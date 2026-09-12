TV namig: Peter Prevc na kavču pri Vesni Milek

Kaj ima ljubezen s tem: Peter Prevc

TV SLO 1 v soboto, 12. 9., ob 21.00

Na TVS prihaja nova pogovorna oddaja, ki jo bo vodila pisateljica in Delova novinarka Vesna Milek. Z gosti različnih življenjskih poti bo odpirala teme odnosov, odločitev, prelomnic, izgub, ustvarjalnosti in ljubezni.

Prvi gost nove tedenske oddaje bo legenda slovenskega športa, šampion, rekorder, navdih generacij. Človek, ki je premikal meje, Sloveniji podaril nepozabne polete in se zapisal med največje v zgodovini smučarskih skokov – Peter Prevc, ob njem pa bosta še njegova ljubezen Mina Prevc in Tomi Meglič, frontman skupine Siddharte in človek, ki je prav tako zaljubljen v letenje in smučarske skoke.​

»V prvi oddaji me je zanimalo, kaj ima ljubezen s tem, da nekdo presega meje svojega telesa in se s skakalnice velikanke, vsakič znova spusti v globino? Zakaj si želimo leteti? Zanimalo me je, kako vrhunski športnik dojema svoje telo, kako nadzoruje svoje misli in kaj ima pri tem ljubezen? Kaj se zgodi, ko je ljubezni preveč ali premalo? Kaj ima ljubezen z Bogom, z občutkom varnosti,« je o oddajo povedala voditeljica Vesna Milek. »Pri Mini Prevc me je zanimalo, kaj pomeni ljubiti vrhunskega športnika, koliko svojih talentov moraš v določenem obdobju zatreti? Kdaj je bila njuna ljubezen bolj na preizkušnji – v času Petrovih vrhunskih dosežkov ali v obdobju, ki je bilo zanj najtežje?«

Kaj ima ljubezen s tem: Peter Prevc. FOTO: TVS

Vesna pravi, da jo je Peter presenetil posebej s tem, kako artikulirano je govoril o premagovanju strahov, o tem, kako težak je za vrhunskega športnika trenutek, ko se poslovi od profesionalnega letenja, adrenalina, tekmovanj, žarometov in slovenske himne na zmagovalnih stopničkah. O tem, s čimer zdaj zapolnjuje to praznino, pa v oddaji.

Slo., 2026. Vodi: Vesna Milek. Pog. odd. 55 min.