    Vikend

    Jure Sešek: Ni za velike kulinarične akrobacije

    Nova sezona oddaje Riba, raca, rak se je že začela, glas iz ozadja pa tokrat pripada znanemu radijcu Juretu Sešku. Izdal nam je nekaj skrivnosti nove sezone in nam zaupal, kako bi se v kuhinji znašel on.
    »Morda bi prižgal žar, obrnil steak, naredil Krpanov burger, popekel bučke, morda bi postregel kaj ocvrtega … Ja, Michelinove zvezdice res ne bi dobil,« pove novi voditelj oddaje Riba, raca, rak. FOTO: Planet TV. 
    »Morda bi prižgal žar, obrnil steak, naredil Krpanov burger, popekel bučke, morda bi postregel kaj ocvrtega … Ja, Michelinove zvezdice res ne bi dobil,« pove novi voditelj oddaje Riba, raca, rak. FOTO: Planet TV. 
    Teja Roglič
    14. 2. 2026 | 07:00
    11:53
    A+A-

    So vas najprej kontaktirali, da bi v oddaji Riba, raca, rak kuhali, pa ste jim raje predlagali, da bi oddajo vodili?

    Ne, ni bilo ravno tako. Sem pa pomislil, da me kličejo zato, in res hitro odkimal, se zahvalil za zaupanje. Ko so omenili, da išče­jo novega voditelja, sem takoj zelo odkrito povedal, da kuhanje ni moja najmočnejša disciplina. Doma se sicer znajdem, kadar je treba, ampak oddaja, v kateri se kuha na čas, pred kamerami … To je pa že kar resen šport. Ko so mi predlagali vodenje, se mi je neskromno zazdelo, da v tej vlogi lahko dam več. Ko so potrdili, da sem velik del oddaje za kamero in ne pred njo, sem zbral pogum in odšel na avdicijo. Kako že rečejo: vse ostalo je zgodovina. (smeh)

    To so njihovi pravi domovi. Verjamem, da pred prihodom ekipe pridno pospravljajo, prestavijo kakšno rožo, a nikakor ne gre za najete prostore ali kulise.

    In če bi se znašli v vlogi kuharja v tej oddaji, kaj bi bil po vašem mnenju največji izziv? Prejšnji voditelj Klemen Bunderla mi je na primer dejal: »Noči so lahko kar kratke. Če prideš s snemanja oddaje pri drugem znanem Slovencu sredi noči, zlasti če je njegov dom na drugem koncu Slovenije, zjutraj pa te čaka nabava sestavin in predpriprava, je časa hitro premalo. Ja, imajo se lepo, ampak marsikdaj pa jih tudi zelo preganja čas.«

    Strinjam se s Klemenom. Čas. Absolutno čas. Pa ne samo tisti med kuhanjem, ampak vse okrog. Nabava, načrtovanje, prilagajanje … In potem še dejstvo, da te ves čas snemajo, da kamere bdijo nad vsakim tvojim korakom. Če že kuham, kuham z odprto kuharsko knjigo, s tablico in kuharskimi stranmi, recepti. V naši oddaji pa moraš imeti vse v glavi in čim več stvari pod nadzorom. Še enkrat: kapo dol udeležencem, sam res ne bi bil za te hece. Preveč bi bil živčen in preveč v skrbeh.

    Kaj pa bi pripravili štirim znanim Slovencem, če bi nastopili v oddaji?

    Najverjetneje nekaj preverjenega in precej preprostega. Kakšno dobro rižoto ali pečenega piščanca z domačo prilogo. Veste, sem bolj za okuse, ki jih poznam, nisem za kake velike kulinarične akrobacije. Morda bi prižgal žar, obrnil steak, naredil Krpanov burger, popekel bučke, morda bi postregel kaj ocvrtega … Ja, Michelinove zvezdice res ne bi dobil.

    Kaj pa je Krpanov burger?

    Burger po moje, s skrivnim dodatkom sadja. Določenega sadja. Na čudovito kombinacijo mesa in sadja so me »navadili« prijatelji na Portugalskem. Prima! Pa sladica? Tukaj bi se verjetno zanašal na pomoč žene Urše ali dobre slaščičarne. Če ne bi šlo, bi se »obrnil« na palačinke.

    »Mislim, da čarobnost ni izginila, le drugačno obliko je dobila. Morda je čarobnost, ob vsem, kar nas spletnega, interaktivnega obdaja, še večja, kot je bila včasih. Upam, da taka misel ni le tolažba za starega radijskega romantika. Sem pa vsekakor vesel, da sem doživel in celo nekoliko sooblikoval tista leta, ko je bil radio res »le« radio. Bilo je zelo lepo. Še vedno je …« nam je zaupal Jure. FOTO: Planet TV. 
    »Mislim, da čarobnost ni izginila, le drugačno obliko je dobila. Morda je čarobnost, ob vsem, kar nas spletnega, interaktivnega obdaja, še večja, kot je bila včasih. Upam, da taka misel ni le tolažba za starega radijskega romantika. Sem pa vsekakor vesel, da sem doživel in celo nekoliko sooblikoval tista leta, ko je bil radio res »le« radio. Bilo je zelo lepo. Še vedno je …« nam je zaupal Jure. FOTO: Planet TV. 

    Ste gledali prejšnje sezone oddaje? H kateremu znanemu kuharju bi se najraje povabili na večerjo?

    Nekaj epizod sem videl, prav za­gnan gledalec pa, priznam, nisem bil. Po dogovorih, ki so stekli s produkcijsko ekipo, sem brskal po youtubu in arhivih in spoznaval tempo oddaje, način dela, končno izvedbo. Oddaja se mi je zdela zanimiva tudi zaradi zgodb in značajev kuharjev, ne le zaradi kuharske vsebine. Če bi lahko izbiral, bi z veseljem obiskal kakega kuharja, ki zna poleg kuhanja tudi dobro pripovedovati, nekoga, ob katerem večer hitro mine in bi se veliko smejali. Če bi radi bolj natančen odgovor, pa: krasno bi bilo biti v kuhinji, no, jedilnici, dveh generacij Bratovž, Janeza in Tomaža. Do chefinje Mojce Mihovec bi pa najhitreje prišel, tako kot mi je doma pod Šmarno goro, tudi njena kuhinja bi mi bila všeč.

    Ko gostite ljudi na večerji – brez kamer, seveda – kakšen gostitelj ste? Kaj je recept za uspešno gostijo?

    Sproščenost, domačnost. Pri nas doma ni finega protokola. Pomembno se mi zdi, da se prijatelji počutijo dobrodošle, da je miza polna in da pogovor steče. Če kaj ni popolno, brez skrbi, ni konec sveta. Recept za uspešno gostijo? Najprej »timsko delo«. Kar pomeni, da kuharsko orodje ni v mojih rokah. Kadar gre zares, je v akciji žena Urša, pravi mojster je sin Luka, jaz najraje pridno asistiram. Potem pa je nujnih kar nekaj stvari: najprej dobra družba, dobra volja in gostitelji, ki sedejo za mizo in se posvetijo gostom.

    Skoraj vsak teden je v oddaji vegan, tudi naše bralce v rubriki Draga TV pogosto zanima, kako strogo se kuharji držijo določenih prehranskih omejitev, ali vegani pojedo kaj, kar ni zares vegansko, in podobno. Vi imate zdaj vpogled v zakulisje, povejte nam kaj več o tem.

    Zelo strogo. Tukaj ni bližnjic. Produkcija in tekmovalci se res potrudijo, da se držijo omejitev, ne le zaradi pravil, predvsem zaradi spoštovanja do gostov. Prav presenečen sem, kako izvirni so naši kuharji pri iskanju rešitev za vegetarijance, vegane, pesketarijance. Ja, pesketarijance. Nerodno mi je, a prav pri oddaji sem prvič slišal ta izraz. Vedel sem, da mnogi od mesa jedo le ribe, nisem pa vedel, da poznamo ime za take jedce. Včasih je iskan­je rešitev za izjeme večji izziv kot kuhanje samo.

    Gledalce še zanima, ali so domovi znanih Slovencev tudi zares njihovi domovi?

    Seveda, to so njihovi pravi domovi. Verjamem, da pred prihodom ekipe pridno pospravljajo, prestavijo kakšno rožo, a nikakor ne gre za najete prostore ali kulise. Prav ta domačnost daje oddaji poseben čar. Sem in tja se zgodi, da se dobimo v hiši staršev, morda v kakem posebnem prostoru … Več pa ne smem izdati. Tam, kjer se bo jedlo v eni izmed zanimivih epizod, povem povsem prepričano, gotovo še niste jedli. Namig: moda …

    Danes je vse bolj vidno, bolj izpostavljeno, mikrofonom so se pridružile kamere, tu so družbena omrežja ... Nekaj skrivnostnosti je izginilo. Gotovo. Se spomnite dni, ko niti približno nismo vedeli, kakšen obraz in postavo ima glas, ki nam vsakodnevno dela družbo? Ja, radijec pač.

    Ko sva govorila ob 25. obletnici Radia Ognjišče, ste poudarili, kako ponosni ste na pustno dobrodelno izvedbo oddaje Sobotna iskrica in vsa sredstva, ki vam jih je uspelo zbrati. No, zdaj spet govoriva prav nekaj dni pred letošnjo pustno Sobotno iskrico, kaj pripravljate?

    Pustna Sobotna iskrica ima v mojem radijskem srcu prav poseben prostor. Letos bomo po nekaj letih znova pripravili pustni ples z dobrim namenom. Na pustno soboto ob štirinajstih bodo športno dvorano Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu v Ljubljani napolnile maškare. Z nami bosta Ped1ped in Ansambel Saša Avsenika. Zelo smo veseli in hvaležni muzikantom, da bodo v natrpanem urniku pustnih nastopov dobrodelno nastopili za nas in misijone. V sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije bomo namreč zbirali sredstva za gradnjo vrtca v Srednjeafriški republiki. Pomagali bi radi slovenskim misijonarkam. V soboto med deveto in petnajsto uro bo teklo tudi tradicionalno zbiranje sredstev s pomočjo radijskega programa. To je to! Znova bi radi pomagali ubogim otrokom v misijonski deželi. Tudi s plesom in zabavo, pust je lahko tudi tak.

    Riba, raca, rak

    od ponedeljka do petka ob 20. uri

    Planet TV

    Ste pa ob koncu leta 2024 po treh deset­letjih in 1499 Sobotnih iskricah predali štafeto oddaje voditeljici Maji Morela. Kako zadovoljni ste z delom nove ekipe?

    Zelo. Iskreno. Težko je prevzeti oddajo z dolgo tradicijo, ampak Maja in ekipa so jo vzeli za svojo in ji dali svežo energijo. Vesel sem, da Sobotna iskrica živi naprej in da je v dobrih rokah. Tudi pustno Sobotno iskrico pri­pravljamo skupaj. Lepo se mi zdi, da sem zmogel priznati: Jure, bilo je dovolj, daj priložnost mladini. Tako je bilo, po moje, prav.

    »Radio je bil nekoč bolj intimen medij, morda si kdo niti ni želel biti viden. Zdaj vemo, da je tudi na radiu drugače, večina stvari, ki se dogajajo v etru, se vidi. To razumem, menim pa, da je s tem radio izgubil velik del čarobnosti,« mi je pred časom povedal Robert Pečnik. Kaj o evoluciji radia menite vi?

    Pečo je podobna radijska generacija kot jaz, tudi sicer sva po letih »tu nekje«, morda se tudi zaradi podobno sivih las strinjam z njim: radio se je zelo spremenil, to je dejstvo. Danes je vse bolj vidno, bolj izpostavljeno, mikrofonom so se pridružile kamere, tu so družbena omrežja ... Nekaj skrivnostnosti je izginilo. Gotovo. Se spomnite dni, ko niti približno nismo vedeli, kakšen obraz in postavo ima glas, ki nam vsakodnevno dela družbo? Ja, radijec pač. Danes je drugače. Po drugi strani pa radio še vedno ostaja zelo oseben medij. Najbrž najbolj oseben, glas te še vedno lahko doseže kjer koli. Ne potrebuje popolne pozornosti, ne zameri, če ob njem kuhaš, voziš avto, hodiš v hrib … Glas te lahko doseže kjerkoli. Mislim, da čarobnost ni izginila, le drugačno obliko je dobila. Morda je čarobnost, ob vsem, kar nas spletnega, interaktivnega obdaja, še večja, kot je bila včasih. Upam, da taka misel ni le tolažba za starega radijskega romantika. Sem pa vsekakor vesel, da sem doživel in celo nekoliko sooblikoval tista leta, ko je bil radio res »le« radio. Bilo je zelo lepo. Še vedno je …

    Jure Sešek, Riba raca rak, oddaja, Planet TV

