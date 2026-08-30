Jure Počkaj: 11 dni zapored na morju z družino

Vikend vabi, kaj pijete?

Penino Signature iz Vipavske kleti 1894. Ta vikend bomo nazdravili z napitnico iz La traviate v Goriških brdih. V Vili Vipolže so vedno radodarni.

Ste se že vrnili z dopusta oziroma kje ga boste preživeli?

Spomladi smo bili na Siciliji, pravkar smo se vrnili iz Črne gore, potem gremo v Vietnam in upam, da za kakšen teden tudi na Hrvaško.

Donald Trump. Najprej bi rešil, kar treba rešiti, potem pa podpisal, kar je treba podpisati.

Znanstveniki si niso enotni, koliko dni počitnic naj bi človek potreboval. Katera je magična številka dni dopusta za vas?

Mislim, da je pravi dopust vsaj enajst dni – toliko, da lahko res odklopiš svet, brez občutka, da te čaka preveč dela.

Ste pri dopustu bolj načrtovalec do zadnje podrobnosti ali človek zadnjega trenutka?

Oboje. Če le utegnem, si rad vzamem čas za raziskovanje ponudb, hotelov in destinacij. Lahko pa tudi v enem dnevu spakiram celo družino in gremo z letalom z minimalno prt­ljage – tako kot ob nedavnem obisku Črne gore.

Če bi bilo vaše letošnje poletje film, kakšen bi bil naslov in žanr?

Bolj akcija, ker sem na večini destinacij tudi delovno aktiven. Naslov bi bil kar Plačanec (Mercenary) ali kaj podobnega.

Katero pesem bi moral DJ zavrteti, da bi vstali od mize, čeprav ste prisegli, da danes ne boste plesali?

Beds Are Burning avstralske skupine Midnight Oil. Ta vedno spravi družbo v pogon.

Kateri vonj vas najbolj spominja na poletje?

Vonj po morju. Tudi če delam v operni hiši, ki je ob morju, imam vedno občutek, da je poletje.

Kaj bi si želeli, da bi bilo v življenju tako preprosto kot poleti?

Da bi z dovolj aktivnosti – za morje, tek, delo in počitek – lahko vse sproti opravil in hkrati ničesar zamudil.

Najljubše družabno omrežje?

Instagram, čeprav je bil facebook dolgo moj favorit.

Če bi morali izbrati: teden dni brez ogledala ali teden dni brez interneta?

Na dopustu brez obojega, v delovnem obdobju pa raje brez ogledala.

Če bi lahko za en dan zamenjali življenje s katero koli znano osebo, kdo bi to bil in kaj bi najprej naredili?

Donald Trump. Najprej bi rešil, kar je treba rešiti, potem pa podpisal, kar je treba podpisati.

Katera svetovno znana oseba bi po vašem mnenju najbolje preživela teden dni v slovenskem kampu?

Luka Dončić – saj je svetovno znan, ne samo v naših medijih.

In za konec, kaj se mora zgoditi, da boste septembra rekli: dobro poletje je bilo?

Da se zgodi tistih enajst dni zapored na morju z družino, z vsaj kakšnim dnevom ali dvema čistega dolgčasa in lenarjenja.