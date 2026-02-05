Kaj gledata Vesna Pernarčič in Matej Puc? Detektive ...

Vesna Pernarčič

»Zelo rada gledam kriminalke in detektivke in zadnja, ki sem jo gledala, je bila C.B. Strike. Obožujem angleške filme in nadaljevanke. Sem se pa spraševala, zakaj ravno kriminalke, in sem nekje prebrala, da ravno kriminalke vzbujajo občutek varnosti – vedno se primer razreši in dobro premaga slabo.«

Matej Puc

»V zadnjem času me je pritegnila serija Slow Horses, zadnjo sezono si puščam za proste dni in da pridejo ven vsi deli in jo lahko potem 'v šusu' pogledam. Predvsem sem navdušen nad karakterji. Gary Oldman je ustvaril še eno mojstrovino. Pa tudi vsi drugi liki so zanimivi, polni, duhoviti … Scenarij in zaplet je nepredvidljiv in te prilepi na stol, kavč, gugalnik … kjer koli pač gledaš.«