V kinu ta vikend v ospredju Gabi in Elvis

Po dveh otroško-mladinskih filmih, Gabijina mačja hišica in Elvis Škorc, je na tretjem mestu grozljivka Črni telefon 2 in šele na četrtem mestu prva novost tega tedna, bosanska komedija Oporoka. Še slabše sta se odrezali drugi dve novosti, Chain Saw je statrtal šele na 10. mestu, Grda polsestra pa celo šele na 17. mestu. Dobro se drži film Barabe 2, ki je po 13 tednih v kinu še vedno med prvo peterico, povrhu pa ima med vsemi filmi ta hip v kinu največje skupno število gledalcev: 46.708. Malo manj dobro pa gre Springsteenovemu filmu in Obžalovanju, ki sta že v drugem tednu zdrsnila po lestvici navzdol.

Vseh gledalcev ta vikend je bilo 26.304, kar je približno 3000 več kot prešnji vikend.