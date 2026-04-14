Kinolestvica: Super Mario na vrhu, gledalcev samo 14.000

Lep vikend je kinu odnesel gledalce bi lahko ugibali. V celotnem vikendu je šlo v kino samo dobrih 14 tisoč Slovencev, kar je padec od prejšnjega vikenda, ko jih je bilo 18 tisoč, kolikor jih je bilo tudi teden še prej. In zelo daleč od rekordnih februarskih vikendov, ko je šlo v kino več koz 50.000 Slovencev.

Tako kot v tednu svoje premiere se je na prvem mestu obdržal animirani film Super Mario: Galaktični film, ki ga vrtijo kar na 34 platnih. Za primerjavo, film po drugem največjem številu platen in gledalcev, Dramo, vrtijo na 21 platnih. Po enem mesecu je Projekt zadnje upanje še vedno na odličnem 4. mestu, še bolj pa se lahko smeje producentom komedije Ohcet, po dveh mesecih in pol film še ni bil nižje od 4. mesta in je zbral že skoraj 156.000 gledalcev, kar je odličen dosežek. Zelo zadovoljni so lahko tudi v studiu Siposh, njihov film Exodus 1945: Naša kri se je vrnil nazaj med deseterico in morda celo lahko sanja o drugi zlati roli. Za rep je deseterico ujela grozljivka Ubili te bodo, v kateri blesti mlada Zazie Beetz.

Ta vikend sta v kino prišli dve novosti, a se jima ni uspelo prebiti med deset najbolj gledanih: ZF pustolovščina Gospodar nevihte: Legenda o Hammerheadu je zbrala samo 174 gledalcev in pristala na 12. mestu (in to kljub dejstvu, da si jo je bilo mogoče ogledati kar na 18 platnih), koprodukcijska zgodovinska drama Dva tožilca, ki so jo sicer vrteli na enem samem platnu, pa je pritegnila samo 67 gledalcev in vikend sklenila na 19. mestu.