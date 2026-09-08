Kinolestvica: Gajin svet 3 pred prvo zlato rolo

Gajin svet 3 bo najbrž že ta teden, v svojem drugem tednu predvajanja, osvojil prvo zlato rolo, saj bo presegel skupno 25.000 gledalcev. Prva trojica na lestvici se tako od prejšnjega vikenda ni prav nič spremenila. Gaja ostaja na prvem mestu, Odiseja na drugem in ima skupno že več kot 128.500 gledalcev, Spider-Man: Nov dan pa je obdržal tretje mesto, po mesecu in pol v kinu pa je zbral več kot 86.000 gledalcev.

Tik za prvo trojico sta se uvrstili dve novosti v slovenskih kinih: romantična komedija Samo za eno noč in novi akcioner Jasona Stathama Upor. Četrto in peto mesto ne zvenita tako slabo, ampak podatek, da sta filma komaj dobro presegla po tisoč gledalcev pa ni ravno razveseljiv za njuna distributerja. Če izvzamemo Odisejo, lestvico trenutno zaseda največ filmov, ki jih radi gledajo otroci: Pa naj gre za risanke, kot sta Tačke na patrulji in Minioni in pošasti, ali pa filme, ki nagovarjajo mladino, kot sta Gajin svet ali Spider-Man.

Zadnje mesto deseterice je ujel Kojot proti sistemu, mešanica igranega in animiranega filma, v katerem Wile E. Coyote toži korporacijo, ki jo krivi, da mu ne uspe ujeti Cestnega dirkača.

Vseh gledalcev v kinu je bilo ta vikend 20.612, kar je 7300 manj kot prejšnji konec tedna in deset tisoč manj kot še en vikend prej.