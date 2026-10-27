Preobrat na slovenski kinolestvici: stara znanka spet na vrhu

Zlata rola in posebna projekcija ob podelitvi so dali novega vetra v jadra Gajinega sveta 3, ki je spet posegel po samem vrhu slovenske kinolestvice. Lestvici gledalcev in zaslužka se tokrat sicer ne ujemata popolnoma, saj je bilo pri nekaterih filmih več vstopnic brezplačnih in je tako kljub več gledalcem zaslužek manjši.

V kino so prišle tri novosti, dve grozljivki in ena risanka. To sta žanra, ki v Sloveniji redno pritegujeta veliko število gledalcev, čeprav morda kdaj kak naslov popolnoma zasenči drugega zaradi tega, ker startata praktično hkrati. Ta hip je na primer med dvajsetimi filmi, ki so na ogled v naših kinih, kar sedem animiranih filmov: poleg nove Pošastke Mie še Pozabljeni otok, Bacek Jon 3, Kako je Mambo postal velikan, Minioni in pošasti, Priročnik za superjunake in Tačke na patrulji: Dino film.

Grozljivka Druga mamica se je povzpela celo na drugo mesto, Clayface pa je obtičal pri dnu deseterice, čeprav so ga vrteli na 14 platnih, medtem ko je imela Mamica na voljo samo 11 platen. Ko smo pri številu platen, ima res odličen izkupiček Odiseja, saj je s prikazovanjem na vsega osmih velikih platnih zbrala 2435 gledalcev in se z 8. mesta prejšnji teden povzpela na 6. mesto. Za film, ki je v kinu že skoraj tri mesece in pol, odličen dosežek. Obraten »dosežek« je uspel filmu Street Fighter, saj je že v drugem vikendu predvajanja s 6. mesta strmoglavil na 15. mesto in ta vikend zbral vsega 419 obiskovalcev.

Od vseh filmov, ki so trenutno v kinu, je sicer rekorder po tednu predvajanj animirani film Minioni in pošasti, ki je v kinu že od 23. junija.