Vikend v kinu: slovenski gledalci so za risano, grozljivo in domače

Zootropolis 2 in Belo se pere na devetdeset sta dva od najbolj vročih filmov zadnjih tednov, zdaj pa se je med njiju vrnila novost, drugi del grozljivke Pet noči pri Freddyju. Enako kot prvi temelji na videoigri, vrača pa se tudi igralska zasedba z Joshem Hutchersonom in Piper Rubio na čelu. Belo se pere na devetdeset bo tako prvi slovenski film zadnjih nekaj let, ki bo presegel 60.000 gledalcev, pa ni niti komedija nit mladinski film oziroma oboje. Kar zadeva svetovno filmsko sceno, pa je Zootropolis 2 že globalna uspešnica, saj je zaslužil že več kot milijardo dolarjev. Zanimivo pa to ni najbolj gledana animacija na svetu, to je drugi del kitajske risanke Ne zha.

V kino sta poleg grozljivke prišla še dva filma, Hamnet in Kokozajec in skrivnost velikega svizca, ki so ju ljudje za zdaj sprejeli precej mlačno. Čeprav se vrtita na 22 oziroma 20 platnih, sta skupaj pritegnila manj kot 2000 gledalcev, se pravi manj kot 50 gledalcev na eno platno. Za primerjavo: Mojstri iluzij 3 jih imajo v svojem petem tednu še veno več kot sto na platno.

Na četrtem mestu se še vedno drži Božična mišelovka, ki bo očitno navduševala mlajše občinstvo tja do konca leta. Žlehtnoba: Za vedno je tako v svojem drugem tednu pristala na petem mestu in v Sloveniji ne bo podirala kakih rekordov.

Pretekli vikend je kino obiskalo 24.180 Slovencev, kar je za tisoč manj kot vikend poprej in šest tisoč manj kot pred dvema tednoma.