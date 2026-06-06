KiKi: Zaradi napačnega petja svet ne bo eksplodiral

S skladbo Povej napoveduje izid že drugega albuma Pravljice, čeprav se na glasbeni sceni pojavlja šele pet let. Spomnila se je na ključne dogodke in razložila, kako se je spopadala s tremo.

Pet let je minilo, odkar ste izdali prvo skladbo Punčka iz cunj …

Joj, a že pet let!? Sploh ne morem verjeti! Ko sem začela delati Punčko, niti najmanj nisem vedela, kaj bi s to skladbo. Želja je bila, da bi jo objavila. Ko pa se je to zgodilo, se je potem kar nadal­jevalo. Prav zares nimam občutka, da je od takrat že pet let. Zdi se mi, kot da bi bilo lani, predlani. Noro se mi zdi.

Menda je bila karantena med pandemijo kriva, da je pesem nastala.

Med korono se mi je odprla želja po glasbi. Prej sem mislila, da bom šla na AGRFT in da bom dramaturginja, oziroma sama sem si najbolj želela dramskega pisanja. Potem pa sem med karanteno razmišljala, da saj lahko počnem več stvari. In v tistem nenavadnem času sem bila veliko sama s sabo in sem dobila navdih za ustvarjanje, med drugim je nastajala tudi glasba. Že v gimnaziji sem pisala pesmi. Ampak nikoli si jih nisem upala izdati. Potem pa sem si rekla, kaj če vseeno kaj izdam, morda bo pa komu le všeč. In potem se je vse skupaj začelo.

Ko pa se je začelo, se je hitro tudi odvijalo. Leta 2023 ste izdali prvenec KRiKi, v teh petih letih pa težko najdemo kakšen festival, na katerem niste nastopili. Od bolj alternativnih, kot sta Mesto žensk ali Klubski maraton, do Druge godbe v Cankarjevem domu in lanskega nastopa na Emi …

Res je. In hvaležna sem, da sem lahko nastopila na obeh polih, od najbolj alter do najbolj mainstream. To je kar privilegij. Je pa tako, da sem za pop sceno zelo folk izvajalka, za Radio Študent sceno pa sem zelo pop. Ampak na koncu se je vse sestavilo.

Nastopili ste tudi na dveh državnih proslavah s prenosom na nacionalki.

Ja, enkrat sem pela kar himno, potem pa sem pela skladbo Čas skupine Dan D in prekmursko ljudsko Zrejlo je žito. Takrat me je kar nekdo poklical, ker me je našel na spletu. Razlog je bil ravno v tem, da sem začela javno objavljati svoje pesmi. In sem zelo hvaležna. Noro!

Prav pred državno proslavo sem zaradi treme kar zbolela. V grlu so se mi pojavili mehurji in zdravniki so najprej mislili, da gre za bakterijsko okužbo grla, ampak ni bilo to. Na koncu so ugotovili, da je bil vzrok stres, ker sem preobremenila sistem.

Večkrat ste omenili, da ste imeli na začetku pred nastopi veliko tremo. Vas še muči?

Res je bila trema včasih zelo huda. Prav pred državno proslavo sem zaradi nje kar zbolela. V grlu so se mi pojavili mehurji in zdravniki so najprej mislili, da gre za bakterijsko okužbo grla, ampak ni bilo to. Na koncu so ugotovili, da je bil vzrok stres, ker sem preobremenila sistem. Tako da sem tisto proslavo komaj oddelala. Ves čas sem bila pod pritiskom, da bo slabo, da ne bom zmogla. Telo je bilo zaradi treme čisto mehko. Prav zares sem sama sebi zelo otežila nastop. Nato pa sem se na pritisk malo navadila. Nastop na festivalu Lent mi je bil tudi kar pomemben in sem se zelo sekirala. Ugotovila pa sem, da se mi ni treba jemati tako resno. KiKi, saj boš le zapela neko pesmico. Saj nisi noben kirurg, da bi bilo tvoje delo tako pomembno in ključno za preživetje nekoga drugega. Govorila sem si, da tudi če kdaj kaj narobe zapojem, svet ne bo eks­plodiral. In je pomagalo. Pomagalo pa je tudi to, da sem bila več na odru in sem se ga navadila.

Pri petju ste torej s tremo opravili. Nastopili pa ste tudi v kuharski oddaji Riba, raca, rak, v kateri ste morali kuhati štirim gostom, kar je drugače od petja. Je bilo takrat tudi kaj treme?

Uh, uh! To je bilo pa čisto drugače od petja. Tisto noč pred kuhan­jem nisem mogla zaspati. In to le zato, ker je bilo to zame nekaj čisto novega. Da bom morala kuhati pred ljudmi in za goste, vse skupaj pa bodo snemale kamere in me bodo potem gledali gledalci. Starši mojega fanta, recimo, zelo radi gledajo oddaje Riba, raca, rak. In prek njih sem to oddajo tudi spoznala, saj jaz nimam televizije in je ne gledam. Oni pa si recepte kar zapomnijo in se pogovarjajo, da je zadnjič tista gospa kuhala tako in tako. Zaradi tega sem čutila še večji pritisk. Sama imam sicer zelo študentske navade, ponavadi si kuham makarone in pesto. S kolegico sva imeli takrat dan pred snemanjem testno kuhanje in sva poskušali pripraviti isto kot na dan kuhanja … Da odgovorim, ja, imela sem ogromno tremo!

KiKi FOTO Andraž Zalokar

Ne igrate na noben inštrument, tako da glasbo ustvarjate s pomočjo računalnika …

Nisem hodila v glasbeno šolo in mi je zelo žal, da nikoli nisem šla, ko sem bila majhna. Sem pa veliko let pela v zboru RTV, tako da sem vseeno dobila občutek za harmonije. Pela sem srednji glas in se moraš v harmoniji dobro znajti. Tako da je to že nekaj, kar lahko s pomočjo računalniškega programa tudi izkoristiš. Najprej ustvarim neinštrumentalne dele, potem pa dodajam aranžmajčke in ideje.

V teh petih letih, odkar ste začeli, se je zgodil razmah umetne inteligence. Jo pri ustvarjanju glasbe kaj uporabljate?

Ne, tega pa jaz ne morem uporabljati. Po eni strani se mi zdi tudi malo etično sporno. Vseeno gre za zbirko že obstoječih pesmi, iz katerih črpa umetna inteligenca. Zato je zame to podobno, kot da bi kradla. Jaz grem prej v drugo smer in mi je vse bolj pri srcu analogno ustvarjanje. Glasbe z umetno inteligenco tudi ne po­slušam, ker se mi zdi brez veze. Si pa recimo moj bratec, ki dela računalniško igrico, pri kodiranju zelo pomaga z umetno inteligenco. Predvsem pri stvareh, ki niso toliko kreativne, ampak bolj praktične.

Po videzu kar izstopate in se ljudem hitro vtisnete v spomin, pa čeprav ste vsakič drugačni. Je to zaradi glasbene kariere ali bi vas takšno videvali, tudi če se ne bi ukvarjali z glasbo?

Mislim, da bi bila kljub vsemu takšna, ker se s tem zelo zabavam. Ko pride kakšna življenjska situacija, ko potrebujem spremembo, si prebarvam lase ali kaj drugega naredim z videzom. In to nima nobene zveze z mojo glasbo. Imela sem črne lase, nato blond, zdaj imam oranžne. Je pa ena stvar, za katero bi lahko rekli, da jo imam za svojo znamko, da je nekaj, kar je vedno isto. Nadela sem si ta »steam punk« očala, ker so se dobro ujela z mojimi kostumi, sčasoma pa so postala že kar talisman, ki mi prinaša srečo. So pa tudi praktična, saj imam kodraste lase in mi jih očala odmikajo stran od obraza.

S skladbo Povej napovedujete izid druge plošče z naslovom Pravljice. Kaj lahko pričakujemo?

Prvo ploščo sem ustvarila zelo gverilsko, sama v svoji sobi in potem v studiu Mladih zmajev v Črnučah. Takrat sem se šele učila uporabljati program. Tako da bodo Pravljice bolj konkret­no nadaljevanje, produkcijsko bo plošča bolj zanimiva. V tem času sem spoznala veliko novih metod, kako se snema, kaj vse lahko delam in podobno. Vokalna produkcija mi je veliko bolj jasna kot prej. Če zdaj poslušam glasbo z začetka, kar je zelo redko, ker svoje glasbe ne poslušam, opazim, da je bilo veliko bolj zadušeno. Tudi vsebinsko se vidi, da sem nekaj let starejša.

Kdaj pa lahko pričakujemo Pravljice?

Konec tega leta. In takrat si želim, da bi se s skupino tudi odpravila na turnejo.