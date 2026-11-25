Film Kako oropati banko (How to Rob a Bank) je z napovedniki že mesece obljubljal veliko akcije, zabave in, glede na naslov, tudi navodila, kako ropati banke. Končni izdelek ni daleč od tega, a se kljub (pretirano) očitnemu družbenemu sporočilu ni mogoče izogniti dejstvu, da je film, ki poziva k revoluciji, predvsem komercialna potrošna roba.

Filmi so najbolj potrošniško naravnani izdelki popularne kulture, saj so praviloma zelo dragi in morajo povrniti vložek – in čeprav so v osnovi utelešenje režiserjeve vizije, na končno podobo vpliva širok nabor sodelavcev, od direktorja fotografije do scenografov, kaskaderjev in seveda igralcev. Komercialni filmi zato ciljajo na čim širše občinstvo in se trudijo biti čim manj »problematični«. Vseeno se vsake toliko najdejo primeri, ki pozivajo k revoluciji proti družbenim temel­jem, ki so jim omogočili, da so sploh nastali. Nekateri med njimi imajo pristno sporočilo, medtem ko so drugi ugotovili, da je upor proti sistemu predvsem dobra tržna niša.

Na Vikendu smo si ogledali nekatere najbolj znane primere tovrstnih filmov in jih razvrstili v dve skupini: revolucionarne in komercialne.

Kako oropati banko (How to Rob a Bank, 2026)

Režija: David Leitch

Igrajo: Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Pete Davidson

Zgodba: Skupina bančnih roparjev snema viralne videe, v katerih napovedujejo svoje podvige in pozivajo ljudi, naj se jim pridružijo. To je namreč edini način, kako kaj doseči v ameriškem družbenem sistemu, ki z dragim izobraževanjem in nečloveškimi stroški zdravstvenih storitev običajne ljudi potiska v revščino, medtem ko so bogataši nedotakljivi. Film te ideje ne razvije v nič otipljivega, zgolj serijo akcijskih scen in divjih montaž.

Razvrstitev: komercialen

Klub golih pesti (Fight Club, 1999)

Klub golih pesti

Režija: David Fincher

Igrajo: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter

Zgodba: Mlad moški, razočaran nad službo, v kateri dobesedno meri vrednost človeških življenj z dolarji, se trudi premagati nespečnost z obiskovanjem skupin za samopomoč, ki mu dajejo občutek skupnosti in bližine soljudi. Nato pa spozna karizmatičnega Tylerja Durdna, ki ima bolj divje ideje. Kaj, če je problem sodobne družbe, da smo izgubili stik s svojo surovo bitjo? Kaj, če bi se stepla? Kaj, če bi povabila druge? Kaj, če bi zrušila družbeni sistem? No, težava Kluba golih pesti je v tem, da so mnogi (res mnogi) povsem zgrešili bistvo – da gre za zgodbo o sprejemanju lastne gejevske identitete in uporu proti kapitalizmu.

Razvrstitev: revolucionaren (mejno zaradi dejanskega učinka)

V kot vroče maščevanje (V for Vendetta, 2005)

V kot vroče maščevanje

Režija: James McTigue

Igrajo: Hugo Weaving, Natalie Portman, Stephen Fry

Zgodba: V distopični Veliki Britaniji, ki ji vlada fašistični režim, se pojavi upornik z vzdevkom V, ki se ob pomoči svoje mlade protežejke Evey loti rušenja ideje neuničljivosti partije in njene propagande. Sčasoma njegova dejanja spodbudijo ljudstvo k vstaji. Še pred tem pa sledijo številne impresivne akcijske scene.

Razvrstitev: komercialen (v nasprotju s stripovsko predlogo)

Goli v sedlu (Easy Rider, 1969)

Goli v sedlu

Režija: Dennis Hopper

Igrajo: Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack Nicholson

Zgodba: Hipija potujeta iz Los Angelesa proti New Orleansu in na poti spoznata več ljudi, z nekaterimi se dobro razumeta, še več pa jih je zelo sumničavih do njiju, celo morilsko sumničavih. Film poudari željo po svobodi generacije šestdesetih in trdo oviro konservativne Amerike, v katero trči, ob tem pa tudi prevpraša odnos hipijev do denarja, pohlepa in finančne varnosti. Plus veliko drog.

Razvrstitev: revolucionaren

Kako razstreliti naftovod (How to Blow Up a Pipeline, 2022)

Kako razstreliti naftovod

Režija: Daniel Goldhaber

Igrajo: Ariela Barer, Sasha Lane, Lukas Gage

Zgodba: Film spremlja skupino mladih, ki do potankosti načrtujejo napad na naftovod, tako da bi dosegli maksimalen učinek na več ravneh: onemogočili črpanje in rafiniranje nafte, opozorili na ekološko nevarnost, ki jo predstavlja sam naftovod, in pravice ljudi, ki jih ogroža, ob tem pa ne bi nikogar poškodovali. Film se po gradnji napetosti ob postopnem razkrivanju in izvajanju načrta primerja z Oceanovih 11, po sporočilnosti pa je dovolj radikalen, da sploh ni prišel v širšo kinodistribucijo.

Razvrstitev: revolucionaren

Bojevnica (Kona fer í stríð, 2018)

Bojevnica

Režija: Benedikt Erlingsson

Igrajo: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Davíð Þór Jónsson

Zgodba: Halla izvaja vse večje sabotaže proti tovarni aluminija, ki jo gradijo v islandskih gorah. Pri tem je preudarna in previdna, a tudi uspešna, dokler ne prejme obvestila, da bi po mnogih letih lahko končno dobila možnost posvojiti otroka. A preiskovalci že krožijo okoli nje. Film ima močan čustveni naboj, vendar je precej površen pri pogledih na okoljski aktivizem.

Razvrstitev: komercialen

Ne poglej gor (Don't Look Up, 2021)

Ne poglej gor

Režija: Adam McKay

Igrajo: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep

Zgodba: Skupina znanstvenikov odkrije nov asteroid in kmalu zatem tudi dejstvo, da ta drvi nepo­sredno proti Zemlji. Ko na to opozorijo predsednico ZDA, jih ne vzame resno in njena administracija ob podpori korporacij sproži diskreditacijsko kampanjo z naslovnim sloganom. Meteor je seveda metafora za podnebne spremembe in širšo okoljsko krizo, ameriška vlada pa za VSE vlade sveta. Film s satiro in humorjem opozori na globalnost in totalnost težav, ki nam pestijo – in to z Netflixovimi dolarji –, a pet let po premieri lahko vidimo, da so se stvari poslabšale.

Razvrstitev: komercialen (čeprav neuspešen)