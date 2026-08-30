Jure Počkaj: 11 dni zapored na morju z družino

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Penino Signature iz Vipavske kleti 1894. Ta vikend bomo nazdravili z napitnico iz La traviate v Goriških brdih. V Vili Vipolže so vedno radodarni.
Spomladi smo bili na Siciliji, pravkar smo se vrnili iz Črne gore, potem gremo v Vietnam in upam, da za kakšen teden tudi na Hrvaško.
Donald Trump. Najprej bi rešil, kar treba rešiti, potem pa podpisal, kar je treba podpisati.
Mislim, da je pravi dopust vsaj enajst dni – toliko, da lahko res odklopiš svet, brez občutka, da te čaka preveč dela.
Oboje. Če le utegnem, si rad vzamem čas za raziskovanje ponudb, hotelov in destinacij. Lahko pa tudi v enem dnevu spakiram celo družino in gremo z letalom z minimalno prtljage – tako kot ob nedavnem obisku Črne gore.
Bolj akcija, ker sem na večini destinacij tudi delovno aktiven. Naslov bi bil kar Plačanec (Mercenary) ali kaj podobnega.
Beds Are Burning avstralske skupine Midnight Oil. Ta vedno spravi družbo v pogon.
Vonj po morju. Tudi če delam v operni hiši, ki je ob morju, imam vedno občutek, da je poletje.
Da bi z dovolj aktivnosti – za morje, tek, delo in počitek – lahko vse sproti opravil in hkrati ničesar zamudil.
Instagram, čeprav je bil facebook dolgo moj favorit.
Na dopustu brez obojega, v delovnem obdobju pa raje brez ogledala.
Donald Trump. Najprej bi rešil, kar je treba rešiti, potem pa podpisal, kar je treba podpisati.
Luka Dončić – saj je svetovno znan, ne samo v naših medijih.
Da se zgodi tistih enajst dni zapored na morju z družino, z vsaj kakšnim dnevom ali dvema čistega dolgčasa in lenarjenja.
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