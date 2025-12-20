Kaj posluša Rok Bohinc, avtor Smrdljivca?

Kakšno glasbo poslušate?

»Doma smo kar veliki oboževalci živalske glasbe. Na prvem mestu so Čuki in vsi njihovi hiti iz živalskega kraljestva, Maček Muri je zelo popularen, občasno lahko zavrtimo tudi kakšen komad Slona in Sadeža, ampak ga hitro prekine Baby Shark. Ko se glavni didžej igra s kockami, traktorji ali svojo mlajšo sestrico, pa starša zarolava Kokosy, trenutno najljubši bend obeh plačevalcev računov. Odlična muzika, žanrsko zelo raznolika, plus fantastično je poslušati besedila, v katerih frontman z res veliko fenicami trpi, ker ne najde prave ljubezni/jo najde, a ga zapusti/gleda prijatelje, ki so našli pravo ljubezen, on pa je še ni … Skratka, perfekcija. Ko se vozim v avtu, pa je radio ugasnjen. To je edina priložnost, ko lahko slišim svoje misli.«