  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Jure Longyka: Izštekani so ideja, stanje duha in skupnost

    Na Izštekanih bodo letos nastopili AKA Neomi, Teo Collori in Momento Cigano Extended, Vazz Live in takoimenovani Koncert štirih.
    Jure Longyka je rekel, da so Izštekani vedno izlet v neznano, eksperiment, ki ga pri glasbenikih spodbujajo. FOTO: Alan Orlič Belšak
    Galerija
    Jure Longyka je rekel, da so Izštekani vedno izlet v neznano, eksperiment, ki ga pri glasbenikih spodbujajo. FOTO: Alan Orlič Belšak
    Robi Loboda
    15. 11. 2025 | 08:00
    9:18
    A+A-

    Ko se je leta 1993 v etru Radia Študent zaslišala oddaja Izštekani, v kateri so prvi nastopili Sokoli s Perom Lovšinom na čelu, si verjetno nihče, niti avtor in voditelj Jure Longyka, ni predstavljal, da bo izraz Izštekani postal takšna znamka, da sta zvestoba in zaupanje vanjo dovolj, da je bil letošnji koncert Izštekanih 7 v hipu razprodan tudi brez napovedi nastopajočih.

     

    Pred dvema letoma ste za Vikend o dolga leta nespremen­jenem konceptu Izštekanih rekli: »Izštekane seveda premišljeno načrtujemo, ampak celota ni plod kakega velikega načrta. Na začetku sem se z ekipo podajal v neznano, nisem imel pojma, kam to pelje. Sčasoma je vse skupaj preraslo vse nas, mene, ekipo, glasbenike. Zdaj sem, smo služabniki Izštekanih. Mi delamo Izštekane, Izštekani delajo nas.« Ali letos to pomeni, da so Izštekani tako prerasli vas, ekipo in glasbenike, da niti ni več potrebe, da napoveste nastopajoče, saj kljub temu razprodate koncert?

    To, da napolnimo dvorano Kina Šiška, še preden objavimo nastopajoče, je gotovo dokaz, da so Izštekani večji od vsote sestavnih delov, večji od mene, ekipe in vsakega glasbenika, ki je v njih nastopal. Izštekani so ideja. Stanje duha. Izštekani so skupnost. Ja, seveda so tudi blagovna znamka, jamstvo za kakovostno glasbo, ljudje vedo, da bo v Izštekanih tudi tisto, česar ne poznajo, dobro, številni pripovedujejo, koliko dobre glasbe so spoznali v njih. A mislim, da gre pri tej pripadnosti za več kot to. Izštekane imajo ljudje za svoje, so del vsakogar, ki je z njimi odraščal ali zorel. Nekaj je tu, kar jih, nas druži. In to je neskončno lepo, oči se mi rosijo, ko o tem razmiš­ljam.

    Kaj je bil zares razlog, da ob napovedi še niste objavili nastopajočih? Še niso bili potrjeni? So bile morda kakšne težave pri izbiri? Ali boste tudi v prihodnje najprej objavili zgolj datum?

    Prav ste zaslutili, da je bil delni razlog tudi to, da čisto vsi izvajalci še niso bili potrjeni. A o tem, da objavimo najprej datum in šele čez čas nastopajoče, smo razmišljali že prej. Gre tudi za praktične razloge, dogajanja je ob izteku leta ogromno, občinstvo pa je vajeno decembrskih Izštekanih in datum smo jim želeli pravočasno sporočiti. Kako bo v prihodnje, ne vemo. Vedno pretehtamo program. Če je dovolj širok in vemo, da nikogar ne bo razočaral, lahko vabimo le z datumom in brez imen. Če je malo bolj specifičen, nišen, potem ne.

    Zdaj so nastopajoči znani. Kako je nastal letošnji izbor?

    Nazadnje smo tak revijski, pregledni program, sestavljen iz delov nastopov v celovečernih studijskih oddajah, pripravili leta 2022, po koronskem času, ko smo zaradi izpuščenih let izvajalce izbirali iz triletnega obdobja. Odtlej so spet minila tri leta in zdelo se je simpatično spet zaviti v to smer. Smo pa za hec spremenili številko. Ves čas se poigravamo s številkami.

    Sedmica nam je bila letos simpatična. Pravljična je, lepa. A če pogledate pozorno, ugotovite, da so nosilne zasedbe pravzaprav štiri, kar je tudi pravljično število.

    Če izvzamemo okrogle oblet­nice, smo bili vajeni Izštekanih 10, letos pa je številka padla na sedem, pa še med temi Koncert štirih štejete za štiri izvajalce, čeprav v tej obliki skupaj nastopajo že nekaj časa in pripravljajo tudi ploščo. Kaj je razlog?

    Kot rečeno, malo za hec. To poigravanje s številkami ni neka resna reč, s številko označujemo okroglo obletnico ali kaj drugega. Sedmica nam je bila letos simpatična. Pravljična je, lepa. A če pogledate pozorno, ugotovite, da so nosilne zasedbe pravzaprav štiri, kar je tudi pravljično število: AKA Neomi, Teo Collori in Momento Cigano Extended, Vazz Live ter Severa Gjurin, Dejan Lapanja, Vasko Atanasovski in Rudi Bučar, ki so zbrani v Koncertu štirih. Odločili smo se, da bo na odru manj bendov, zaradi česar organizacijsko in tehnično malo lažje dihamo, vsaka od zasedb pa se lahko predstavi bolje, širše, z več skladbami in tudi kakšnim izletom vstran. Seznam zvenečih imen se tako ne bo ustavil niti pri štiri niti pri sedem. Trenutno smo pri pravljičnih dvanajst, vendar vam ne bomo izdali, kdo vse je še zraven. In čisto vse podrobnosti programa še niso izpiljene, lahko se pri­druži še kdo. Izštekani so vedno izlet v neznano, eksperiment, ki ga pri glasbenikih spodbujamo. V zadnjih tednih priprav se zgodi še marsikaj.

    Koncert štirih. FOTO Janez Pelko
    Koncert štirih. FOTO Janez Pelko

    Se morda spomnite, kdaj je bilo nazadnje, ko Izštekani niso bili razprodani? Bi bili razočarani, če se to kdaj ne bo zgodilo in bodo vstopnice na voljo še na dan koncerta?

    V dvanajstih letih dvorana ni bila čisto polna le dvakrat, v začetkih, v letih 2014 in 2015. Pa ne bi bil razočaran, če kdaj ne bo povsem nabita, le zakaj?

    Za koncert v Križankah pred dvema letoma je Severa rekla: »Očitno je zanimanje tudi med poslušalci, saj je koncert že nekaj časa razprodan in seveda je zdaj obdobje, ko me prijatelji in znanci sprašujejo, ali lahko 'zrihtam' kakšno karto. (smeh) Kaj češ, žal ne.« Tudi vi morate verjetno vsako leto odganjati zainteresirane …

    Ni sile, ljudje razumejo, če ni, ni. Če že vprašajo, to naredijo nevsil­jivo.

    Seveda je Kino Šiška zdaj že tradicionalno prizorišče Izštekanih (razen predlanskih Križank). Ali v prihodnje vseeno razmišljate o večji dvorani? Ste morda pomislili, da bi Izštekane kdaj popeljali na turnejico po Sloveniji?

    O marsičem razmišljamo, ves čas. Vendar smo pri teh korakih zadržani, zelo preudarni. To se zdi v nasprotju z vsebinskim konceptom, ki je premik iz cone udobja v neznano, poskusiti kaj narediti prvič, tveganje. Ne pravimo brez razloga, da se, ko gremo v koncertno dvorano pred občinstvo, Izštekani izštekamo. Vendar je pomembno, da ves čas ustvarjamo karseda varno okolje, v katerem se »izštekajo« naši gostje glasbeniki. Ves čas tehtamo, kaj z neko spremembo, premikom prostora ali kakršnim koli drugačnim pristopom pridobimo in kaj morda izgubimo. Vzdušje Izštekanih je krhko, občutljivo, skrbno ga je treba negovati, se izjemno potruditi. V preveliki dvorani morda ne bi zaživelo. Predvsem pa je vsak koncert tudi medijski dogodek, ki ga Val 202 prenaša v svojem radijskem programu in kot video na spletu. Občinstvo torej ni omejeno na nekaj sto ali nekaj tisoč ljudi. Je pa na vidiku nov format, ki nam ga še ni uspelo preizkusiti zaradi višje sile. Oktobra bi morali oddajo z Rudijem Bučarjem izvesti oblikovno tako kot v studiu, vendar pred občinstvom v Cankarjevem domu. Ki je tudi tam bliskovito napolnilo Linhartovo dvorano, ja. A nam jo je na dan koncerta zagodel protipožarni sistem, zalilo je oder, izvedba ni bila varna. Hitro smo se obrnili in oddajo izvedli, le da v studiu. Nadomestni termin za občinstvo v Cankarjevem domu je 7. decembra. Tudi ta nastop bo Val 202 posnel in predvajal konec leta.

    Izštekanih 7: ponedeljek, 8. decembra, Kino Šiška, Ljubljana

    Oddajo ste pred dobrimi tremi desetletji začeli pripravljati na Radiu Študent. Ste kdaj pomislili, da je bilo dovolj?

    Seveda, neštetokrat. A v zadnjem času redkeje. Bolj ko se zavedam, kaj smo ustvarili, koliko to pomeni vsem vpletenim, s kakšnim spoštovanjem pristopajo glasbeniki in s kakšnim pričakovanjem občinstvo, manjkrat me prevzame malodušje. Na Izštekane sem izjemno ponosen, nisem pa nečimrn. Saj vendar ne gre zame.

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Varnost

    Policija napadalca z Bavarca dobro pozna že dolgo, pa ne ukrepa

    To trdi Ljubljančan, ki ga je storilec včerajšnjega napada na Bavarskem dvoru pred natanko mesecem dni večkrat zabodel.
    Novica Mihajlović 14. 11. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Evropska direktiva

    Novi zakon: podjetja bodo morala razkriti razlike v plačah med sodelavci

    V oglasih za delo bo morala biti navedena začetna plača, delodajalci pa ne bodo smeli spraševati kandidatov o njihovi prejšnji plači.
    Pija Kapitanovič 13. 11. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Kampanja

    Problematična referendumska agitacija vrha RKC

    Za zakonodajni referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je na strani proti močno angažirala tudi Cerkev.
    Uroš Esih 14. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Napad na Bavarskem dvoru

    Policisti prijeli 37-letnega osumljenca napada na voznika avtobusa

    Storilec, ki je zabodel voznika, je z Bavarskega dvora pobegnil peš v rdeči jakni, voznika avtobusa so odpeljali v Klinični center.
    13. 11. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Več iz teme

    vikendVikendov intervjuIzštekaniJure Longyka

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Hrvaški čestital tudi Infantino, Modrić piše zgodovino

    Nogometaši Hrvaške so z zmago nad Ferskimi otoki s 3:1 tudi v teoriji potrdili preboj na svetovno nogometno prvenstvo.
    Nejc Grilc 15. 11. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ruski droni napadajo lokomotive in železniško infrastrukturo

    Železnica je v Ukrajini ključna infrastruktura, saj večina tovora – kar 63 odstotkov – potuje po tirih.
    15. 11. 2025 | 08:07
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Jure Longyka: Izštekani so ideja, stanje duha in skupnost

    Na Izštekanih bodo letos nastopili AKA Neomi, Teo Collori in Momento Cigano Extended, Vazz Live in takoimenovani Koncert štirih.
    15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Sam Baldwin

    S Slovenijo imam ljubezensko razmerje

    Anglež Sam Baldwin je okusil življenje v sedmih državah, a nobena ga ni navdušila tako kot Slovenija. O tem piše v knjigi Polhi in kačja slina.
    Urša Izgoršek 15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Dovolj je! Otroci rojevajo otroke, otroški dodatek pa za pijačo in orožje

    Socialne pomoči ne sme prejemati delovno sposobna oseba, ki zavrača vse zaposlitve, živi v socialnem stanovanju, prejema preživnino, dodatke in olajšave.
    15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Jure Longyka: Izštekani so ideja, stanje duha in skupnost

    Na Izštekanih bodo letos nastopili AKA Neomi, Teo Collori in Momento Cigano Extended, Vazz Live in takoimenovani Koncert štirih.
    15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Sam Baldwin

    S Slovenijo imam ljubezensko razmerje

    Anglež Sam Baldwin je okusil življenje v sedmih državah, a nobena ga ni navdušila tako kot Slovenija. O tem piše v knjigi Polhi in kačja slina.
    Urša Izgoršek 15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Dovolj je! Otroci rojevajo otroke, otroški dodatek pa za pijačo in orožje

    Socialne pomoči ne sme prejemati delovno sposobna oseba, ki zavrača vse zaposlitve, živi v socialnem stanovanju, prejema preživnino, dodatke in olajšave.
    15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično obdarovanje

    Poslovna darila: Že veste, kaj boste podarili za božično-novoletne praznike?

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Slovenske novice 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo