru, ko je povedal, kaj si želi, smo začeli.

Jure Košir FOTO Voranc Vogel

Ste imeli kakšne priprave?

Ja, s komentatorjem Tomažem Hudomaljem sva za vajo in pripravo komentirala nekaj tekem iz prejšnjih sezon.

V uredništvu Vikenda smo prejeli kar nekaj pisem bralcev s pohvalami vašega komentiranja in niti ene pritožbe.

A res? Vsem se lepo zahvaljujem. Ves čas sem bil tesno vpet v smučanje in spremljal vsa tekmovanja. Nekdo, ki se vse življenje ukvarja s tem, pač takoj vidi, če nekdo na progi recimo naredi napako ali mu pade hitrost. In to želim gledalcu prikazati, mu razložiti, zakaj se to zgodi. Gledalcem želim podati informacije o vsem, kar opazim, oni pa morda ne. Tudi ko sam spremljam na televiziji druge športe, rad vidim, da mi strokovnjak razloži tisto, česar jaz ne vidim. To mi je zanimivo. Kar pa se pohval tiče, sem zelo hvaležen, saj je v Sloveniji težko dobiti pozitiven komentar.

Vaša prva sezona komentiranja je hkrati zadnja tekmovalna sezona Ane Bucik Jogan in morda tudi Ilke Štuhec. Tu sta dve poškodovani tekmovalki in lahko se zgodi, da boste naslednjo sezono spremljali bolj malo slovenskih tekmovalk.

Za Ilko še ne vemo. Mislim, da še ni rekla zadnje besede. No, da je ne bova prehitro pošiljala v penzion. Se pa nekateri res bližajo koncu kariere. Tudi za Žana Kranjca ne vemo, kako se bo odločil. S poškodbami pa ima slovenska reprezentanca zadnje čase veliko smole. Govorim tako za moške kot ženske. Poškodovana sta dva fanta v hitrih disciplinah, Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh, na ženski strani pa Andreja Slokar in Neja Dvornik. Dve zelo kakovostni tekmovalki in dva prihajajoča talenta. To v tako majhno ekipo, kot je slovenska, kar močno zareže.

Seveda pa zdaj odmeva poškodba Lindsey Vonn, ki se je v tej sezoni tako fenomenalno vrnila v smučarsko karavano.

Seveda, ampak jaz sem prepričan, da bodo v zdravniški oskrbi naredili vse, kar je v njihovi moči, da bo tekmovala na igrah. Če obstaja trohica možnosti, da lahko nastopi, bo tudi nastopila. Takšna je njena miselnost oziroma kar miselnost Američanov. Je pa njena zgodba res filmska in zdaj je bilo vse skupaj kar prelepo, da bi lahko trajalo. Res upam, da ji uspe, ker bo to eden vrhuncev iger, saj njena zgodba presega običajne športne zgodbe.

Alpske smučarke bodo tekmovale v Cortini d'Ampezzo, standardnem prizorišču svetovnega pokala, tako da so proge vsem dobro znane. Cortina pa je zimske olimpijske igre že gostila in v Mojstrani ste imeli soseda, ki je tekmoval takrat.

Tako je! Zdravko Hlebanja je bil smučarski tekač, ki je na igrah v Cortini tekmoval leta 1956. Kar nekaj zanimivih zgodbic mi je povedal o tem. V Cortino je šel z vlakom in enim parom smuči, tekmo pa je imel takoj naslednji dan po prihodu. Od takrat se je veliko spremenilo, niso pa se spremenile proge. Za alpske smučarke je to znamenita Tofana. Tudi sam sem velikokrat tam nastopil, predvsem na tekmovanjih FIS in v mlajših konkurencah. Če je lepo vreme, je to res legendarna proga. Tista stena tudi gledalcem jemlje dih. Pred kratkim sem videl posnetke z iger leta 1956, ko so tam fantje peljali smuk, in to s takratno opremo. Kako neravna in nezglajena proga je bila, razrita. Zgodilo se je veliko hudih padcev. Snežna podlaga zdaj gotovo ne bo takšna, proga in stena pa bosta isti.

Vedno pravim, da so uvrstitve med prvih deset odlične, ampak na OI gredo takšne hitro v pozabo. Jaz sem bil na OI štirikrat med deseterico, vsi pa se spomnijo le brona, ki sem ga osvojil. Tako pač je.

Po Torinu 2006 so to OI, ki so Sloveniji najbližje, zato lahko pričakujemo kar nekaj podpore slovenskih navijačev. V Torinu so bili bolj razočarani, saj za nas niso bile ravno uspešne, tokrat pa so tu pričakovanja, če ne celo zahteve po skakalnih kolajnah. Vedno pa so mogoča presenečenja tudi v drugih panogah, teh je bilo recimo v Sočiju kar nekaj.

Presenečenja se vedno zgodijo, seveda upamo, da bodo to pozitivna presenečenja. V skokih imajo letos res takšno samozavest, da gredo lahko na igre sproščeno, kljub vsemu pa upamo, da bo tudi kdo drug doživel tisti srečni trenutek in osvojil kolajno na takšnem tekmovanju, kot so OI. Vedno pravim, da so uvrstitve med prvih deset odlične, ampak na OI gredo takšne hitro v pozabo. Jaz sem bil na OI štirikrat med deseterico, vsi pa se spomnijo le brona, ki sem ga osvojil. Tako pač je. (smeh)

Ste bili na kakšnih OI, na katerih niste tekmovali?

Ne! To je eden izmed razlogov, da se letošnjih zelo veselim. Če nisi v uradni delegaciji, ne moreš dobiti dobre akreditacije. Da bi šel kot gledalec, pa so bile zadnje čase OI zelo oddal­jene, Pjongčang, Vancouver, Peking …

Ste bili pa na drugem koncu sveta v vlogi voditelja šova Exatlon.

(smeh) Moram reči, da imam to izkušnjo v zelo lepem, pozitivnem spominu. Užitek je bil delati z ekipo, ki je bila tam, tako s slovensko produkcijo kot turško, ki je vodila šov. Je pa to drugače kot moj šport, ki ga veliko lažje komentiram.

Boste kaj spremljali svojega sovoditelja v Exatlonu Igorja Mikiča, ki je zdaj v Kmetiji?

A je šel spet not?! (smeh) Z Igorjem sva kar v navezi in se kdaj tudi slišiva, čeprav se zdaj nekaj časa nisva. Nisem pa ravno gledalec resničnostnih šovov. Redkokateri me je pritegnil. No, zdaj bi moral močno razmisliti, da bi navedel vsaj enega. Če sploh. (smeh)