Kinolestvica: Naša kri čez 18.000, Belo čez 100.000

Ta teden so k nam v kino prišle tri novosti, ki so se vse uvrstile med prvo deseterico najbolj gledanih filmov, čisto po vrhu pa vseeno niso posegle. Prvo in drugo mesto sta zadržala regionalna filma, in sicer hrvaška komedija Ohcet in slovenska vojna drama Exodus 1945: Naša kri, ki prikazuje dogajanje takoj po 2. svetovni vojni, ko več civilistov, domobrancev, ranjencev in nemških vojakov z vlakom beži iz Slovenije v Avstrijo. Film, ki je nastal, kot pravijo ustvarjalci, izključno z donacijami, ima skupaj po dveh vikendih več kot 18.600 gledalcev, kar je zelo dober dosežek med domačimi filmi, ki večinoma težko pridejo čez številko deset tisoč.

Največja uspešnica med domačimi filmi zadnjega časa je seveda Belo se pere na devetdeset, ki je sicer ta vikend za las zgrešil deseterico, a se lahko pohvali, da je presegel 100.000 gledalcev in si s tem prislužil že četrto zlato rolo. Prvič od svoje premiere je v svojem 11. vikendu iz deseterice najboljših izpadel tudi zadnji Avatar, zadovoljiti se je moral s 461 gledalci in 14. mestom.

Če se vrnemo k novostim: najvišje je prišel sedmi film iz franšize Krik, ki je osvojil tretje mesto, 7. mesto je zasedla povojna sodna in psihološka drama Nürnberg, v kateri Russell Crowe odigra nacista Hermanna Göringa, Rami Malek pa njegovega psihiatra. Za rep je deseterico ujel črnohumorni triler Pospravi družino in denar, kjer ima glavno vlogo Glen Powell.

Ta vikend je bilo v kinu sicer vsega skupaj 37.212 gledalcev, kar je precej manj kot teden poprej, a vseeno precej več kot med najbolj klavrnimi vikendi lanskega leta, ko številke niso presegle 20.000 gledalcev.