Kinolestvica: Kdo je bolj strašen: Nezemljani ali nezemljani?

V multipleksih je pretekli vikend startal en sam film, Spielbergov Dan razkritja, in se takoj povzpel na prvo mesto kinolestvice, čeprav se ne more pohvaliti s kako rekordno gledanostjo. Film je startal na 26 velikih platnih, kar je trenutno največ od vseh filmov. Za primerjavo, grozljivka Backrooms: Brez izhoda, se vrti na več kot polovico manj platnih, v svojem drugem vikendu pa je zbrala že skupaj več kot devet tisoč gledalcev. Glede na razmerje med številom gledalcev in številom velikih platen se odlično druži tudi druga grozljivka v kinu ta hip, Obsedenost.

Dan razkritja je tako v primerjavi s prejšnjim vikendom večinoma vse filme potisnil za eno mesto navzdol, tako da kakih drugih večjih sprememb na lestvici ni bilo. Med razočaranji pa sta najbrž vseeno obe ZF akciji, Mandalorec in Grogu in Gospodarji vesolja, saj jima ni uspelo nagovoriti niti starih ljubiteljev svojih franšiz niti novih gledalcev. Vseh gledalcev ta vikend v kinu je bilo 15.913, kar je skoraj šest tisoč manj kot pretekli vikend. Tik pod deseterico je ostal film Belo se pere na devetdeset, ki se je vrnil v kino, med drugim so ga predvajali v Križankah. Slovenska uspešnica je skupaj zbrala 103.228 gledalcev, kar jo umešča v prvo deseterico najbolj gledanih slovenskih filmov sploh.

Med filmi, ki se najdlje držijo v deseterici, je še vedno biografija Michael, saj vztraja že dva meseca in se približuje 60 tisoč gledalcem, in Hudičevka v Pradi 2, ki se po sedmih vikendih bliža 46 tisoč gledalcem. Po 18 tednih se je od prve dvajseterice poslovila komedija Ohcet, a bo najbrž vseeno ostala najbolj gledan film tega leta, saj si težko predstavljamo, da bi še kak film letos presegel 164.000 gledalcev.