Kaj poslušajo znani? Boštjan Narat

»V trenutku, ko sem prejel vaše vprašanje, sem dejansko poslušal Kataleno – ker sestavljam repertoar za naš koncert v Gallusovi dvorani in obujam ter vadim nekatere starejše komade, ki jih bomo ob tej priložnosti po dolgem času spet igrali. Ne gre za samovšečnost, brez skrbi. Če pa se osredotočim na domačo sceno: Hana Fatur, auto, Nejc Pipp, Đoko in Before Time; ob teh izvajalkah in izvajalcih mlajše generacije so mi v zadnjem obdobju zastrigla ušesa. Na Špil ligi sta me navdušila 6d Music simulator, ki sta še precej mlajša od prej naštetih. Ko pa govorimo o slovenskih pop/rock/alter klasikih, so najpogosteje v ušesih Avtomobili, Demolition Group in Čao Portorož. Pa zelo me je razveselil povratek Res Nullius.«