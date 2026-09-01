Kinolestvica: Gajin svet 3 prehitel Odisejo in Spider-Mana ter zavzel vrh

Zadnji vikend pred začetkom šolskega leta je vrh slovenske kinolestvice zavzel domači film Gajin svet 3. Epska Odiseja se je tako morala posloviti od prvega mesta, ki ga je zavzemala prejšnji teden (pa tudi večino vikendov v zadnjih dveh mesecih). Vseeno pa je njen rezultat odličen, saj se je že približala 125.000 gledalcem. To je, odkar na lestvici ni več Ohceti, največ od vseh filmov, ki se trenutno predvajajo v kinu. Za njo je – tako po številu gledalcev ta vikend kot po skupnem številu gledalcev – Spider-Man: Nov dan, ki ga je doslej videlo skoraj 83.000 slovenskih kinoobiskovalcev. Odlično gre še dvema risankama, nove Tačke na patrulji so po enem mesecu zbrale več kot 33.500 gledalcev, Minioni in pošasti pa po dobrih dveh mesecih skoraj 55.500.

Kinolestvico tega konca tedna so sicer zaznamovale novosti, vse štiri so pristale med deseterico. Poleg najuspešnejšega, Gajinega sveta 3, se je (šele) na sedmo mesto uvrstil še postapokaliptični znanstvenofantastični triler Zvezde nad tišino Ridleyja Scotta, rep deseterice pa sta ujela filma Tony in Želim seks. Tony je ameriški biografski film o zgodnjih letih kuharskega mojstra Anthonyja Bourdaina, Želim seks pa provokativni psihološki triler o poželenju, moči in obsedenosti.

Največji padec gledanosti je ta vikend doživel film Konec Hrastove ulice, ki je s 7. mesta pretekli vikend zdrsnil na 13., število gledalcev pa mu je upadlo za kar 73 odstotkov. Odstotkovno podobno velik padec se je zgodil komediji Spa vikend, ki je imela ta vikend kar za 70 odstotkov gledalcev manj kot pretekli, a je padla samo za eno mesto na lestvici – s 4. na 5.

Vseh gledalcev v kinu je bilo zadnji vikend 27.912, kar je slabih tri tisoč manj kot vikend pred tem in tri tisoč več kot še en vikend prej.