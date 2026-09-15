Kinolestvica: Gajin svet 3 v lovu na zlato rolo 2

Vsak teden prihajajo v kino novi filmi, toda na vrhu slovenske kinolestvice ni sprememb. Prva trojica je že tretji teden zapored enaka. Na prvem mestu ostaja domača uspešnica Gajin svet 3, druga je Nolanova Odiseja, tretji pa novi Spider-Man. Ekipa Gajinega sveta 3 se je v soboto razveselila prve zlate role, ki jo film prejme za več kot 25.000 gledalcev. A številka medtem že raste: film si je do danes ogledalo več kot 30.700 ljudi in tako že koraka proti drugi zlati roli.

Pretekli konec tedna so v kino prišle tri novosti. Dve sta se prebili takoj za vodilno trojico, tretja pa je pristala tik za prvo deseterico. Padec 2: Brez povratka (Fall 2: Deadpoint) je pustolovski triler in nadaljevanje Padca iz leta 2022, v katerem sta dve dekleti obtičali na vrhu radijskega stolpa. Tokrat nevarnost preži visoko v gorah. Na petem mestu je pristala še ena vrnitev, Čarovnice za vsak dan (Practical Magic 2), nadaljevanje filma iz leta 1998. Enajsto mesto je osvojil glasbeni dokumentarec Oasis: Don’t Look Back In Anger, ki spremlja vrnitev bratov Gallagher na koncertne odre.

Precej slabše sta jo odnesli novosti prejšnjega tedna, Samo za eno noč in Upor, ki sta občutno zdrsnili po lestvici. Še večji padec je doživel zadnji film Ridleyja Scotta Zvezde nad tišino. V kinu je šele tretji konec tedna, vendar je pristal šele na 15. mestu, doslej pa je zbral le okoli dva tisoč gledalcev.

Povsem drugačna zgodba sta animirana filma Minioni in pošasti ter nove Tačke na patrulji. Prvi med najboljšo deseterico vztraja že dva meseca in pol ter se približuje 59.000 gledalcem, drugi pa jih je v mesecu in pol zbral že skoraj 39.000. Njuno vztrajnost bi lahko prihodnji konec tedna prvi resneje ogrozil Bacek Jon 3.

Pretekli konec tedna je slovenske kinematografe obiskalo 20.011 gledalcev. To je skoraj enako kot vikend prej, vendar precej manj kot še en konec tedna pred tem.