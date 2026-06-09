Kino pri nas: Groza, še enkrat groza in smešna groza

V kino je ta vikend pri nas prišlo kar pet novih filmov, kar se pozna tudi na številu gledalcev – v primerjavi s prejšnjim tednom se je skoraj podvojilo. Dve od novosti, Backrooms: Brez izhoda in Film, da te kap, sta se zavihteli prav na vrh lestvice najbolj gledanih filmov v Sloveniji. Medtem ko je Film, da te kap že šesta izvedba parodije bratov Wayans, pa je Backrooms pravzaprav indie grozljivka, ki je nastala iz spletnega fenomena. Da smo Slovenci navdušenci nad grozljivkami, priča tudi dejstvo, da je grozljivka Obsedenost v svojem četrtem vikendu predvajanja pritegnila celo več gledalcev kot teden prej.

Ostale tri novosti so bile nekoliko manj uspešne: Pesem kita grbavca se je uvrstila na šesto mesto, Gospodarji vesolja na osmo, Novi val pa na 15. mesto. Da črno-beli Novi val, posvetilo Richarda Linklaterja Jean-Lucu Godardu in francoskemu novemu valu, ni posegel višje, ni ravno presenetljivo, a druga dva filma sta gotovo manjše razočaranje. Animirani film Pesem kita grbavca se je zavrtel na 23 platnih, a vseeno pritegnil manj kot dva tisoč gledalcev. Še slabše so jo odnesli Gospodarji vesolja, film, ki je nastal na podlagi znanih akcijskih figuric iz 80. let, saj niso pritegnili niti tisoč gledalcev. Med razočaranja lahko prištejemo tudi novo Vojno zvezd, saj je film Mandalorec in Grogu z 2 mesta prejšnji vikend padel celo na 7. mesto in izgubil več kot 40 odstotkov gledalcev v primerjavi s prejšnjim tednom.

Odlično pa se še vedno drži biografija Michaela Jacksona, Michael, v svojem sedmem vikendu je še vedno na tretjem mestu lestvice in se bliža že 57.000 gledalcem. En vikend manj in 12 tisoč gledalcev manj ima Hudičevka v Pradi 2, ki prav tako ostaja v deseterici najbolj gledanih filmov pri nas. Prihodnji vikend bo v kinu ena sama novost, a bo to eden najbolj težko pričakovanih filmov letošnjega poletja, nova znanstvena fantastika Stevena Spielberga, Dan razkritja.